Barnaba Oriani era nato il 17 luglio 1752 nei pressi della certosa di Garegnano, oggi integrata nell’area Nordovest della città di Milano. Proprio a fianco della maestosa facciata della basilica voluta dai Visconti e visitata nei secoli da Francesco Petrarca e Lord Byron, era venuto alla luce in una famiglia umilissima colui che sarà uno dei massimi scienziati del suo tempo.

Iniziò a fare il muratore da ragazzino, Barnaba, per contribuire al bilancio di famiglia. Ma nei pochi anni di frequenza scolastica i suoi insegnanti si accorsero dell’intelletto fuori dal comune di quel ragazzo semplice e lo affidarono ai Barnabiti, detentori in quell’epoca dell’istruzione superiore. Barnaba entrò così al Liceo S.Alessandro di Milano (oggi liceo classico Cesare Beccaria) e divenne sacerdote, approfondendo gli studi di matematica e astronomia.

Nel 1776 Barnaba Oriani fu assegnato alla Specola di Brera (oggi Osservatorio Astronomico di Brera) come apprendista degli illustri astrofisici Angelo de Cesaris e Francesco Reggio (astrofisici e cartografi, autori della meridiana all’interno del Duomo di Milano).

Nei primi anni all’Osservatorio Oriani si specializzò nella meccanica, l’osservazione e lo studio scientifico del moto dei pianeti e dei corpi celesti. In quegli anni la scoperta di un nuovo corpo celeste all’interno del sistema solare scosse il mondo della scienza degli astri.

La scoperta di Urano e i due anni di calcoli per determinarne l’orbita

Nel 1781 l’astronomo William Herschel scoprì Urano, del quale non era certa la natura di pianeta del sistema solare. Inizialmente nominato Georgium Sidum in onore del re d’Inghilterra, era l’unico corpo celeste del sistema solare a non essere visibile ad occhio nudo, a differenza degli altri pianeti noti fin dall’antichità.

Barnaba Oriani si attaccò al telescopio della Specola di Brera, deciso a studiare maniacalmente i movimenti di quello che ancora non veniva considerato un pianeta, piuttosto una cometa dall’orbita parabolica.

Calcolare l’orbita del nuovo corpo celeste era un’impresa difficilissima con gli strumenti dell’epoca, tenendo conto che Urano compie una rivoluzione intorno al Sole in 84 anni terrestri. Quindi soltanto una parte minima del movimento era visibile e calcolabile.

Barnaba Oriani ebbe il grandissimo merito di superare tali ostacoli grazie alla profonda conoscenza dei calcoli matematici applicati al moto dei pianeti, ma fu soprattutto studiando l’influenza delle orbite di Giove e Saturno che l’astrofisico milanese raggiunse l’obiettivo dopo 2 anni di studi continui.

Oriani capì che i due grandi pianeti influenzavano l’orbita del piccolo Urano secondo le leggi di Keplero, e che la rivoluzione del corpo celeste appena scoperto mutava a seconda della posizione di Giove e Saturno. La conclusione fu che Urano seguiva un’orbita ellittica proprio come gli altri pianeti del Sistema Solare.

Dalle Effemeridi alla fama internazionale: gli studi sui pianeti e sugli asteroidi

La summa del suo studio fu inclusa nelle Effemeridi Astronomiche di Milano, l’organo dell’Osservatorio di Brera, nel 1783. La sua fama divenne presto globale e altre pubblicazioni fecero seguito alla prima, come Theoria et Tabulae Novissimi Planetae del 1785, dove erano presenti le rappresentazioni grafiche e i calcoli relativi all’orbita di Urano.

Divenuto direttore della Specola di Brera, insignito del titolo onorifico di conte, Oriani è ricordato anche per altri importanti studi di astrofisica, in particolare contribuì al calcolo orbitale dei primi asteroidi Giunone, Vesta, Cerere e Pallade) scoperti nei primi anni del XIX secolo.

Barnaba Oriani fu anche illustre cartografo. Partecipò alle campagne di triangolazione geodetiche per la preparazione della nuova carta geografica della Lombardia del 1788-96 e si occupò dell’introduzione in Lombardia del sistema metrico decimale.

L’incontro con Napoleone, la generosità e il ricordo nel Famedio di Milano

Nel 1796 Napoleone Bonaparte, conquistata la Lombardia, visitò Milano. Gli intellettuali e gli scienziati cattolici lo accolsero inizialmente con diffidenza per le idee anticlericali che portava con sé. Oriani, barnabita, fu freddo con il generale francese replicando seccamente ai tentativi di Bonaparte di ingraziarsi intellettuali e scienziati della città da poco sottomessa . Quest’ultimo tuttavia ne conosceva l’opera magistrale e volle conoscerlo di persona all’Osservatorio. Al termine dell’incontro Napoleone donò all’astrofisico milanese un orologio a pendolo prodotto in Inghilterra da John Arnold, che rimase a Brera fino al XX secolo.

Barnaba Oriani accumulò una consistente fortuna negli anni di attività e per le onorificenze ricevute. Ma non scordò mai le sue origini umili. Impiegò infatti buona parte dei suoi averi per aiutare realtà assistenziali o per aiutare scienziati in difficoltà e lo stesso Osservatorio di Brera, colpito dalla riduzione dei finanziamenti. Un traguardo incredibile per un ragazzo di famiglia povera destinato inizialmente a lavorare come muratore.

Il grande astrofisico si spegne a Milano il 12 novembre 1832. Il suo nome è tra quelli dei cittadini illustri nel Famedio del capoluogo lombardo.