Le recenti riflessioni di Marco Tarchi su QN a proposito di «Destra e censura» offrono ricchi spunti di riflessione e ricapitolazione di un quadro politico e culturale che non può più essere letto con le categorie novecentesche. Per formulare una serie di considerazioni di innegabile autorevolezza e di puntuale analisi, il politologo che più si è confrontato con la nouvelle droite sceglie forse il pretesto sbagliato.

Le dichiarazioni del ministro Valditara sul manuale di storia dalle singolari quanto tendenziose opinioni non solo sono legittime e sacrosante – a meno di non ipotizzare un limite alla libertà di espressione dei ministri – ma il ricondurle alla categoria della «censura» rischia di attribuire a Valditara un potere che non ha.

Con la vicenda del manuale Laterza assistiamo semmai all’ennesima riproposizione della grottesca vicenda del «greenpass antifascista» chiesto per partecipare a «Più libri, più liberi» il quale, pur contestato giustamente dai più alti vertici politici, è risultato comunque efficace nell’allontanare le case editrici sgradite e nel conservare i fondi pubblici all’iniziativa.

Come è legittimo scrivere un manuale di storia in cui si dice che il presente governo è «in continuità con il fascismo», è legittimo anche deridere quel manuale e, se si è ministri, affermare che non è adatto all’insegnamento.

La polemica sul manuale e il vero significato della censura

La censura è un’altra cosa e implica – Tarchi ce lo può insegnare – un reale potere. Un ministro di un governo di centrodestra che non riesce a eliminare le «carriere alias» dalle scuole e che esulta perché un provvedimento previsto dal suo stesso governo per il taglio di 7.000 nuove assunzioni su un comparto di 1 milione e 300.000 addetti viene ritirato, non appare proprio come un «censore» e, soprattutto, non rappresenta forse il simbolo più adatto per parlare della grande questione dell’assenza della destra politica dal mondo della cultura.

Tarchi descrive molto autorevolmente circostanze e dinamiche che conosce bene e che ha vissuto in prima persona quale benemerito protagonista di una stagione della quale indica il problema: perché la destra italiana, nel suo cammino rappresentato dal percorso Msi-An-Fdi, ha sempre ignorato «quando non osteggiato» le iniziative culturali che provenivano dalla sua parte.

La destra e il fallimento della controegemonia culturale

E qui Tarchi cita un episodio, sconosciuto ai più ma estremamente significativo, a proposito di manuali scolastici: il tentativo che, negli anni Settanta, fece un gruppo di studiosi insieme a Volpe Editore per comporre un manuale di storia, di impostazione non marxista, destinato alle scuole.

L’iniziativa, dall’enorme valore simbolico, fu ignorata, sottovalutata e non sostenuta dalla destra politica e così fu per riviste, circoli culturali, associazioni e fondazioni di area. Secondo l’analisi di Tarchi il clima e la prassi non sono cambiati nemmeno con Fratelli d’Italia al governo, e ha perfettamente ragione.

A destra le iniziative culturali possono contare soltanto sulle risorse personali e sull’impegno di chi le anima oppure su rari esponenti politici che appoggiano, per interessi o sensibilità personali, singole e isolate iniziative, il tutto in maniera talmente scoordinata e minimale da rendere velleitario se non evanescente ogni tipo di afflato «controegemonico», ancora più paradossale se invocato da ministri in carica.

La cultura come strumento di testimonianza, non di conquista del consenso

La destra politica, per una sorta di «intuito animale», ha sempre considerato la cultura superflua o decorativa e non una fondamentale leva per la conquista del consenso: senza mai spiegarlo e nemmeno spiegarselo, i politici di destra hanno infatti sempre intuito che ogni tentativo di «controegemonia» era destinato al fallimento o al velleitarismo e quindi non era in grado di portare risultati elettorali.

Un manuale di storia non marxista a disposizione dei docenti coraggiosi sarebbe stata un’iniziativa encomiabile ma per il valore di testimonianza, non per l’effettiva incisività politica. Una rivista come Diorama Letterario, solo per citarne una, è stata uno strumento indispensabile ma per un’élite di persone che, consci di trovarsi in terra ostile, hanno potuto formarsi e riflettere avendo come fine la costruzione di sé come «uomini differenziati», ben consapevoli della sostanziale intangibilità dell’egemonia culturale della sinistra.

Il parastato gramsciano e il potere del globalismo

Oggi le cose sono semmai peggiorate, e un editore che definisce quello che un ministro può o non può dire di un manuale di storia è lì a ricordarcelo. Forse è giunto il momento di abbandonare per sempre l’utopia di ogni «controegemonia» come se le casematte del potere conquistate e detenute da sessant’anni fossero oggi realmente contendibili.

Forse è il caso di prendere atto dell’esistenza di un Parastato gramsciano reso inscalfibile proprio da quelle dinamiche globaliste che ha saputo utilizzare per farsi esso stesso centro politico e sociale della nazione in funzione prioritaria nei confronti della politica stessa. Forse è giunto il momento di constatare che ogni tentativo di contrasto al Parastato gramsciano non può che risolversi o in infeudamento o in ghettizzazione e che i politici «sordi e ignoranti» saranno sicuramente meschini ma non peccano di senso pratico.

La destra smetta di finanziare l’egemonia culturale

Una politica culturale coerente con la presa d’atto di un’egemonia oggettiva non può più porsi l’obiettivo romantico del «contrasto»; sarebbe già moltissimo se riuscisse ad accelerare i processi di obsolescenza dell’egemonia gramsciana attraverso una serie di astensioni: non finanziare istituzioni o iniziative che espandono l’egemonia, non partecipare a rituali di legittimazione, non accettare la logica della ghettizzazione.

Ciò non significa non sostenere le iniziative «di destra» ma rendersi conto che esse svolgono la funzione di testimonianza e sopravvivenza in attesa che i fattori di obsolescenza e insostenibilità del Parastato gramsciano giungano a compimento grazie a un fattore extrapolitico: la nuova rivoluzione tecnologica.