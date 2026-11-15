La libertà d’insegnare non può trasformarsi in facoltà di plagiare gli studenti a scuola

Com’era prevedibile, è stato subito bollato di tentata «censura» la richiesta del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara di ritirare dalle scuole in cui era stato adottato il manuale di storia Trame del tempo, edito da Laterza, in cui si presenta il governo presieduto da Giorgia Meloni come sostenuto da una base sostanzialmente fascista e come responsabile di «piani di deportazione» e di «costante criminalizzazione» dei migranti.

E non si manca, naturalmente, di invocare, a sostegno dell’accusa, la «libertà di insegnamento» garantita dall’art. 33 della Costituzione. Non appare dubbio che si tratti, in realtà, di un’accusa del tutto priva di fondamento, nel rispondere alla quale, però, si cade spesso nell’errore di limitarsi, per così dire, al solo «merito», confutando in vario modo tanto la caratterizzazione «fascista» del partito di maggioranza quanto l’esistenza delle politiche oppressive e discriminatorie dei migranti.

Il che fa assumere alla questione connotati puramente politici, laddove andrebbe in primo luogo messo in luce come il fondare l’accusa di «censura» sulla pretesa violazione della libertà d’insegnamento nasce da una visione del tutto distorta di tale istituto.

L’art. 33 della Costituzione, infatti, nel quale, al primo comma, si afferma che «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento», non può, infatti, essere interpretato nel senso che ad ogni insegnante o anche ad ogni istituto d’istruzione statale debba essere garantito l’assoluto e insindacabile diritto, salvi i soli limiti posti dalla legge penale, di dare all’insegnamento l’indirizzo che preferisce.

Ciò infatti può e deve valere, sempre fatti salvi i limiti posti dalla legge penale, solo per persone e istituti che operino a proprie spese ed a proprio rischio nel campo dell’istruzione, senza nulla chiedere allo Stato.

Cosa stabilisce la Costituzione

Quando invece si tratti di scuole statali, la libertà d’insegnamento può essere esercitata soltanto entro i limiti segnati dalle «norme generali sull’istruzione» che, come espressamente previsto nel frequentemente dimenticato secondo comma dello stesso art. 33 della Costituzione, debbono essere dettate dalla Repubblica.

E tra esse ben potrebbero esservene di quelle che, ad esempio, come per inveterata tradizione avveniva una volta, fissassero un limite cronologico dell’insegnamento della storia a quaranta o cinquant’anni prima, proprio per evitare che lo stesso entrasse indebitamente nell’attualità del dibattito politico avente a protagonisti persone ancora viventi. Ovvero che stabilissero, almeno, come regola, quella «del divieto di apprezzamenti, positivi o negativi che fossero, su tali persone e sui fatti in cui, a qualsiasi titolo, esse fossero coinvolte.

Il fatto che norme di tal genere, sotto la dovuta forma di leggi o regolamenti, a quanto è dato sapere, non siano state emanate (forse anche per un malinteso concetto, in coloro stessi che avrebbero dovuto provvedervi, della libertà d’insegnamento) non impedisce di ritenere che sarebbe comunque auspicabile che tanto gli autori di manuali scolastici quanto i consigli scolastici di ogni istituto ai quali, secondo l’attuale ordinamento, spetta di effettuarne la scelta, si attenessero spontaneamente alle linee d’indirizzo sopra indicate.

Un insegnamento equilibrato nelle scuole

Ciò per senso di responsabilità e anche per rispetto della scienza storica, che dovrebbe essere, per sua natura, studio critico degli avvenimenti passati finalizzato a trarne insegnamento per il presente, con esclusione, quindi, di ogni giudizio su fatti e personaggi del presente, da riservarsi alla sua propria sede, che è quella del libero dibattito politico.

Ed a ciò dovrebbe indurre proprio una sana concezione dello Stato liberal-democratico, quale si è voluta realizzare, a suo tempo, nella vigente Costituzione e nella quale dovrebbe istintivamente esorcizzarsi, da parte di quanti la condividono, il pericolo che l’insegnamento scolastico diventi, per coloro che vi sono preposti negli istituti statali e che, quindi, vi esercitano un’autorità che è a loro conferita dallo Stato (tanto che sono investiti formalmente della qualità di pubblici ufficiali) uno strumento per inculcare nei giovani, con l’ausilio di manuali da essi appositamente scelti fra gli altri, le loro personali e discutibili valutazioni politiche.

Condotta, questa, che, lungi dall’esprimere amore per la libertà di pensiero, di cui è figlia quella d’insegnamento, rivela, al contrario, una mentalità propensa all’esercizio insindacabile dell’autorità, che trova la sua collocazione naturale nei regimi dittatoriali.

Proprio la stessa mentalità che, come notava su La Verità del 14 novembre scorso il direttore Belpietro, indurrebbe la parte politica per la quale simpatizzano gli autori del manuale di cui si è detto all’inizio, a chiedere e pretendere la messa al rogo di libri scolastici in cui si mettessero in luce talune delle innumerevoli malefatte addebitabili ad esponenti del partito comunista, cominciando dallo stesso Palmiro Togliatti.