La norma votata da Fratelli d’Italia e Lega sui libri digitali e attaccata ancora nel prossimo passaggio in aula da Forza Italia e dalla Sinistra evidenzia, oltre alle inevitabili considerazioni politiche, un cambio di paradigma molto più ampio e molto più profondo che sarebbe inopportuno ignorare.

Sarebbe infatti fuorviante confondere gli argomenti inerenti una presunta tutela di una filiera produttiva come quella editoriale – una realtà molto rigida quando si tratta di selezionare partecipanti a fiere editoriali – con quello che altro non appare se non un regime di sostanziale privilegio per coloro che hanno la fortuna di stampare uno o più tra i manuali scolastici in adozione obbligatoria.

Sappiamo bene che in regime di monopolio di fatto e di scelte obbligate l’argomento del «libero mercato» non può funzionare così come appaiono poco convincenti le reazioni di coloro che si dicono preoccupati dal rischio di abbandono del testo cartaceo svelando i timori di un apparato che ha interiorizzato la funzione di mediazione obbligatoria non solo sui contenuti ma anche sui loro supporti.

I manuali come catena di trasmissione dell’egemonia culturale gramsciana

Non nascondiamoci che «i manuali», specialmente quelli delle materie umanistiche, svolgono a tutti gli effetti il ruolo di catena di trasmissione dell’egemonia culturale gramsciana attraverso il controllo di fonti e narrazioni autorizzate. Allo stesso modo appare sia paradossale che ipocrita sentir innalzare proprio ora romantici inni alla carta o richiami preoccupati allo «stress per gli occhi» quando tutti noi, giovani e vecchi, viviamo ormai costantemente immersi negli schermi dei dispositivi digitali.

L’IA che abbatte i limiti dell’insegnamento novecentesco

Ma c’è un altro, decisivo e fondamentale elemento che non può essere trascurato in questo dibattito squisitamente novecentesco: l’insegnamento in senso esteso si sta rivelando, giorno dopo giorno, il campo in cui l’Intelligenza artificiale produce i più rapidi e stupefacenti risultati grazie al trasferimento di contenuti ad alta densità informativa modellati sulle esigenze degli studenti.

Ci stiamo avvicinando ad un mondo in cui la trasmissione del sapere codificato potrà essere delegata a sistemi che ottimizzano personalizzazione, apprendimento effettivo e verifiche in tempo reale, il tutto senza eliminare affatto la dimensione umana ma restituendola semmai alla sua antica dignità e liberandola dalle penose incombenze disciplinari di classi sempre più ingestibili.

Da più parti si riflette sul «limite strutturale» dell’insegnamento novecentesco il quale non sarebbe più in grado di bilanciare la cosiddetta «mancanza di informazioni di contesto» perché sollecitato quotidianamente dall’uso dei dispositivi elettronici e dell’IA che – inutile nasconderlo – in molti casi sta già facendo i compiti per gli studenti e sta già «dando una mano» agli insegnanti per correggerli.

Il superamento della scuola di massa e della concezione di manuale come testo sacro

Elon Musk ha fondato una scuola, «Ad Astra», con l’ambizione di prendere il meglio dei processi automatizzati, in particolare la formazione adattiva, e metterli a disposizione di studenti ed insegnanti la cui interazione può spostarsi interamente sul confronto, lo stimolo, la riflessione e le valutazioni sul percorso complessivo.

La classe come unità sincronica e l’interrogazione come verifica individuale della conformità al testo rappresentano dispositivi disciplinari tipici della scuola di massa ottocentesca, volti sostanzialmente a produrre soggetti culturalmente omogenei quando una base valoriale condivisa era presupposta in un tessuto sociale omogeneo e proveniva dalla famiglia.

L’IA, consentendo percorsi asincroni e valutazioni continue, dissolve la necessità della forma-classe non certo abolendo i momenti di verifica ma sottraendoli al rituale della presenza simultanea e della risposta conforme, superando il «manuale adottato» inteso come testo sacro soltanto dentro il quale trovare la verità. L’IA, rendendo disponibili fonti multiple in tempo reale, versioni contestualizzate e percorsi divergenti, dissolve questo confine in modo tale che il sapere cessa di essere proprietà di un testo, di un autore e di una impostazione ideologica unica.

Una trasmissione del sapere migliore

Ma c’è un aspetto forse ancora più interessante: con l’assunzione da parte dell’IA della funzione di trasferimento dei contenuti si libera la possibilità di un ritorno del «maestro» come figura che non istruisce ma inizia, che non veicola solo informazioni ma guida nella costruzione di un percorso in cui il sapere è trasformazione del soggetto.

Questo modello, operante per millenni nelle tradizioni filosofiche, religiose ed artigianali, distingue di per sé tra trasmissione e iniziazione intendendo la prima come implicitamente automatizzabile e quindi «materiale» e la seconda basata su presenza, discernimento e relazione e quindi «spirituale».

In questa concezione del sapere la valutazione non misura la conformità a un testo obbligatorio ma la capacità del soggetto di orientarsi autonomamente in contesti aperti restituendo all’educazione una dimensione selettiva e non universalistica e fornendo reali strumenti critici.

Abbandonare definitivamente i meccanismi legati al testo unico, al manuale obbligatorio, alla classe livellatrice ed alla verità indiscutibile non provoca solo la fine accidentale di un privilegio di alcuni editori su altri, non toglie solo alle famiglie una tassa occulta, ma segna l’inizio di una migliore trasmissione del sapere.