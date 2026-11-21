L’appello sottoscritto da venti professori e ricercatori italiani richiama un principio che chiunque abbia a cuore lo Stato di diritto e il progresso civile non può che condividere: l’autonomia della ricerca scientifica non deve mai essere subordinata alle convenienze del potere politico. È un’affermazione tanto nobile quanto, nella sua formulazione astratta, del tutto ovvia.

Tuttavia, proprio dietro la condivisibilità di questo principio generale, emerge con chiarezza una precisa postura politica. Sorprende che un gruppo di colleghi e ricercatori decida di intervenire nel dibattito pubblico con toni che, mentre invocano la neutralità della scienza, finiscono per trasformare l’appello stesso in uno strumento di polemica politica contro le prerogative ispettive del Parlamento.

Il dogmatismo è negazione della scienza

Il rispetto rigoroso dei dati, delle evidenze e delle convenzioni che nascono dal metodo galileiano rappresenta la base imprescindibile di ogni serio confronto medico e accademico. Proprio per fedeltà a questo metodo, però, è necessario vigilare affinché la verità scientifica non venga mai trasformata in un dogma.

Il dogmatismo, infatti, è la negazione stessa della scienza. La storia della medicina insegna che la grandezza del sapere scientifico risiede nella sua capacità di mettere in discussione sé stesso, di riconoscere i propri limiti e di riscrivere le proprie conclusioni alla luce di nuove prove. Quante volte posizioni presentate come apodittiche sono state poi confutate dal tempo e dall’avanzamento delle conoscenze?

Confondere critica con oscurantismo significa tradire lo spirito della ricerca

Le posizioni antiscientifiche e ideologiche, come quelle no vax, restano certamente inconciliabili con il buon senso e con le evidenze consolidate. Ma confondere ogni domanda critica con l’oscurantismo significa tradire lo spirito della ricerca.

Durante l’emergenza pandemica, molti medici e studiosi avevano sollevato dubbi legittimi sulle scelte adottate da chi gestiva la risposta sanitaria – dubbi che, in diversi casi, si sono poi rivelati fondati. Basti ricordare come, finché i dati clinici ed epidemiologici non hanno dimostrato il contrario, si fosse diffusa la convinzione assoluta che la vaccinazione impedisse del tutto la trasmissione del virus da persona a persona. Cosa dimostratasi poi falsa.

Il dubbio metodico è l’antidoto contro l’arroganza del pensiero unico

Per queste ragioni, non possiamo piegare la scienza a un messaggio che finisce per delegittimare il controllo democratico o il confronto aperto. Il dubbio metodico non indebolisce la fiducia nelle istituzioni sanitarie: al contrario, è l’unico antidoto contro l’arroganza del pensiero unico. La scienza illumina la politica non quando pretende di sottrarsi al dibattito, ma quando accetta con umiltà e rigore la verifica costante dei fatti. Senza paura e senza pregiudizi.

Prof. Massimo Miscusi

Università di Ferrara

Prof. Mariano Bizzarri

Università La Sapienza Roma

Prof. Luigi Frati

Università La Sapienza Roma

Prof. Giorgio Garau

Università di Sassari

Prof. Paolo Marchetti

Università La Sapienza Roma

Prof. Giuseppe Leone

Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Marco De Vincentis

Università La Sapienza Roma

Prof. Francesco Curcio

Università Federico II Napoli

Prof. Abete Pasquale

Università Federico II Napoli

Prof. Roberto Verna

Università La Sapienza Roma

Prof. Francesco Fedele

Università La Sapienza Roma

Prof. Mauro Iacono

Università Vanvitelli

Prof. Fabio Santanelli

Università La Sapienza Roma

Prof. Nicola Maffulli

Università La Sapienza Roma

Prof. Massimo Vergine

Università La Sapienza Roma

Prof. Raffaele Lanterni

Università di Catania

Prof. Fabio De Giorgio

Università Cattolica Gemelli

Prof. Pasquale Pazienza

Università di Foggia

Prof. Placido Bramante

Unilink

Prof.ssa Renata Salvarani

Università Europea di Roma

Prof. Luigi Marco Bassani

Università Pegaso

Prof. Marco Paolino

Università della Tuscia

Prof. Lorenzo Lozzi Gallo

Università di Messina

Prof. Luca Ricciardi

Università La Sapienza Roma

Prof. Renato Troncon

Università di Trento

Prof. Michail Sorotos

Università La Sapienza Roma

Prof. Sergio Zavoli

Università di Ferrara

Prof. Fabrizio Antolini

Università di Teramo

Prof.ssa Alessia Bramante

Unversità degli Studi di Salerno

Prof. Raoul Saggini

Unilink