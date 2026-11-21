L’appello sottoscritto da venti professori e ricercatori italiani richiama un principio che chiunque abbia a cuore lo Stato di diritto e il progresso civile non può che condividere: l’autonomia della ricerca scientifica non deve mai essere subordinata alle convenienze del potere politico. È un’affermazione tanto nobile quanto, nella sua formulazione astratta, del tutto ovvia.
Tuttavia, proprio dietro la condivisibilità di questo principio generale, emerge con chiarezza una precisa postura politica. Sorprende che un gruppo di colleghi e ricercatori decida di intervenire nel dibattito pubblico con toni che, mentre invocano la neutralità della scienza, finiscono per trasformare l’appello stesso in uno strumento di polemica politica contro le prerogative ispettive del Parlamento.
Il dogmatismo è negazione della scienza
Il rispetto rigoroso dei dati, delle evidenze e delle convenzioni che nascono dal metodo galileiano rappresenta la base imprescindibile di ogni serio confronto medico e accademico. Proprio per fedeltà a questo metodo, però, è necessario vigilare affinché la verità scientifica non venga mai trasformata in un dogma.
Il dogmatismo, infatti, è la negazione stessa della scienza. La storia della medicina insegna che la grandezza del sapere scientifico risiede nella sua capacità di mettere in discussione sé stesso, di riconoscere i propri limiti e di riscrivere le proprie conclusioni alla luce di nuove prove. Quante volte posizioni presentate come apodittiche sono state poi confutate dal tempo e dall’avanzamento delle conoscenze?
Confondere critica con oscurantismo significa tradire lo spirito della ricerca
Le posizioni antiscientifiche e ideologiche, come quelle no vax, restano certamente inconciliabili con il buon senso e con le evidenze consolidate. Ma confondere ogni domanda critica con l’oscurantismo significa tradire lo spirito della ricerca.
Durante l’emergenza pandemica, molti medici e studiosi avevano sollevato dubbi legittimi sulle scelte adottate da chi gestiva la risposta sanitaria – dubbi che, in diversi casi, si sono poi rivelati fondati. Basti ricordare come, finché i dati clinici ed epidemiologici non hanno dimostrato il contrario, si fosse diffusa la convinzione assoluta che la vaccinazione impedisse del tutto la trasmissione del virus da persona a persona. Cosa dimostratasi poi falsa.
Il dubbio metodico è l’antidoto contro l’arroganza del pensiero unico
Per queste ragioni, non possiamo piegare la scienza a un messaggio che finisce per delegittimare il controllo democratico o il confronto aperto. Il dubbio metodico non indebolisce la fiducia nelle istituzioni sanitarie: al contrario, è l’unico antidoto contro l’arroganza del pensiero unico. La scienza illumina la politica non quando pretende di sottrarsi al dibattito, ma quando accetta con umiltà e rigore la verifica costante dei fatti. Senza paura e senza pregiudizi.
Prof. Massimo Miscusi
Università di Ferrara
Prof. Mariano Bizzarri
Università La Sapienza Roma
Prof. Luigi Frati
Università La Sapienza Roma
Prof. Giorgio Garau
Università di Sassari
Prof. Paolo Marchetti
Università La Sapienza Roma
Prof. Giuseppe Leone
Università Cattolica del Sacro Cuore
Prof. Marco De Vincentis
Università La Sapienza Roma
Prof. Francesco Curcio
Università Federico II Napoli
Prof. Abete Pasquale
Università Federico II Napoli
Prof. Roberto Verna
Università La Sapienza Roma
Prof. Francesco Fedele
Università La Sapienza Roma
Prof. Mauro Iacono
Università Vanvitelli
Prof. Fabio Santanelli
Università La Sapienza Roma
Prof. Nicola Maffulli
Università La Sapienza Roma
Prof. Massimo Vergine
Università La Sapienza Roma
Prof. Raffaele Lanterni
Università di Catania
Prof. Fabio De Giorgio
Università Cattolica Gemelli
Prof. Pasquale Pazienza
Università di Foggia
Prof. Placido Bramante
Unilink
Prof.ssa Renata Salvarani
Università Europea di Roma
Prof. Luigi Marco Bassani
Università Pegaso
Prof. Marco Paolino
Università della Tuscia
Prof. Lorenzo Lozzi Gallo
Università di Messina
Prof. Luca Ricciardi
Università La Sapienza Roma
Prof. Renato Troncon
Università di Trento
Prof. Michail Sorotos
Università La Sapienza Roma
Prof. Sergio Zavoli
Università di Ferrara
Prof. Fabrizio Antolini
Università di Teramo
Prof.ssa Alessia Bramante
Unversità degli Studi di Salerno
Prof. Raoul Saggini
Unilink
Contenuto riservato agli abbonati
Prosegui con la lettura >
Contenuto riservato agli abbonati
Rinnova il tuo abbonamento per proseguire con la lettura >