Il primo gennaio 2026, a mezzanotte, in una vecchia stazione della metropolitana chiusa da decenni sotto il municipio, Zohran Mamdani è diventato sindaco di New York. Ha giurato con la mano su due Corani, quello del nonno e una piccola copia scritta fra Sette e Ottocento prestata dalla Biblioteca pubblica; poi un imam ha guidato la preghiera.

Nessuna legge lo obbligava: il giuramento è sulla Costituzione, e il libro non è obbligatorio. Mamdani ha scelto. Ha scelto come garante della sua parola il libro che dice: «uccidete gli associatori ovunque li troviate» (9,5); «combattete coloro che non credono in Allah… finché non paghino il tributo umiliati» (9,29); «getterò il terrore nei cuori dei miscredenti: colpiteli sul collo» (8,12); «quando incontrate i miscredenti, colpiteli al collo» (47,4).

Per il musulmano il Corano non è un libro antico da interpretare: è parola eterna e increata di Allah. Non risulta che il sindaco abbia mai preso le distanze da uno solo di questi versetti.

C’è poi la menzogna. Il Corano vieta al credente di allearsi con i miscredenti, ma gli permette di farlo «per proteggervi da loro» (3,28) e di rinnegare la fede a parole se costretto, purché il cuore resti saldo (16,106).

È la taqiyya, la dissimulazione: nata come difesa sotto minaccia, soprattutto nel mondo sciita. E Maometto, nella raccolta di Bukhari, nel libro del jihad, dice: «La guerra è inganno». Non possiamo leggere nel cuore di un uomo, e non lo faremo. Possiamo però fare quello che ogni elettore ha il diritto di fare: confrontare le parole con le compagnie, e le promesse con i fatti.

Le compagnie. Nell’ottobre 2025, in piena campagna, Mamdani ha pubblicato una foto sorridente con l’imam Siraj Wahhaj, che le autorità federali inserirono fra i «cospiratori non incriminati» dell’attentato al World Trade Center del 1993 e che testimoniò a favore dello sceicco cieco Omar Abdel Rahman.

Il candidato lo definì «uno dei più importanti leader musulmani della nazione». Nel giugno dello stesso anno, invitato a condannare lo slogan «globalizzare l’intifada», che molti intendono come un invito alla violenza contro gli ebrei in tutto il mondo, ha rifiutato: un sindaco, ha detto, non deve sorvegliare le parole.

Le promesse. Mamdani ha vinto con una parola magica, «affordability», la vita a prezzi accessibili, e con centomila volontari. Doveva rendere gratuiti gli autobus. Il 4 gennaio 2026, tre giorni dopo il suo insediamento, il biglietto è salito a tre dollari, per un aumento deciso prima di lui dall’azienda dei trasporti, che dipende dallo Stato e non dal Comune.

In aprile il sindaco ha ammesso che gli autobus gratis quest’anno non arriveranno; il presidente dell’azienda aveva liquidato l’idea come un «adesivo da campagna elettorale». Che il sindaco non potesse decidere da solo sui biglietti era noto anche in campagna elettorale.

Doveva congelare gli affitti, e qui ha mantenuto, a modo suo. Il 25 giugno la commissione che fissa i canoni, sei membri su nove nominati da lui, ha votato sette a uno il blocco per circa un milione di appartamenti a canone regolato, dove vive un quarto dei newyorkesi. Un rappresentante dei proprietari si era dimesso poche ore prima, dicendo che il risultato era già scritto.

Il giudice Brendan Lantry, della Corte suprema dello Stato, ha ordinato al Comune di consegnare le comunicazioni con la commissione, perché è «senza precedenti» che un candidato garantisca in anticipo la decisione di un organismo che dovrebbe essere indipendente. Mamdani lo aveva detto in uno spot: «Congelerò l’affitto ogni anno. È una garanzia».

Nel 1946 Milton Friedman e George Stigler scrivevano che i tetti ai canoni non alleviano la scarsità di case: la perpetuano. Il sindaco non ha letto Friedman, o lo ha letto e non gli importa: l’importante è indicare un nemico, il proprietario, e mettergli addosso la piazza.

Doveva aprire supermercati comunali, uno per quartiere, con il pane e le uova a prezzo calmierato. Il primo annunciato, a La Marqueta di East Harlem, aprirà nel 2029. Doveva dare l’asilo gratuito a ogni bambino: per ora i posti per i bambini di due anni sono duemila, finanziati dalla governatrice. Ha chiesto la tassa sui milionari: lo Stato di New York gliel’ha negata, concedendogli una tassa sulle seconde case di lusso. Il bilancio presentato a maggio vale 124,7 miliardi di dollari.

Si dirà: tutti i politici promettono troppo. È vero. Ma qui il punto non è la promessa mancata, è il metodo. Promettere l’impossibile per avere il potere, e poi dare la colpa a un nemico: il ricco, il proprietario, lo Stato, l’ebreo.

È il metodo del comunismo, che promette il paradiso in terra; ed è il metodo dell’Islam politico, che promette il paradiso in cielo e intanto chiede il potere in terra. Quando i due si alleano, il socialista porta i voti e le parole d’ordine, l’islamista porta la pazienza e la fede. Il primo crede di usare il secondo. La storia, dall’Iran del 1979 in poi, dice che succede il contrario.

Il 3 novembre, alle elezioni di metà mandato, i socialisti democratici d’America hanno ottenuto risultati record, e i candidati di Mamdani (che nel frattempo ha sciolto il corpo di polizia che si è occupato di contenere le proteste pro Pal nei campus) sono entrati al Congresso. Il sindaco che non è riuscito a far partire un autobus gratis è diventato un modello. Non per quello che ha fatto, ma per come ha vinto.

Allora una domanda va fatta, e va fatta a voce alta, senza paura di essere chiamati islamofobi. Signor sindaco, lei ha giurato con la mano su un libro che ordina di colpire al collo i miscredenti: rinnega quei versetti, sì o no? Rinnega l’imam che testimoniò per lo sceicco del primo attentato alle Torri? Condanna, adesso, chi vuole globalizzare l’intifada?

Un cristiano che giura sul Vangelo non ha nulla da rinnegare: il Vangelo non ordina di uccidere nessuno. Chi giura sul Corano qualcosa da chiarire ce l’ha. Finché non lo chiarisce, abbiamo il diritto di non fidarci. È un diritto umano.