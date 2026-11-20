Sono passati cent’anni esatti da quel 19 novembre 1926 quando, nel piccolo comune di Cardinale, in Calabria, nasceva una delle figure politiche più complesse del XX secolo: Pino Rauti. Un centenario che l’Italia ha deciso di celebrare con una mostra interamente dedicata a lui, alla Camera dei Deputati.

Ma ricordarlo significa anche fare i conti con uno dei personaggi più spariglianti da inquadrare nella storia politica repubblicana italiana, ancora oggi fonte di ispirazione per la destra sociale che ha raccolto l’eredità lasciata da Giorgio Almirante, Rauti stesso e tutti coloro che hanno condiviso quelle battaglie per cui oggi si battono Giorgia Meloni e il suo partito.

Perché Pino Rauti era un intellettuale scomodo

A dire la verità, Rauti non è mai stato un politico «rassicurante». Non lo era per gli avversari, che ne temevano la capacità di costruire consenso culturale fuori dagli schemi. E non lo era nemmeno per i suoi stessi compagni di partito, i quali non sempre hanno compreso quella visione che andava ben oltre la gestione del consenso elettorale.

La sua idea di fondo, in pratica, era coniugare i valori tradizionali con la questione sociale. Una sintesi che sfidava le etichette correnti, che non si accontentava del conservatorismo parlamentare e che guardava con sospetto al capitalismo finanziario non meno che alla lotta di classe marxista. Una destra, insomma, «rivoluzionaria» nel senso più culturale del termine, più vicina forse al sindacalismo di Georges Sorel che alla destra «legge e ordine» in voga in quegli anni.

E questa postura intellettuale gli procurò fraintendimenti continui. Nel 1979, perfino la «Pravda» sovietica si occupò di lui, definendolo «incendiario di anime»: segno che le idee che veicolava attraverso il settimanale Linea, da lui fondato, erano percepite come una minaccia anche oltre la cortina di ferro. Per un politico della destra italiana, all’epoca non ancora «potabile» a livello elettorale, una simile attenzione a livello internazionale significava tantissimo.

Le idee che mossero più di una generazione

La stagione più feconda di Rauti va cercata a partire dalla fine degli anni Sessanta, quando attorno a lui si raccolse la gioventù più anticonformista del Movimento Sociale Italiano. Il perimetro di quegli interessi era eccezionalmente ampio: le nuove scienze, l’ambientalismo, il radicalismo istituzionale, le tematiche giovanili. E poi la musica alternativa, l’arte d’avanguardia, la narrativa fantastica, il fumetto, che fino ad allora erano stati quasi esclusivo appannaggio della sinistra culturale.

I Campi Hobbit, le iniziative comunitarie e formative per i giovani del Fronte della Gioventù, restano l’espressione più memorabile di quella stagione. Attraverso il fantasy, la musica e una grafica innovativa, quei raduni tentarono di costruire un’alternativa alle derive degli anni di piombo. Era un modo di dire che la destra poteva parlare ai giovani senza nostalgie e senza uniformi.

Sul piano strettamente culturale, Rauti lasciò strumenti di lavoro ancora oggi all’avanguardia: Le idee che mossero il mondo e la Storia del fascismo in cinque volumi, scritta insieme a Rutilio Sermonti. Opere che, qualunque giudizio si voglia esprimere sul loro impianto ideologico, documentano una serietà intellettuale fuori dal comune nel panorama politico del dopoguerra.

L’anima inquieta di Pino Rauti

La storia personale di Rauti è attraversata da decenni di vicende giudiziarie. Svariati detrattori tentarono di demolirne la credibilità e l’onorabilità. Eppure, non vi riuscirono mai. I numerosi processi che affrontò si conclusero infatti con altrettante assoluzioni, e la fiducia che gli veniva accordata dagli elettori, che lo elessero più volte deputato, parlamentare europeo e rappresentante del Parlamento italiano al Consiglio d’Europa, furono ogni volta più forti dei pregiudizi politici.

La sua storia ha attraversato diversi periodi del secolo scorso. Giovanissimo, aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana ed era stato poi imprigionato nei campi di concentramento nordafricani. Nel dopoguerra, già tra i primi aderenti al Msi, mostrò subito insofferenza verso un neofascismo nostalgico e privo di spessore. Fondò quindi il Centro Studi Ordine Nuovo e si riconciliò successivamente con il partito di Giorgio Almirante, fino a divenirne segretario nel 1990. L’esperienza al vertice durò poco, in parte per dinamiche interne, ma lasciò una profonda traccia tanto su di lui quanto sul Movimento Sociale (in seguito Alleanza Nazionale).

L’eredità nella destra contemporanea

E cosa rimane oggi di Rauti? Non si tratta di fare retorica. La destra italiana che ha raggiunto il governo negli ultimi anni (in particolare Fratelli d’Italia) porta con sé molti dei temi che l’ex leader del Msi introdusse nel dibattito decenni fa: la critica al capitalismo finanziario, l’attenzione alla dimensione comunitaria, la difesa della famiglia e della natalità, la questione ecologica riletta in chiave tradizionale, così come le nuove forme di povertà.

Certo, sarebbe sbagliato ridurre la complessità della destra contemporanea a una singola influenza (d’altronde, il mondo è profondamente cambiato in questi decenni). Ma ignorare il filo che collega certe intuizioni rautiane al dibattito attuale significherebbe impoverire la comprensione di come quella cultura politica si sia formata. Rauti aveva capito, prima di molti altri, che senza un arsenale di idee solide (e attuali) un partito politico è destinato a restare prigioniero della gestione del quotidiano.

La mostra dedicata a Rauti

La mostra inaugurata alla Camera dei Deputati, nel Complesso di Vicolo Valdina, con le sue 16 stazioni espositive che ripercorrono vita, pensiero e attività politica di Rauti, rappresenta dunque un tentativo di fare i conti con questa eredità. Organizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, l’esposizione mette insieme documenti, registrazioni audio e video, lettere private, tra cui quelle scritte ai genitori durante la prigionia tra il 1945 e il 1947, e oggetti personali. Non segue un ordine cronologico: una scelta che riflette la natura stessa del personaggio, molto difficile (se non impossibile) da raccontare in sequenza lineare. Questa mostra resterà aperta fino al 26 novembre.

Rauti se ne andò dopo altri grandi protagonisti di quella stagione: Giano Accame, Enzo Erra, Fausto Gianfranceschi. Tutti uomini di una destra che non si rassegnava a essere marginale, prigioniera di un passato scomodo e quindi considerata «ineleggibile». Il monito che lasciava ai suoi interlocutori più giovani è ancora attualissimo, e non solo per la politica: non disperdere il raccolto di una storia, perché senza radici non vi può essere avvenire. Vale, in fondo, per qualunque idea voglia garantirsi un futuro.