Il portavoce russo Dmitry Peskov ha definito «giochi di politologi» i paragoni storici con il 1945, ma nei giorni scorsi il negoziatore di Mosca Vladimir Medinsky aveva esplicitamente parlato della necessità di una «nuova Yalta ».

Certamente il paragone con il vertice di Shenzhen tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin è suggestivo. Tre sono i grandi leader protagonisti in questi giorni dell’incontro trilaterale, come allora Roosevelt, Churchill e Stalin nel febbraio 1945 a Yalta, nella Crimea che negli ultimi anni è diventata uno dei punti focali del conflitto tra Russia e Ucraina.

L’equilibrio geopolitico dell’Europa, oggi come 81 anni fa, è in gioco. E proprio dalla conferenza di Yalta nacquero i germogli della Guerra fredda e della divisione del mondo in due grandi sfere d’influenza, separate dalla «Cortina di ferro».

Il vertice tra Xi, Trump e Putin: perché il paragone con la conferenza di Yalta regge solo in parte

Una fondamentale differenza tra i due vertici, tuttavia, risulta evidente: i tre leader di Usa, Gran Bretagna ed Unione Sovietica erano allora parte di un’alleanza che combatteva un nemico comune, le forze dell’Asse.

Nel febbraio 1945 le sorti della seconda guerra mondiale erano ormai segnate e l’intento primario della conferenza era quello di determinare gli equilibri postbellici dell’Europa che dopo la vittoria degli Alleati sarebbe stata divisa in sfere d’influenza.

La Germania sarebbe stata divisa (come la capitale Berlino) e controllata dai vincitori, gli altri Paesi avrebbero dovuto essere «guidati» dagli stessi Alleati in un processo di democratizzazione, che di fatto si verificò solamente nell’Europa Occidentale (tranne in Spagna e Portogallo, neutrali in guerra, dove rimasero in carica i regimi prebellici di Franco e Salazar).

Dall’altra parte della Cortina di Ferro prevalse presto il giogo comunista, con il rapido «allineamento» alle politiche di Mosca.

Dalla Guerra Fredda al baricentro cinese: le differenze storiche tra i due vertici dei «tre grandi»

Anche l’equilibrio delle forze in campo a Yalta era nel 1945 radicalmente diverso: gli Usa fecero sicuramente la parte del leone, confermandosi prima potenza economica, industriale e militare del mondo.

L’Urss seguiva gli Stati Uniti in termini di influenza soprattutto dal punto di vista del successo sui campi di battaglia. Negli ultimi mesi di guerra Mosca aveva respinto l’assalto di Hitler e nella controffensiva aveva dilagato verso Ovest, arrivando a sfondare in territorio tedesco nei giorni dell’incontro di Yalta.

Il sacrificio russo in termini di vite umane era stato enorme, fattore che aumentava ulteriormente il peso dell’Urss nelle negoziazioni. Il terzo protagonista era invece un Impero in declino, la Gran Bretagna, uscito dall’incubo di un’invasione tedesca grazie all’intervento economico e militare degli Stati Uniti. Churchill era consapevole di essere l’anello debole del trio e, a differenza di Roosevelt che fu più morbido nei confronti di Stalin, nutriva per quest’ultimo una grande diffidenza.

Uno dei punti di massima frizione con il dittatore sovietico fu sul futuro della Polonia, che il premier britannico avrebbe voluto escludere dall’influenza di Mosca. Durante la conferenza, Churchill tracciò quello che sarebbe stato il futuro dell’Europa Occidentale: un baluardo contro l’espansione sovietica, che prese forma pochi anni dopo con il Patto Atlantico.

Da Yalta nacque inoltre l’Onu, nata per sostituire con i nuovi equilibri mondiali la fallimentare Società delle Nazioni prebellica. Tuttavia la nuova organizzazione nacque e si configurò come un’emanazione delle grandi potenze a causa dell’istituzione del diritto di veto per i cinque membri vincitori (Usa, Urss, Cina, Gran Bretagna e Francia).

Il vertice trilaterale di Shenzhen riguarda invece tre potenze sostanzialmente in competizione tra loro, che non provengono da un’alleanza strategico-militare come quella nata durante la Seconda guerra mondiale.

Oltre la Cortina di Ferro: come gli equilibri di Shenzhen riscrivono le regole nate a Yalta

Piuttosto i temi dell’incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping sembrano richiamare le questioni geopolitiche rimaste in sospeso dopo la caduta dell’Urss e la fine della Guerra fredda. L’espansione ad Est della Nato, fattore scatenante delle tensioni con la Federazione russa e le ex repubbliche (Ucraina e Baltici) e la questione della regolamentazione delle armi nucleari sono temi attualmente discussi nell’incontro trilaterale in Cina.

Un’altra differenza fondamentale tra le due conferenze è che quella attuale in corso a Shenzhen nasce dalla crisi di quegli equilibri delineati nel 1945 a Yalta, che oggi appaiono totalmente mutati in un mondo multipolare e non caratterizzato dal bipolarismo del conflitto Usa-Urss della Guerra fredda. Anche i protagonisti e i rispettivi ruoli sono mutati, con la figura di Xi Jinping nel ruolo di baricentro diplomatico dei tre «nuovi grandi».