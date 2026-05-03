Sergio Giraldo
2026-05-03

Mai dire Blackout | Addio all’Opec

Via gli Emirati Arabi, l’OPEC si sfalda. Stoccaggi di greggio pieni, Iran verso il fermo impianti. La Cina riapre l’export di prodotti. Gli USA sanzionano raffineria cinese per i legami con l’Iran.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Transizione sotto attacco

Mai dire Blackout | Transizione sotto attacco

Minerali critici, USA sostengono i prezzi. Rinnovabili vittime della guerra. Alluminio e allumina, la Cina vince. Il Congo riprende il controllo del suo cobalto. GNL, l'Asia regge, il Pakistan no.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Hormuz mon amour

Mai dire Blackout | Hormuz mon amour

IEA: tempi lunghi per il recupero da Hormuz. La Cina diversifica e aumenta le riserve. L’Ue raccomanda austerità e taglio tasse, ma il Fmi frena. Allarme alluminio.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Hormuz bloccato, America al comando

Mai dire Blackout | Hormuz bloccato, America al comando

Lo stretto resta chiuso, export USA in crescita. Prezzi sotto pressione e crisi dell’alluminio. La guerra cambia flussi, regole e equilibri globali.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Dallo shock Iran al nodo asiatico

Mai dire Blackout | Dallo shock Iran al nodo asiatico

Asia in emergenza tra diesel e GNL. La Cina rivende gas. India e Myanmar razionano, valute asiatiche sotto pressione. Fed attendista sui tassi.

sergio giraldo mai dire blackout
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy