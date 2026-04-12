Sergio Giraldo
2026-04-12

Mai dire Blackout | Hormuz bloccato, America al comando

Lo stretto resta chiuso, export USA in crescita. Prezzi sotto pressione e crisi dell’alluminio. La guerra cambia flussi, regole e equilibri globali.

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Mai dire Blackout | Dallo shock Iran al nodo asiatico

Mai dire Blackout | Dallo shock Iran al nodo asiatico

Asia in emergenza tra diesel e GNL. La Cina rivende gas. India e Myanmar razionano, valute asiatiche sotto pressione. Fed attendista sui tassi.

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Mai dire Blackout | Iran al contrattacco

Mai dire Blackout | Iran al contrattacco

Domanda asiatica in calo. Teheran colpisce infrastrutture energetiche. Shipping globale nel caos. La guerra aiuta la Russia. Shock energetico prolungato? I sauditi temono petrolio a 180$.

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Mai dire Blackout | Checkpoint Hormuz

Mai dire Blackout | Checkpoint Hormuz

Lo Stretto resta chiuso e il petrolio sale. Si cercano rimedi ma le riserve sono solo una toppa. La Russia intanto sorride. Von der Leyen pentita sul nucleare.

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Mai dire Blackout | Attacco all’Iran, i riflessi sull’energia

Mai dire Blackout | Attacco all’Iran, i riflessi sull’energia

Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere. Salgono i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio. Gnl dal Qatar fermo, i produttori di petrolio del Golfo frenano l’estrazione in cerca di stoccaggi.

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