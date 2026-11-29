Sedicesimo: don Luigi Ciotti. Cinquantunesimo: monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo. In mezzo, una sfilza di nomi di docenti, avvocati (rigorosamente legati ad Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e giornalisti di Famiglia cristiana che hanno firmato un appello intitolato «Libertà religiosa e luoghi di culto a Torino. Un dovere costituzionale». La premessa è chiara: «L’erezione di una moschea, a Torino come altrove, viene spesso considerata una concessione e non un diritto strettamente derivato dalla Costituzione». E giù citazioni degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione.

Perché, per i sottoscrittori, una moschea rappresenta una ricchezza. Certo, scrivono, «l’islam è una realtà articolata e complessa», ma è anche vero che «i leader di questa comunità collaborano lealmente con le istituzioni e, in più occasioni, hanno denunciato pubblicamente tendenze radicali e fondamentaliste che si esprimevano anche all’interno della loro comunità». Per cui, la si costruisca. Del resto, don Ciotti e monsignor Olivero approvano.

In particolare quest’ultimo, che da tempo è impegnato a sostenere il dialogo tra la Chiesa cattolica e le altre religioni. Che sono tutte belle, ovviamente. E quella che crea più difficoltà, a volte, è quella a cui il prelato appartiene.

Per monsignor Oliviero non importa la fede cristiana, ma solo dialogare con le altre religioni

Poco dopo la sottoscrizione del Patto tra le religioni, monsignor Olivero ha detto: «La Chiesa cattolica è stata la confessione religiosa che ha fatto più fatica a firmare il Patto». E questo perché «il problema è che ancora non ci rassegniamo all’idea che viviamo in una società laica e plurale dal punto di vista religioso».

E poco importa che, per esempio, un Papa, Pio IX, abbia istituito la festa di Cristo Re proprio per affermare il contrario, ovvero che la fede cristiana non deve essere relegata alla sfera personale, ma deve permeare la società.

L’importante per monsignor Olivero è dialogare. Anche a costo di arrivare a condividere, sul sito della diocesi, il messaggio del gruppo amicizia islamo-cristiana di Pinerolo che recita: «In questi bui momenti in cui le armi sembrano essere uniche protagoniste, vogliamo elevare forte la nostra preghiera al Dio unico di ebrei, cristiani e musulmani. Invochiamo con una sola voce il dono grande della pace ed affermiamo con forza il comune impegno per la giustizia».

Ma se il Dio è lo stesso, verrebbe allora da chiedersi a che cosa servano religioni diverse. E che senso abbia tenersi un vescovo se poi dice le stesse cose di un rabbino o di un imam.

Con il vescovo è sceso in campo l’imam che si disse d’accordo con il 7 ottobre

Certo, in questo caso almeno verrebbe da chiederselo. Soprattutto considerando che monsignor Olivero è sceso in campo pure per l’imam Mohamed Shahin, che in piazza a Torino, durante una manifestazione pro Pal, disse: «Io personalmente sono d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre. Noi non siamo qui per essere quella violenza, ma quello che è successo il 7 ottobre 2023 non è una violazione, non è una violenza».

I morti massacrati al Nova Music Festival e i loro parenti la pensano sicuramente in modo diverso. Ma tant’è. La moschea, molto probabilmente, verrà costruita. Le polemiche si placheranno poco alla volta. E tutto tornerà alla normalità almeno fino a quando gli antagonisti non proveranno ad occuparla.

Un compito perfetto per monsignor Oliviero: dialogare con gli antagonisti di Askatasuna

Proprio ieri, infatti, a quasi un anno dallo sgombero del centro sociale Askatasuna, i manifestanti scesi in piazza per la Palestina, contro la guerra e il carovita, hanno occupato un’ex bocciofila abbandonata nel parco Michelotti, lungo il Po.

Il corteo, al quale hanno partecipato circa 700 persone, ha deviato dal percorso autorizzato dopo aver raggiunto piazza Vittorio Veneto, attraversando il ponte Vittorio Emanuele I e dirigendosi verso corso Casale. Non è ancora chiaro se l’occupazione sia temporanea o destinata a proseguire.

Durissima la reazione del vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone: «Auspico lo sgombero immediato per evitare che la mala pianta di Askatasuna rimetta radici». Poi l’affondo contro il Comune, invitato a troncare «dialogo e copertura istituzionale agli antagonisti che continuano a saper fare politica solo con la violenza e la costante violazione delle leggi».

Nel caso in cui le trattative con gli antagonisti per lasciare la bocciofila non dovessero andare in porto, si potrà sempre mandare monsignor Olivero. Lui sì che sa dialogare con tutti.