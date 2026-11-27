Come sempre sono contro la violenza tranne quella che esercitano loro. Per celebrare adeguatamente il 25 novembre, giornata dedicata appunto al contrasto della violenza contro le donne, le simpatiche militanti di Non una di meno, sedicenti femministe, hanno pensato bene di concludere la sfilata che avevano organizzato per l’occasione dando l’assalto alla sede di Provita e famiglia a Roma. Era già sera quando il gruppo è arrivato all’ingresso della sede e ha cominciato a lanciare bottiglie, petardi e altro contro le vetrine.

«Le Forze di Polizia sono state costrette a blindare la sede e hanno fatto abbassare le saracinesche ai nostri collaboratori che si trovavano ancora all’interno, impossibilitati ad uscire», spiegano da Provita. «Come tre anni fa la Giornata contro la violenza sulle donne si macchia di una violenza inaudita e ideologica contro di noi. Sono sempre le prime ad aggredire e a voler calpestare i diritti altrui, proprio nel giorno in cui abbiamo ricordato che la difesa delle donne non esclude nessuno, anche quelle indifese nel grembo materno».

Già, difendono tutte le donne tranne quelle che fanno parte del gruppo pro-life e che si battono contro l’aborto. Quelle con tutta evidenza non sono considerate degne né di rispetto né di tutela. Anzi possono essere assaltate e chissà magari anche malmenate.

L’impunità di cui godono le femministe: tre anni fa il tentato rogo alla sede di Provita

Del resto è un fatto che le militanti di Non una di meno godano di impunità quando organizzano simili agguati. Giova ricordare infatti che il 25 novembre 2023 una manifestazione dei soliti collettivi transfemministi si concluse con un attacco a Provita, a fatica contenuto dalle forze dell’ordine e culminato nel tentativo di dare fuoco all’edificio. Rotta la vetrina, dentro la sede dell’associazione fu lanciata una bottiglia incendiaria, che solo per miracolo non ha raggiunto lo scopo.

All’interno c’erano volantini e altro materiale cartaceo: sarebbe stato un rogo infernale. E per quello che ne sapevano le femministe, all’interno avrebbero potuto esserci persone: anche mamme con bambini. Qualche settimana fa, tre anni dopo i fatti, la procura di Roma ha deciso di archiviare l’indagine. Le manifestanti erano a volto scoperto ma incredibilmente non si è riusciti a identificarle. Così, forse per festeggiare, Non una di meno ieri è tornata alla carica.

Le grandi riformatrici dell’umanità che vogliono dettare legge

Questa volta ha fatto meno danni, ma la violenza resta. Il bello è che queste gentili signore e signorine ci vengono ogni volta presentate come le grandi riformatrici dell’umanità, quelle che dovrebbero rieducare i maschi per abbattere il patriarcato, quelle da cui prendere esempio per istruire le giovani generazioni. Ecco l’esempio che sanno offrire.

La sinistra che le spalleggia grida allo scandalo se qualche parlamentare di destra propone di istituire una commissione che vigili sul contenuto dei libri di scuola per evitare che nelle classi finiscano resti ottusamente faziosi, vengono tirati in ballo il fascismo e il Minculpop.

Intanto le attiviste che stanno «dalla parte giusta» possono insultare, minacciare, danneggiare, lanciare bottiglie e persino bombe. Non vogliono meno violenza: vogliono dettare legge. E già che ci sono levare di mezzo chiunque si opponga, possibilmente con le cattive.