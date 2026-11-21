Da qualche giorno a questa parte leggiamo sui giornali e sui social media fior di appelli e lettere alle istituzioni firmate da illustri esponenti del mondo scientifico italiano che si scagliano contro la presenza di presunti «nemici della scienza» nelle audizioni della commissione Covid. Sentiamo toni allarmati, ci viene detto che stanno prendendo piede strane teorie frutto di fissazioni religiose e ideologiche.

Purtroppo questo agitarsi frenetico di alcuni medici e scienziati – da Matteo Bassetti al premio Nobel Giorgio Parisi – ci lascia decisamente perplessi. Il fatto è che i prodi difensori della scienza si scandalizzano a corrente alternata. Se si parla di Covid, vanno fuori dai gangheri. Su altri temi più politicamente corretti appaiono decisamente più mansueti, e persino di fronte a clamorose e pericolose assurdità – quelle sì antiscientifiche – restano silenti.

Il risultato è che da queste parti uno rischia la carriera se parla di vaccini, in compenso è possibile pontificare con serenità sul cambio di sesso dei minorenni, anche esponendo (pure dentro le università) tesi tutt’altro che confermate dalla scienza e decisamente viziate dall’ideologia.

Si censura chi critica i vaccini, ma non chi parla di bambini trans

Piccolo esempio. Ieri a Pavia si è effettivamente tenuto l’incontro sui «giovani trans» (eufemismo per non dire bambini trans) di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi. Un evento sostenuto dallo storico e prestigioso ateneo locale e pagato con fondi europei.

A organizzarlo è stato un gruppo di attivisti, e fra gli ospiti – come raccontiamo in queste pagine – c’era la dottoressa Alessandra Fisher, già fra le responsabili del servizio gender dell’ospedale Careggi di Firenze. Un servizio talmente valido che è stato bloccato, con conseguente trasferimento della Fisher in una struttura diversa. Due anni fa fu anche aperta una inchiesta dalla Procura perché si scoprì che al Careggi gestivano minori con disforia di genere senza avvalersi di sostegno psicologico, cosa prevista dai protocolli e pure dal buon senso.

Eppure la dottoressa Fisher e alcune colleghe hanno liberamente parlato a Pavia di quanto sia importante bloccare con farmaci la pubertà dei bambini con disforia. E hanno potuto offrire alla platea una narrazione che conosciamo bene, e che si basa su evidenze inesistenti o addirittura plateali manipolazioni.

Ovviamente nessuno ha pensato di censurarle o di imporre loro un contraddittorio. Nessuno scienziato ha firmato appelli per metterle a tacere, per quanto le loro affermazioni siano decisamente discutibili. E per carità, nemmeno noi vogliamo la censura. Pretenderemmo semmai un po’ di equilibrio e di onestà, ma ci tocca fare costantemente i conti con una ipocrisia intollerabile.

Guai a criticare la narrativa sui minori con disforia: Zan e Salis si scagliano contro il dibattito organizzato da FdI

Abbiamo già raccontato come sia stato censurato, all’Accademia delle scienze di Bologna, un incontro sempre dedicato ai minori trans, ma colpevole di presentare, seppure con garbo e rispetto, qualche posizione critica. Il vertice dell’Accademia disse per giustificare la mordacchia che… mancava il contraddittorio. In realtà il contraddittorio fu cercato: fu invitato, tra gli altri, Alessandro Zan del Pd, che prima si disse disponibile e poi fece marcia indietro.

Ed ecco una singolare coincidenza. Proprio Zan nei giorni scorsi ha scritto – assieme a Carolina Morace – alla presidenza del Parlamento europeo per tentare di impedire un convegno. Per la precisione, Zan si è scagliato contro un dibattito messo in piedi in sede europea da Paolo Inselvini di Fdi. Una sorta di forum in cui i relatori hanno, tra le altre cose, osato parlare anche dei cosiddetti minori trans, criticando la somministrazione dei bloccanti della pubertà e contestando l’approccio alla delicata questione della disforia che oggi va per la maggiore.

«Se un ragazzo minorenne dice ai suoi genitori che vuole cambiare sesso, sua madre e suo padre devono essere liberi di parlargli e di dirgli che, secondo loro, è una decisione da non prendere a cuor leggero. È questo il tasto dolente che abbiamo toccato ieri al Parlamento europeo. Ed è per questo che Zan e Ilaria Salis, ancor prima che si tenesse la conferenza, hanno cercato di infamarmi e di delegittimarmi davanti all’opinione pubblica», dice Inselvini.

Non ha torto. La linea prevalente è esattamente questa: nulla della narrazione trans si può discutere. Anzi, chi la contesta va censurato. Con buona pace del dubbio e della scienza.