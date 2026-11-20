Guarda un po’, i dottori non si vaccinano contro l’influenza. Però fanno muro contro i camici bianchi che vennero sospesi per avere dubbi sull’anti Covid e che adesso dovrebbero essere reintegrati, mentre sinistra e Forza Italia protestano colme d’indignazione dicendo di agire nell’interesse di medici, ricercatori, pazienti tutti.

Sarebbe questo, il personale sanitario che si sente «messo sul banco degli imputati» dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Sars-CoV-2, come strepita il virologo Matteo Bassetti? Un’indagine Anmdo-Aris del 2024, riportata ieri dalla Stampa, rivela che le coperture antinfluenzali degli operatori sono tra il 20 e il 40%, in metà delle strutture sanitarie e socioassistenziali prese in esame, mentre nel 30% dei casi non si arriva al 20%.

«In Lombardia, nella scorsa campagna, si è vaccinato il 28% di medici e infermieri». Secondo la Fimmg, il sindacato dei medici di medicina generale, la percentuale di vaccinati è fra il 35 e il 40%. Non credono all’efficacia della prevenzione con l’influenza? O hanno «sempre poco tempo per tutto. Servirebbero dei punti comodi dove potersi vaccinare», come paradossalmente sostiene Sara Rotunno dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma? La dottoressa parla anche di «quasi un senso di superiorità», che spingerebbe molti suoi colleghi a sentirsi immuni dal contagio influenzale.

Le mutazioni dei virus che compromettono l’efficacia dei vaccini

Di fatto, le cifre dei sanitari che porgono il braccio sono molto basse. «Tra le categorie che si vaccinano meno ci sono proprio medici e infermieri. Questo indebolisce la cultura vaccinale e l’informazione», ha tuonato l’ex presidente dell’Aifa, Giorgio Palù. Se i dottori hanno dubbi sull’utilità dell’antinfluenzale, le loro perplessità sono confermate da uno studio del settembre 2024, guarda caso finanziato da Pfizer, il colosso che ha fornito il maggior numero di anti Covid.

I ricercatori affermano che le mutazioni dei virus influenzali «possono contribuire alla variabilità dell’efficacia vaccinale (Ve) dei vaccini stagionali attualmente autorizzati, che è variata dal 10% al 60% tra il 2004 e il 2023». L’efficacia vaccinale media nel corso degli anni «è del 40,4%», secondo le stime dei Centers for disease control and prevention (Cdc).

Il caso del virus H3N2

Uno dei problemi è di sicuro il ritardo temporale tra le selezioni dei ceppi (circa 6-9 mesi prima dell’inizio della stagione influenzale) e la produzione dei vaccini, ma non può rassicurare leggere che «nella stagione influenzale 2014-2015 sono circolati virus H3N2 che presentavano una deriva antigenica rispetto al ceppo vaccinale, il che ha contribuito a un’efficacia del vaccino aggiustata del 19%».

Contro il virus H3N2, un sottotipo del virus dell’influenza A dalla mutabilità elevata, l’efficacia dell’antinfluenzale tra gli over 65 è stata del 24%; del 35% nella fascia di età 20-64 anni; del 43% negli under 19.

I troppi dottori che durante l’emergenza Covid non ha agito secondo scienza e coscienza

Certo, Pfizer che ha finanziato lo studio spinge per antinfluenzali a Rna che «consentono una produzione facile e rapida», vaccini aggiornati ai ceppi emergenti del virus stagionale, però rimane il fatto che l’attuale risposta immunitaria protettiva offerta dai vaccini tradizionali è ferma a poco più del 40%.

Anche l’anti Covid non offriva certezze, eppure venne spacciato per sicuro da un numero altissimo di medici che spingevano i cittadini a vaccinarsi. «Se uno non è convinto, è difficile che poi convinca il paziente», ha detto Andrea Montagnani, presidente della federazione dei medici internisti ospedalieri, sempre a proposito dell’antinfluenzale.

Un esercito di camici bianchi sarebbe stato, allora, così certo dell’efficacia del vaccino contro il Covid? O forse troppi dottori hanno preferito non agire secondo scienza e coscienza e, a distanza di anni, continuano a scandalizzarsi se altri medici, più attenti a studi scientifici indipendenti si prendevano a cuore la salute degli assistiti, non consigliando un vaccino che non proteggeva dal contagio, non offriva l’efficacia millantata e poteva provocare danni mai comunicati alla popolazione.

Forza Italia si smarca dalla maggioranza: «Contrapporsi ai no vax è difesa della salute pubblica»

«Contrapporsi ai no vax, non è ideologia. È difesa della salute pubblica», dichiarava sul Foglio la senatrice Licia Ronzulli di Fi, due giorni dopo l’approvazione alla Camera della norma sul reintegro dei medici non vaccinati contro il Covid. «Quando il testo arriverà a Palazzo Madama, il nostro gruppo farà la sua parte per correggerlo perché la salute dei cittadini e la credibilità della professione medica vengono prima di ogni bandiera ideologica», ha annunciato Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia.

Fanno parte della maggioranza, eppure voteranno contro il provvedimento. Chissà che cosa penseranno le forziste, leggendo quanto si fidano dell’antinfluenzale i medici. È un vaccino che dovrebbe proteggere anche i pazienti fragili (così come si sosteneva con l’anti Covid), almeno stando all’appello di Silvano Casazza, direttore generale dell’Agenzia di tutela della salute (Ats).

La libertà di agire ancora negata ai dottori che si opposero al vaccino anti Covid

Ai presidenti degli Ordini dei medici di Milano e Lodi, scrive la Stampa, il manager ha chiesto di sottoporre agli iscritti «l’importanza della protezione vaccinale degli operatori sanitari, con la duplice funzione di protezione del professionista e dei pazienti dal rischio di contagio». Al momento, se il 46% degli ospedali fa formazione per sensibilizzare medici e infermieri sulla prevenzione dell’influenza e così pochi si sono vaccinati, significa che i sanitari non ci credono, non ritengono che possa ridurre la circolazione del virus, o pensano di superare senza problemi il male di stagione.

Libertà di agire, che ancora non viene riconosciuta ai dottori che si opposero a campagne vaccinali indiscriminate anti Covid, prive di riscontri scientifici.