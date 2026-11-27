«Qui non riguarda la destra o la sinistra, qui c’è bisogno di buonsenso. Smettetela, basta: quello è albero di Natale. Invito tutti i milanesi di buonsenso, e ce ne sono tantissimi, ad andare lì con dei cartelli con scritto “Questo è un albero di Natale” e li lasciateli lì»: è un Fiorello piuttosto contrariato quello che ieri, alla Pennicanza, ha affrontato da par suo l’abetegate innescato dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha deciso di chiamare l’albero di Natale in piazza Duomo «Albero del dono» perché collegato a un’iniziativa solidale ma cancellando il riferimento alla festa cristiana.

I cittadini sui social sono stati i primi ad arrabbiarsi (eufemismo) per il colpo di spugna: «Siete ridicoli con queste pagliacciate politicamente corrette», scrive un utente, e poi altri, «Che pena. Si chiama albero di Natale ed è una delle nostre tradizioni più sacre», fino a «Ah non si può più dire Natale?».

Sala fa l’offeso, Fiorello chiede ai milanesi un moto d’orgoglio

E mentre Mr. Expo fa l’offeso, definendo la polemica innescata dal vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Deborah Dell’Acqua (che ieri ha rincarato: «Non ho mai contestato il valore dell’iniziativa solidale, ma la scelta di denominare “Albero del dono” quello che rappresenta uno dei simboli del Natale in piazza Duomo. Il dono è parte del Natale, non un’alternativa al Natale»), «meschina e ignorante» (travestendosi pure da fine teologo: «Facciamo un confronto sui valori del cristianesimo, sono più che disponibile, domenica ero a messa e chi critica è cristiano praticante per ergersi a maestro di cos’è il cristianesimo?»), Fiorello ha chiesto ai milanesi un moto d’orgoglio, scendendo in piazza: «Stiamo andando nel futuro, abbiamo I’IA, i rettiliani sono tra di noi, arriveranno gli alieni, l’economia cadrà, il capitalismo è finito. Almeno lasciateci uno straccio di tradizione, lasciateci il Natale».

E poi il colpo di grazia: «Al mio amico Amadeus, che vive a Milano e ha un cane: Ama, vai lì, portaci il cane e fagli lasciare un dono sotto l’albero!».

La polemica politica, Salvini: «Noi continuiamo a chiamarlo albero di Natale»

La polemica, ovviamente, è diventata anche politica. Matteo Salvini ha attaccato: «Sperando di non offendere nessuno, noi continuiamo a chiamarlo albero di Natale», ha scritto a caratteri cubitali sui social. «Sembra l’ennesimo modo per piegarsi a culture estremiste che non hanno alcuna intenzione di integrarsi, con il solo, evidente fine di strizzargli l’occhio in vista delle prossime elezioni», commenta Samuele Piscina, consigliere comunale e segretario provinciale del Carroccio milanese.

Il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) porterà la questione al Pirellone: «Ritengo fondamentale che la nostra tradizione cristiana non venga annullata per quieto vivere. Per questo presenterò una mozione per impegnare Regione Lombardia nella salvaguardia, nella valorizzazione e nella trasmissione intergenerazionale delle tradizioni natalizie. Inoltre, invito il Comune di Milano a utilizzare il termine corretto di “Albero di Natale” nelle comunicazioni istituzionali».