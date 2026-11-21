«Mettiamo lo scotch sulle cartelle cliniche con scritto il nuovo nome che i minori hanno scelto per sé, perché purtroppo questo non si può fare nei documenti ufficiali». A parlare al pubblico è Silvia De Vincenzi, neuropsichiatra infantile. L’argomento sono i ragazzini con disforia di genere che manifestano l’intenzione di cambiare sesso. E che, a quanto pare, secondo lei vanno assecondati in ogni modo, anche provando a compensare in qualche maniera i cambiamenti che la legge non consente.

De Vincenzi era fra le relatrici di un incontro che si è tenuto l’altro ieri nella prestigiosa universitaria di Pavia, dal titolo «Giovani persone trans. Conoscere i percorsi, superare i pregiudizi». L’evento è stato sostenuto da fondi europei, sponsorizzato dall’ateneo e sulle prime locandine era presente anche il logo di Unar, ente anti discriminazioni della presidenza del Consiglio.

La precisazione dell’Unar: «Misura dedicata al sostegno dei Centri è rivolta a persone maggiorenni»

In realtà, dopo il nostro primo articolo sul caso, Unar ci ha tenuto a fare alcune precisazioni. «All’iniziativa», ci ha detto il direttore di Unar, Mattia Peradotto, «ha collaborato un’associazione che opera nell’ambito dei Centri anti discriminazione finanziati a norma di legge tramite Unar. È in questo contesto che il logo dell’ufficio è comparso nei materiali dell’evento, che i promotori avrebbero voluto ricondurre all’attività del Centro anti discriminazione di Pavia. La misura dedicata al sostegno dei Centri è però rivolta a persone maggiorenni e non comprende, nell’ambito dei progetti finanziati dai relativi bandi pubblici, iniziative rivolte ai minori. Per questo motivo Unar ha chiesto agli organizzatori, prima della pubblicazione dei materiali, di rimuovere il proprio logo dalla comunicazione dell’evento. Resta naturalmente ferma l’autonomia delle associazioni nel promuovere iniziative proprie, purché queste non vengano ricondotte a progetti finanziati con risorse pubbliche che non ne prevedano la realizzazione».

Un’incontro pieno di idelogia e senza contraddittorio

Il problema è che la locandina dell’evento era stata già diffusa prima che Unar approvasse e così è circolato anche il marchio istituzionale. Poco male. Il vero problema dell’incontro, semmai, sono i contenuti. Oltre alla dottoressa De Vincenzi erano invitate la pediatra Alessandra Foglianese e pure la dottoressa Alessandra Fisher.

Quest’ultima si è guadagnata tempo fa gli onori delle cronache perché era una delle responsabili del servizio dell’ospedale Careggi di Firenze dedicato ai minori con disforia di genere. Un servizio che è stato sospeso dopo interrogazioni parlamentari, ispezioni ministeriali e pure una inchiesta della Procura. Tanto che la dottoressa si è spostata in un altro ospedale. A quanto pare, però, le sue idee sui minori trans non sono cambiate. E sono del tutto simili a quelle esposte dalle altre relatrici. Senza alcun contraddittorio – ovviamente – ma con una buona dose di ideologia.

Eppure, l’università di Pavia, letto il nostro primo articolo ma senza emettere alcun comunicato ufficiale, aveva deciso di allargare la platea dei relatori, inserendo il prorettore dell’università Cesare Zizza e la professoressa e ginecologa Rossella Nappi. Sembrava insomma che l’ateneo ci tenesse a garantire la presenza di visioni diverse. Peccato che non sia andata affatto così: a farla da padrone è stata una sola tesi.

La De Vincenzi si arroga il ruolo di mediazione tra minorenni e mondo degli adulti

La De Vincenzi ha spiegato che «i bambini vanno dalla psicologa in realtà per altro: incubi, mal di pancia, mal di testa, problemi scolastici ecc. A volte, se non si fanno aiutare, da adolescenti arrivano con problemi peggiori come l’uso di sostanze, depressione, isolamento ecc. Questo spesso di concretizza nella disforia di genere».

Difficile comprendere come un mal di pancia o un mal di testa possano «spesso» essere dovuti alla disforia di genere. Nei confronti delle famiglie di questi giovani soggetti la neuropsichiatra ha utilizzato queste parole: «Bisogna trovare i punti di forza, capire su che persone nella famiglia o nelle amicizie possiamo fare affidamento. Dobbiamo noi fare da mediazione con il mondo adulto», arrogandosi un ruolo che, nel caso di soggetti minorenni, probabilmente non dovrebbe essere il loro.

Fisher spinge sulla «maturità cognitiva» dei ragazzini

Alessandra Fisher, collegata, parlando della terapia ormonale sui ragazzini, ha dichiarato: «In quanti smettono con la terapia dopo averla iniziata? Non è importante, l’importante è prendere tempo». Per quanto concerne l’età adatta per iniziare questo tipo di percorso, Fisher ha affermato che «la terapia deve essere iniziata non per forza raggiunta la maggiore età, ma quando l’adolescente ha sufficiente maturità cognitiva per comprendere la natura dell’intervento. Può essere anche prima dei 16 anni». In conclusione, poi, ha rassicurato molto sulle possibili criticità che potrebbero arrivare dopo terapie ormonali e interventi chirurgici.

Va bene arrecare danni alle persone, basta portare avanti l’ideologia

Per un tema così delicato, il parere dei genitori, la medicina, la scuola, la legge e lo Stato sembra che debbano essere cancellati nel momento in cui non vadano incontro alle idee degli attivisti trans, come se fossero un mero ostacolo al compimento del loro progetto. In mezzo alla scarna platea universitaria, la sensazione inquietante è stata che, più che il bene di questi pazienti, la vera prerogativa dei personaggi intervenuti fosse quella di imporre la propria ideologia, nel bene e nel male, correndo anche il rischio di recare danno alle persone che tanto millantano di avere a cuore, come avvenuto all’ospedale Careggi di Firenze sotto l’endocrinologa Fisher.