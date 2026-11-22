Serena Dandini ha trovato la soluzione definitiva per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole: farla «senza il permesso dei genitori». Anni di dibattiti su programmi, esperti e materiali didattici e bastava togliere di mezzo il genitore, eliminandolo dal processo decisionale. Una genialata pedagogica che la conduttrice promette di realizzare «con allegria», come ha annunciato a Firenze, all’inaugurazione del festival «L’Eredità delle donne», prima della proiezione di Se domani non torno, il film sulla tragica vicenda di Giulia Cecchettin.

Dandini ha definito incredibili le polemiche suscitate dal film: trova sorprendente che qualcuno pretenda di sapere che cosa venga raccontato ai propri figli nelle aule scolastiche. La sensibilità, del resto, è una faccenda selettiva: massima indignazione per chi solleva dubbi su un’opera cinematografica, insofferenza assoluta per chi chiede trasparenza su un’attività educativa che riguarda i minori; perché quando si parla di un tema delicato come la loro educazione, il consenso delle famiglie è un dettaglio burocratico, roba da guastafeste, da liquidare con un sorriso e un’ondata di «allegria».

Le pretese dei genitori sono «oscurantismo»

Il ragionamento è semplice, nella sua spericolata linearità: il film attira i giovani, stimola domande, «fa aumentare le telefonate al 1522» – al netto del fatto che l’Italia, secondo i dati comparativi europei disponibili, presenta tra i livelli più bassi di femminicidi in Europa, un dato che meriterebbe attenzione, anche quando non fa comodo alla narrazione – e dunque, con un sillogismo da trapezisti, degno della medaglia olimpica nel salto in lungo logico, bisogna andare avanti e possibilmente eliminare il consenso delle famiglie.

Peccato che il problema non sia l’educazione al rispetto, alla parità o alla prevenzione della violenza, obiettivi sui quali nessuna persona ragionevole dovrebbe avere da ridire, ma chi insegna, che cosa insegna, con quali materiali e sotto quale controllo.

Non è una preoccupazione campata in aria. In alcune scuole italiane sono state coinvolte perfino drag queen in iniziative rivolte agli studenti nell’ambito dell’educazione sessuo-affettiva. Tutto regolare, nella scuola del progresso targata Dandini, dove a quanto pare, l’unica figura che non serve è proprio il genitore e la conoscenza preventiva di contenuti, impostazione e identità degli operatori è un’intollerabile forma di «oscurantismo».

I progressisti che vedono i figli come proprietà dello Stato

La legge Valditara, però, non vieta l’educazione sessuale. Prevede l’insegnamento della biologia, rende obbligatoria l’educazione al rispetto e alle relazioni e richiede il consenso informato dei genitori per le attività ulteriori alle medie e alle superiori. Materiali consultabili, obiettivi dichiarati, qualifiche degli esperti. Un attentato alla modernità: pretendere di sapere chi parla ai propri figli.

Eppure, per una certa sensibilità progressista, la famiglia sembra diventata un ostacolo da aggirare, un residuo culturale da neutralizzare. Lo Stato entra, l’esperto spiega, l’associazione organizza, il genitore possibilmente non disturba. Magari firma pure qualcosa, a titolo puramente decorativo, ma solo se non è un consenso, principio ormai a geometria variabile: va insegnato agli adolescenti, ma diventa facoltativo quando a esercitarlo sono i loro genitori.

Resta poi il capitolo che nei talk non compare: associazioni e cooperative, spesso riconducibili a un preciso orientamento culturale, potrebbero trovare nelle scuole un terreno sempre più fertile, con i finanziamenti pubblici a fare da concime. Può continuare a promettere allegria. Ma, prima di organizzare la festa pedagogica, sarebbe opportuno ricordare che i figli non sono proprietà dello Stato, né materiale didattico a disposizione di chiunque e i genitori non sono comparse da tenere fuori scena. La scuola insegni pure il consenso. Cominciando, magari, a non negarlo proprio a chi ha il dovere di occuparsi dei figli.