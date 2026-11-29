«Sì sì sì, sì sì vax, vacciniamoci!». Se avete dimenticato lo stornello natalizio, che fu tragicamente intonato sulle note di Jingles bells a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, dal trio Matteo Bassetti–Andrea Crisanti–Fabrizio Pregliasco, nel dicembre del 2021, sarà per autodifesa psicologica. Il virologo di Genova dovette ammettere che l’esibizione era stata «imbarazzante». Ma ora, il suo collega Pregliasco, prof di Igiene alla Statale di Milano, pare volerci regalare un bis: coprirà sé stesso di ridicolo e la sua faccia con una mascherina.

In prossimità delle feste, Pregliasco ha riesumato i bollettini Covid: «È uscito dall’attenzione mediatica e dalla percezione dei cittadini», ha lamentato ieri in una nota, «ma la minaccia resta concreta». Il Sars-Cov-2 mostra «segnali di ripresa in diverse aree. Non possiamo abbassare la guardia». Voi vi eravate rilassati, pensavate alla settimana del Black friday e ad approfittare degli sconti per anticipare i regali natalizi; nella peggiore delle ipotesi, vi stavate preoccupando del carovita, del gasolio, della benzina e delle bollette.

Non pensiamo a benzina, carovita e bollette: il vero incubo è il Covid

Ma il vostro peggior incubo non può essere lo Stretto di Hormuz; semmai, il tampone nasale. Solo nella settimana dal 16 al 22 novembre, infatti, «in Italia si stimano circa 532.000 casi di infezioni respiratorie acute. Sars-Cov-2», ha spiegato Pregliasco, «pesa per l’8,5% sulle postività complessive e sale all’11,7% nella sorveglianza territoriale, colpendo in modo particolare gli ultrasessantacinquenni».

I numeri dell’«emergenza»: meno di 65.000 casi su 59 milioni di abitanti

L’emergenza, dunque, sarebbe scattata per meno di 65.000 casi su 59 milioni di abitanti. La soluzione è rimasta la solita: «Serve rilanciare con urgenza la vaccinazione di richiamo», ha tuonato il professore, «soprattutto per anziani e persone fragili». E poi, «consigliare fortemente l’uso della mascherina nei contesti più esposti o affollati».

Troppa grazia: Pregliasco parla di «forte consiglio», ma non di obbligo. Per quello, magari, dovremo aspettare l’anno prossimo: se il campo largo vincesse le elezioni, al ministero della Salute potrebbe tornare Roberto Speranza. Sarebbe persino peggio di rivedere il trio che storpia Jingle bells.