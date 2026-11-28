Gentilissimo professor Bassetti, è un onore inaspettato essere al centro delle sue attenzioni. Le rispondo con la cortesia accademica dovutale per le sue prestigiose posizioni. Le faccio presente che nella mia audizione non ho espresso opinioni.

Ho semplicemente citato lavori scientifici pubblicati su riviste indicizzate, proprio ciò che lei dice di prendere in considerazione. Quando si sposta l’attenzione sul messaggero e non sul messaggio è indice di fragilità se ne accorge? La verità è semplice, ed è anche pubblicata. La invito pubblicamente a smentire i dati da me esposti.

1) I vaccini a mRna non rimangono nel braccio, finiscono nel sangue e negli organi, cervello e organi riproduttivi inclusi.

2) La proteina Spike persiste nel corpo, almeno 706 giorni, ma non sappiamo davvero quanto e perché.

3) La proteina Spike è coinvolta in miocarditi, pericarditi, e interagisce in modi ancora poco chiari con i tumori.

La letteratura la trova nella mia audizione, citata ad ogni passaggio. Estendo l’invito anche al professor Burioni e al premio Nobel illustrissimo professor Parisi. Vedrà che nessuno risponderà sulle questioni sollevate, perché, per quanto scomode, sono purtroppo la verità. Dirà che non è un giornale il luogo per un tale dibattito, e che io non ho le qualifiche per parlare al suo H index? La scienza parla con i dati, non solo con i modelli matematici che lei usa. La prego mi smentisca, dormiremo tutti sonni più tranquilli.