Doveva essere la giornata simbolo contro ogni forma di prevaricazione, ma il corteo romano di Non una di meno ha preferito offrire al Paese un saggio di rara sensibilità umana. Nel primo pomeriggio, mentre la piazza sfilava solenne per denunciare la cultura della sopraffazione, un drappello di manifestanti ha deciso di alzare l’asticella del dibattito civile con un coro destinato a entrare negli annali della miseria morale: «Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato».

Il bersaglio è il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella, e la macabra allusione punta diritto alla tragedia che l’ha colpita lo scorso giugno, quando il marito Luigi Cavallari è morto annegato nel lago di Vico durante un’uscita in barca.

Che l’esponente dell’esecutivo sia invisa alle piazze femministe per le sue posizioni su natalità, famiglia e aborto rientra nella fisiologia dello scontro politico. Trasformare però una morte tragica in un jingle da megafono, facendo sciacallaggio su un defunto per regolare i conti con un’avversaria, segna un salto di qualità nell’orrore verbale.

A rendere il quadro ancora più squallido, scorrendo i fotogrammi diventati virali, è che a battere le mani e a sghignazzare non c’erano soltanto adolescenti in cerca di trasgressione, ma anche donne adulte, forse mogli e madri di famiglia.

Chiamata direttamente in causa, Roccella ha rilasciato sui social un unico e amaro commento: «Non una parola di meno», riprendendo il nome dell’associazione femminista.

Dalla solidarietà di Fdi al silenzio degli organizzatori: nessuna presa di distanza

Mentre Fratelli d’Italia esprimeva immediata solidarietà al ministro – con Augusta Montaruli che ha accusato le femministe di sinistra di calpestare la dignità delle donne quando non la pensano come loro – dal fronte degli organizzatori e dai vertici dell’opposizione è sceso un silenzio di tomba.

A diverse ore dall’accaduto, quando già il video aveva fatto il giro delle redazioni e dei social, nessuna presa di distanza netta ha squarciato l’imbarazzo. E nell’epoca della comunicazione istantanea, tacere troppo a lungo non assomiglia alla distrazione quanto piuttosto alla tolleranza, se non alla complicità.

La protesta contro i femminicidi travolta dagli insulti: l’effetto boomerang della piazza

Colpisce peraltro, oltre alla ferocia gratuita, la brillante strategia autolesionista di questa piazza. Delegittimare un’intera mobilitazione nata contro i femminicidi riducendo la protesta allo scherno per un morto rappresenta un capolavoro di miopia politica. L’effetto boomerang è servito: la piazza finirà per essere ricordata per l’indecenza di chi predica l’empatia praticando lo sciacallaggio.

Resta sul tavolo la rabbia autentica di moltissime donne che assistono a questo spettacolo con profondo disgusto. Veder rivendicare la propria tutela e la propria dignità da chi scambia il cinismo d’accatto per attivismo e il vilipendio di un lutto per battaglia civile lascia addosso una sola, amara consapevolezza: affidare i diritti delle donne a simili paladine significa metterli nelle peggiori mani possibili.