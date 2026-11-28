La formazione a una «sessualità senza stereotipi» e che «prescinde dal genere di appartenenza»? A Bologna parte già dai 2 anni di età e, se i bambini sono accompagnati da un adulto, pure prima. Spettacoli, letture e «laboratori esperienziali focalizzati sulle tematiche Lgbtqia+ e sull’inclusione» dedicati anche ai più piccoli e finanziati dalle casse pubbliche con quasi mezzo milione di euro in tre anni: è questo il programmino di formazione sponsorizzato e promosso dal Comune di Bologna, guidato dal sindaco del Partito democratico, Matteo Lepore.

E non è mica una novità, anzi. Nell’anno scolastico 2022/23 gli spettacoli itineranti sul tema Lgbtq hanno viaggiato in lungo e in largo tra scuole dell’infanzia, primarie e superiori, tutto in nome dell’ormai noto «Patto generale di collaborazione per la promozione e la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+ nella città di Bologna 2022-2027», sottoscritto e rinnovato più volte negli ultimi dieci anni dalle amministrazioni a guida Pd.

Il progetto per educare i più piccoli a conoscere se stessi

A spiegare, senza mezzi termini le intenzioni del progetto educativo dedicato ai più piccini è lo stesso Comune di Bologna che nella pagina Web dell’iniziativa scrive: «Il cluster Educazione fascia 2-11 anni comprende quattro progetti presentati da associazioni, finalizzati a creare spazi per l’infanzia», offrendo «una varietà di modelli per crescere senza stereotipi». I progetti – spiega ancora il sito – intendono «aiutare bambine e bambini nella costruzione della propria immagine», con «una serie di proposte per imparare a riconoscersi in maniera libera e serena» e soprattutto «a prescindere dal proprio genere di appartenenza».

Capito bene? Per la sinistra al potere i piccoli bolognesi, fin dalla più tenera età, vanno educati a riconoscere sé stessi «a prescindere dal proprio genere di appartenenza».

Le fiabe e i giochi per indottrinare le «persone piccole»

Infatti tra le attività promosse dal Comune di Bologna, non solo ci sono quelle dedicate alle famiglie (e pure ai minori di anni due se accompagnati dai genitori) intitolate «Educazione alla sessualità e all’affettività» (a cura del Centro risorse Lgbti), ma si trova anche un ciclo di letture di «storie inclusive» con «laboratori esperienziali focalizzati sulle tematiche Lgbetqia+».

Tutto elaborato sotto forma di fiaba e di gioco per dare in pasto concetti «da grandi» ai bimbi dai due anni in sù. Anzi, per meglio dire, alle «persone piccole», come li definisce il linguaggio radical chic della sinistra, svuotando, in questo modo, il concetto dei valori più tradizionali.

Il precedente del Teatro Arcobaleno nel 2022-2023

D’altra parte, come dicevamo, non si tratta di una novità. Nell’anno scolastico 2022/23 il Comune di Bologna – sempre sullo stesso tema e sempre grazie al Patto che vede tra i soggetti più attivi Arcigay Il Cassero, il Movimento identità trans e plus e la Rete di persone Lgbt+ sieropositive – sostenne economicamente un ciclo di spettacoli portati in scena dal Teatro Arcobaleno e rese possibile la fruizione di «80 laboratori gratuiti di movimento e danza», presentati in «13 scuole – tra cui anche scuole dell’infanzia – per un totale di circa 500 studenti, insegnanti e famiglie coinvolte».

Ovviamente il Teatro Arcobaleno non è un partner occasionale: «Vogliamo dare un contributo alla costruzione di una società» in cui «le differenze, legate alle identità di genere e di orientamento sessuale, siano portatrici di un valore», scrive la compagnia nella presentazione ufficiale.

La propaganda Lgbt pagata con i soldi dei bolognesi

Ma almeno, tutta questa abbondanza, sarà gentilmente offerta dai paladini dei diritti propugnati? Niente affatto. A pagare sono, invece i bolognesi. Attingendo alle casse pubbliche, tra il 2022 e il 2026, il Comune di Bologna aveva già impegnato 150.000 euro di contributi relativi ai progetti portati a termine nel biennio, ma poiché la linfa a certe radici non deve mai mancare – voci di corridoio sostengono che questo filone di finanziamenti serva a «fare contenta» l’ala più sinistra della giunta che ha tra i suoi esponenti di spicco la vicesindaca Emily Clancy – più di recente ecco un nuovo impegno di spesa della bellezza di 290.000 euro per attività del filone che si concluderanno entro il giugno 2027.

E ora Fdi vuole vederci chiaro

«Presenteremo un esposto urgente all’ufficio scolastico regionale per sapere quali scuole e quali classi abbiano effettivamente partecipato ai corsi già erogati in passato», dichiarano Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia, e Francesca Scarano, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Bologna – vogliamo sapere quali contenuti siano stati proposti» e se sia stata rispettata la legge 104/2026 che, dallo scorso 7 luglio, esclude le scuole dell’infanzia da quelle in cui possano essere organizzate attività relative all’ambito della sessualità e rende obbligatoria, per le altre, il consenso informato preventivo dei genitori.

«Presenteremo anche un accesso agli atti per ottenere i programmi dei laboratori, tutti i materiali utilizzati o distribuiti e le comunicazioni inviate alle famiglie» e per «chiedere chiarezza sull’utilizzo dei 440.805 euro impegnati per progetti tra giugno 2024 e giugno 2027».