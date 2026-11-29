Walter Veltroni, come molti altri negli ultimi giorni, ci ha tenuto a farci sapere – dalla prima pagina del Corriere della Sera – di essere stato molto amico di Corrado Augias, morto da poco dopo lunga malattia probabilmente oncologica. E non ne dubitiamo affatto. Ci chiediamo tuttavia quanto sia dignitosa, proprio in virtù della sbandierata (da Veltroni e da tutti gli altri) amicizia, la strumentalizzazione continua del defunto.

Il quale è stato trasformato in una sorta di portabandiera postumo della legge sul fine vita. «Augias non ha combattuto una battaglia con la morte, inutile quando si è consapevoli della possibile sconfitta», ha scritto Veltroni, ricordando ciò che il giornalista disse a monsignor Zuppi, e cioè: «Che cosa vuol dire fine naturale dell’esistenza? Perché se sono malato, sto in ospedale e mi tengono in vita grazie a certi medicinali, a certe tecniche di sopravvivenza che ormai i grandi ospedali praticano, sto rimandando la fine naturale della mia esistenza».

Secondo il sensibile Walter, «accettare che il percorso è finito è un atto di generosità, non di egoismo», e siamo persino propensi a dargli ragione. Accettiamo pure con grande rispetto ciò che rivela in confidenza: «Personalmente non vorrei mai esporre la mia famiglia alla sofferenza di dover fronteggiare la mia vita conclusa ma tenuta accesa solo dalle tecnologie. In attesa che la fine della sofferenza o, diciamoci la verità, una mano amica, tiri le corde del sipario».

Il ragionamento di Veltroni: «Ci vorrebbe una legge da Paese civile»

Siamo decisamente più perplessi sul ragionamento che Veltroni trae dalle succitate premesse. «Ci vorrebbe una legge da Paese civile, che disciplini questa materia», spiega. «Alcune regioni, di centrosinistra e di centrodestra, hanno approvato regolamentazioni ovviamente differenti. Ma l’assenza di una disciplina nazionale fa sì che possa iniziare un turismo della morte, la ricerca del luogo dove sia possibile quello che in altre Regioni è invece precluso. La Corte costituzionale ha, con una sentenza coraggiosa del 2019, invitato il Parlamento a legiferare e ha fissato le quattro architravi fondamentali: l’esistenza di una patologia irreversibile, la natura intollerabile delle sofferenze fisiche o psicologiche, la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, la condizione di dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Un percorso chiaro nel quale il Parlamento non ha saputo o voluto muoversi, paralizzato dai veti o perduto dalla distrazione su qualcosa che riguarda, qui e ora, migliaia e migliaia di italiani».

Secondo Veltroni, «il tempo è arrivato. Corrado Augias, a nome dei malati irreversibili che amano la vita e il prossimo ha chiesto, con le modalità di una fine gentile, di non voltare le spalle, di non legittimare il dolore della morte invece che la meravigliosa caducità della vita».

La scelta di Augias che rispetta la Costituzione e dimostra il contrario dei sostenitori del fine vita

Il fatto è che la morte di Augias, sia detto con tutto il rispetto per il defunto e i suoi famigliari, dimostra esattamente il contrario di ciò che i suoi interessati lodatori post mortem sostengono. A meno che non si voglia dichiarare che la sua fine sia stata meno che dignitosa.

Augias, in assenza della tanto auspicata legge sul fine vita, ha scelto in piena coscienza di interrompere le terapie che gli venivano somministrate e ha optato per le cure palliative, avviandosi senza dolore verso i momenti ultimi.

È la Costituzione, all’articolo 32, a stabilire che ciascuno ha diritto a rifiutare la somministrazione di un farmaco (diritto ampiamente calpestato durante la pandemia di Covid tra gli applausi degli attuali tifosi del fine vita). Una legge del 2010 garantisce invece il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore e un’altra norma del 2017 stabilisce che si possa legittimamente pretendere di interrompere le cura anche se ciò causerà la morte.

Il medico Gigli: «Non si capisce cosa centri tutto questo con il suicidio assistito»

Come ha giustamente scritto l’autorevole medico Gian Luigi Gigli, «cosa c’entri tutto questo con il suicidio assistito, e perché si insista a farlo abilmente intendere, davvero non si capisce. Spiegare invece che è il curante stesso a poter orientare il paziente verso le cure palliative in base a criteri di appropriatezza non solo mostra la buona medicina di cui questo Paese è capace ma significa anche fare buona informazione, promuovendo la conoscenza di un diritto alle cure di fine vita che è scolpito nel nostro ordinamento eppure – come si vede – è assai poco noto».

Il caso di Augias spacciato per ciò che non è

Augias, come molti altri anziani e malati, ha usufruito di diritti e di cure che sono garantiti dalle leggi vigenti. Non ha avuto bisogno di alcuna nuova legge per sospendere le terapie e consegnarsi alla morte. E sarà pure vero che, da vivo, sponsorizzasse il suicidio, ma non lo ha scelto per sé: ha fatto ciò che tutti possono fare. Quindi perché mistificare il suo caso spacciandolo per ciò che non è? I suoi amici sanno qualcosa che noi non sappiamo?

C’è infine un altro tema che s’impone. Veltroni, nella sua interessata celebrazione del morto (non suicida), infila una considerazione a dir poco raccapricciante. Scrive: «La vita, sta dicendo Augias mentre sta per chiudere definitivamente la porta, non è un respiro, è un pensiero. Non è strappare un giorno in più alla morte, ma salutare gli altri nella pienezza della propria coscienza. È quella, la “fine naturale dell’esistenza”».

Il paladino del buinismo che relega disabili e malati alla sotto vita

In buona sostanza il portavoce italico del buonismo elevato a stile di vita e condizione antropologica sta dicendo che chi non ha pienezza di coscienza, di fatto, non è vivo. Respira, ha il cuore che batte e pompa sangue, ma è in una condizione di mera esistenza, la sua vita non è esattamente vita bensì qualcosa di meno.

Applicando questo metro dovremmo sentenziare che una larga fetta di persone disabili non siano propriamente vive, siano esseri che respirano ma – non avendo piena coscienza – appartengono a un regno diverso, ergo si possono anche sopprimere senza particolari remore. Ed è questo il vero, prepotente fulcro della discussione.

La convinzione secondo cui merita di vivere soltanto chi è pienamente funzionante e performante. Tutti gli altri appartengono al triste reame della sotto vita, e si può fare a meno di loro. La vita è un pensiero, dice Veltroni. E a lui basta questo pensiero odioso e spietato per sentirsi più degno, per stabilire chi meriti di restare al mondo e chi no: superiorità morale portata all’estremo.