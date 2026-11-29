È un riflesso condizionato, è il coccodè delle galline che non riescono a fare l’uovo. Sia con la metafora pavloviana sia con quella contadina, la reazione scomposta della sinistra (quella politica più le mosche cocchiere mediatiche) alle parole di Ignazio La Russa conferma un film horror.

Il terrore del campo largo nel dover affrontare la competizione elettorale con i nomi sul tavolo. «Un’intimidazione inaccettabile» (Elly Schlein), «Hanno fatto una legge per colpire l’alleanza progressista» (Giuseppe Conte), «è una delegittimazione preventiva della Consulta» (Francesco Boccia).

Frasi che rivelano il nervosismo latente, la necessità di sottrarsi per via giudiziaria all’obbligo di indicare il candidato premier agli italiani, per poi spartirsi le poltrone con comodo a urne chiuse.

L’elefante nella stanza è ingombrante, i due leader non riescono a spostarlo e le primarie potrebbero diventare un massacro per uno dei due (fortemente indiziata la segretaria piddina). Amen. Sottolineando che «un’eventuale decisione della Consulta di eliminare l’obbligo di indicare il candidato premier sarebbe un aiuto indebito alla sinistra», il presidente del Senato non ha fatto altro che mettere il dito nella piaga.

E auspicare la necessità di vedere ribadita una regola fondante della Seconda repubblica ispirata dalla Costituzione: in nome del bipolarismo il candidato premier deve avere un nome, una faccia, un indirizzo e il campanello sulla porta. E per rispetto degli elettori dovrebbe averlo prima della gara. Come lo ebbero Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Francesco Rutelli, Matteo Renzi, Enrico Letta, Giorgia Meloni. Poi sarà come sempre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a incaricare a bocce ferme chi riterrà più idoneo a guidare il governo della compagine vincente.

Le mosse strategiche di La Russa

La reazione adrenalinica nasconde il wishful thinking svelato da La Russa: che la Corte costituzionale cancelli il principio della nomina preventiva per togliere le castagne dal fuoco (non sarebbe la prima volta) alla parte politica che ha più addentellati dentro il sistema giudiziario e lo percepisce come il papà muscoloso dal quale farsi proteggere quando le cose si mettono male.

L’uscita del presidente del Senato è estemporanea, politicamente poco avveduta, frutto della spontaneità di un uomo che frequenta i saloni del potere da mezzo secolo e ne conosce il ribollire dei sottoscala. Ma non è per niente illegittima e ha la colpa di guardare lontano, dove osano le aquile e le toghe. Toghe che da qualche tempo, a ogni livello, invece di essere soggette alla legge tendono a diventare padrone della legge.

La Russa ha toccato il nervo scoperto di un’intera coalizione che pretende di cambiare le regole del gioco a proprio piacimento. E non essendo riuscita a farlo in Parlamento con il sistema democratico del voto, si affida – come spesso le capita – a ogni Corte di giustizia possibile, dalla Corte d’Assise alla Cassazione, dalla Corte di giustizia europea alla Consulta.

Quando Boccia tuona: «Così si delegittima un potere costituzionale», dovrebbe sapere che la sua parte politica sta tentando di delegittimare i poteri legislativo ed esecutivo dal 2022, nascondendo i «golpetti» e auspicando «le esondazioni» con la giustificazione del bilanciamento dei poteri dello Stato.

I numerosi nodi del campo largo

La conferma dell’invito della sinistra alla magistratura di ogni ordine e grado di partecipare attivamente all’opposizione politica come partito-ombra arriva dall’Emilia-Romagna con una coincidenza che è un babà.

Ieri il governatore Michele De Pascale ha allegramente annunciato che intende ricorrere contro la manovra economica del governo Meloni perché giudica insufficienti gli stanziamenti per la sanità pubblica. «Andremo davanti alla Consulta perché riteniamo che si stia violando la Costituzione, cioè si stia andando oltre quello che un governo può decidere di fare».

I 2,9 miliardi stanziati non gli piacciono. In pratica vorrebbe decidere lui la politica economica del Parlamento proposta in Aula per il voto a maggioranza, come da regola primaria della democrazia costituzionale.

È curioso che chi grida «all’intimidazione a un potere dello Stato» per il caso La Russa (Pd e alleati), poi non abbia alcuna remora a intimidire l’esecutivo nell’esercizio delle sue funzioni, appellandosi a un amico di vecchia data, il nonno giudice. Con un risvolto surreale. Il primo governatore in Italia ad aumentare in modo indiscriminato i ticket sanitari e a tagliare i servizi ai cittadini per coprire la voragine nei conti lasciata dal suo predecessore Stefano Bonaccini, è stato proprio De Pascale.

La gallina ha fatto coccodè ma l’uovo non c’è. Lo strepitare da giorno dopo mostra due debolezze del campo largo: l’incapacità di fare politica se non per via giudiziaria e l’attribuzione indebita a un altro potere di togliere le castagne dal fuoco.

In fondo lo ammette Giuseppe Conte quando dice: «Il presidente La Russa ha confessato che a destra hanno fatto la legge elettorale per favorire la loro autoperpetuazione sulle poltrone». Lui ed Elly Schlein vorrebbero tanto riuscire a sostituirli, ma senza il fastidio di metterci la faccia.