John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, rifiuta l’idea che l’incontro trilaterale tenutosi giovedì scorso a Shenzhen in Cina tra il presidente statunitense Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping possa essere considerato una sorta di «Jalta 2.0». Bolton, che nel 2018, durante il primo mandato di Trump, incontrò Putin di persona per conto della Casa Bianca e gli strinse la mano, sostiene, semmai, che siano stati Mosca e Pechino a uscire vincitori dall’incontro.

Cosa pensa di questo patto a tre e del tavolo tra Trump, Xi e Putin?

«Direi che il livello di sostanza è vicino allo zero. La dichiarazione congiunta si apriva con un appello a riformare le Nazioni Unite e si chiudeva con l’affermazione che una guerra nucleare non può mai essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta. Una frase che era tra le preferite di Ronald Reagan. A parte questo, mi sento di dire che l’incontro era privo di contenuti».

Possiamo concludere che Trump sia tornato a casa a mani vuote dal vertice di Shenzhen?

«Trump considera Putin e Xi come amici, ma è probabile che il sentimento non sia reciproco. Anzi, vi assicuro che non è così che loro vedono il presidente Usa. Trump è convinto che i legami personali tra i leader possano risolvere i problemi tra i Paesi. Putin e Xi, invece, non ragionano allo stesso modo: sono uomini duri della Storia, che perseguono i propri interessi nazionali. C’è poi un fascino che Putin esercita da sempre su Trump: il presidente statunitense invidia le figure autoritarie perché possono fare “ciò che vogliono”. Ovvero hanno un grado di libertà di cui egli stesso non gode. Diciamolo, l’incontro non è stato altro che un’occasione per farsi fotografare e che ha dato a Trump la possibilità di sottolineare di essere anche lui uno dei pezzi grossi al mondo».

Quindi non è d’accordo con chi vede, invece, in questo incontro una sorta di «Jalta 2.0»?

«Assolutamente no: l’incontro trilaterale tenutosi giovedì in Cina tra il presidente statunitense Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping non può essere considerato uno Jalta 2.0. Anzi, semmai, sono stati Mosca e Pechino a uscire da veri vincitori dal vertice».

La dichiarazione congiunta dei tre Paesi – in cui si afferma che la Russia non è pronta per la pace – rappresenta una porta chiusa in faccia all’Ucraina, uno schiaffo in pieno volto a Zelensky?

«Il lavoro che la Cina ha fatto per aiutare la Russia in Ucraina, comprando più petrolio e gas, ha già rafforzato Putin e i fondi finanziari russi attraverso il loro sistema economico opaco, fornendo componenti di armi, sovvenzionando con costanza l’esercito russo e portandolo per mano giorno dopo giorno sempre più vicino alla conquista di territori. Penso che la Cina sia felice di questa guerra in Europa. A parte la spesa in sostegno della Russia, l’impero di Xi vede la Russia diventare ogni minuto che passa più dipendente da loro. Cosa c’è di male in questo? La Cina pensa sia un’arte di potere. E intende comportarsi in questo modo. Al contrario, la Russia è convinta in futuro di poter dare un supporto comparabile, per quanto sia possibile per Putin, in caso di escalation della Cina contro Taiwan. Non penso che Washington intuisca cosa significhi tutto questo».

Vedere arrivare Putin con la «valigetta nucleare» la preoccupa e costituisce una sfida per il resto del mondo?

«Il nucleare resta una minaccia sul tavolo che ci preoccupa. I tre leader hanno comunque rilasciato una “dichiarazione per la pace” articolata in quattro punti. L’accordo però è di natura totalmente simbolica e afferma che “una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta”. Si tratta di una delle frasi preferite di Ronald Reagan, quindi, sono lieto di vederla riproposta. Durante il trilaterale, inoltre, è stato specificato che Stati Uniti, Cina e Russia avvieranno un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione di armi nucleari. Questo non può essere letto che come un fatto positivo almeno».

E l’Occidente, l’Europa, possiamo dire che ne escano indeboliti?

«Volete sapere chi fa il possibile per questa guerra ma esce indebolito dalla situazione? Gli europei. Penso che Putin abbia sempre la sensazione di essere completamente al comando e di avere il controllo della situazione. Resta sempre molto sicuro di sé stesso. Ed è molto ben preparato. Conosce e ha ben presenti gli interessi nazionali della Russia. E penso che sia un giocatore formidabile nell’arte del negoziare. Lui e Xi sono i due leader mondiali: nella Storia, negli anni Sessanta e Settanta, tra la Cina e la Russia, l’Unione Sovietica era il partner dominante. La Russia oggi è diventata il partner junior. E più Putin si indebolisce nella guerra in Ucraina, più i russi diventeranno loro il partner junior, rispetto ai cinesi. E nonostante questo aspetto ciò che resta straordinario per la Russia è che Putin riuscirà a tornare a casa e mostrare una foto da grande leader, stando vicino alla moglie di Xi».

Però Putin da leader isolato, indebolito e sotto accusa, con questo vertice è stato riabilitato?

«Putin, seppur ridimensionato rispetto al ruolo della Cina di cui parlavamo, ne esce ancora da vincitore, o comunque è seduto al tavolo dei grandi».

Dopo il vertice di Shenzhen, Trump ha successivamente incontrato separatamente sia Xi che Putin.

«Se c’è stato qualche contenuto, è emerso negli incontri bilaterali avvenuti tra Putin e Trump, e tra Xi e Trump. Ne sapremo di più, ma nel complesso, al momento, direi che il livello di sostanza è praticamente pari a zero. Guardi, da questi tre leader dominanti dipendono le grandi scelte che il mondo intero rimanda da tempo. Trump ha innescato una guerra in Medio Oriente dove non si riesce a raggiungere una conclusione, per esempio. Resto convinto che il presidente Usa pensasse a un blitz su modello Venezuela, ma non può essere e non è stato così. Poi c’è l’eredità del fronte ucraino. Stiamo imparando qualcosa dall’Ucraina in questo momento e che cosa l’amministrazione Trump non sta capendo? Penso alla velocità delle tecnologie dei droni sul campo di battaglia che è davvero importante: droni nell’aria, droni sul terreno, droni sulla superficie del mare, droni sotto la superficie del mare. Siamo di fronte a una guerra quasi totalmente non combattuta sul campo di battaglia. Donald Trump parla di F47 ma non sono così sicuro che avremmo così bisogno di aerei oggi, se avessimo la tecnologia corretta. I supermercati in tutta la Francia hanno perso l’abilità di conservare carne e altri prodotti freddi in un istante, grazie a un attacco hacker senza precedenti. Stiamo parlando di nuove tecnologie che hanno un impatto diretto sulla vita civile, la guerra ormai si gioca su questo piano. Non è solo il combattimento cyber che la Russia sta portando avanti, ma in molti altri modi i suoi soldati, quelli non armati intendo, stanno cercando di abbattere soprattutto il morale delle popolazioni civili. Trovo che l’Intelligenza artificiale sia un perfetto fornitore di questo genere di armi e possa allargare il perimetro del combattimento, tanto per rendere ancora più complessa la sfida delle nostre società occidentali oggi».