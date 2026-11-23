Marco Osnato è il coriaceo meloniano che difende la manovra.

«Mi chiamano “lo spigoloso”».

Presidente della commissione Finanze e responsabile economico di Fratelli d’Italia.

«Due enormi gesti di fiducia: uno della maggioranza e l’altro del partito».

Appena spunta un emendamento insidioso, Osnato entra in scivolata.

«Cerco solo di far quadrare tutte le esigenze».

Ne sono stati depositati ben 6.600 . Cosa resta immutato?

«Intanto, le misure per i giovani: la tassazione agevolata degli aumenti contrattuali, le facilitazioni sui mutui per la prima casa, una maxi riduzione per chi fa nuove assunzioni».

Altri capisaldi?

«Gli aiuti al ceto medio, come l’Irpef al 33% o fino a 55.000 euro, e alle donne che lavorano, a partire dal bonus mamme».

Cosa potrebbe cambiare, invece?

«Pensioni e sanità, soprattutto».

La Lega insiste su quota 64.

«C’è uno stanziamento accantonato di 850 milioni. Il sottosegretario Durigon ha già annunciato un provvedimento».

Quando sarà presentato?

«Dopo la finanziaria: non entrerà in questa legge di Bilancio».

E la rivalutazione delle pensioni?

«Se riusciremo a trovare le risorse, vorremmo estendere l’aumento degli assegni fino ai 3.000 euro lordi per recuperare completamente l’inflazione di quest’anno».

Si dibatte anche di sanità. Il ministro Schillaci promette mezzo miliardo in più.

«L’iniziale richiesta delle regioni era iperbolica: altri 4 miliardi».

Troppo?

«Cerchiamo di essere seri: nel 2022, quando si è insediato questo governo, lo stanziamento per il fondo sanitario nazionale era meno di 120 miliardi. Oggi è arrivato a 146».

I governatori eccepiscono.

«Capisco che chiedano ulteriori sforzi. Negli ultimi anni sono aumentate diagnosi, cure, età media. Alcuni presidenti potrebbero però stare un po’ più attenti all’efficienza».

Il rude Osnato non sia vago.

«In Puglia solo il 40% delle visite e degli esami vengono fatti nei tempi previsti. Prima di rivendicare, il presidente Decaro dovrebbe guardare cosa accade nella sua regione. E persino in Emilia-Romagna, dove la situazione è certamente migliore, De Pascale è stato costretto ad aumentare il ticket per gli errori del suo predecessore, Bonaccini».

Scaricano le loro supposte mancanze sullo Stato?

«Non c’è dubbio. Allora capisco di più le lamentele di Fontana, visto che la Lombardia cura il 30% di persone che vengono da altre regioni».

Anche il suo assessore, Bertolaso, ha però polemizzato.

«Con toni eccessivi e fuori luogo, a mio modo di vedere».

Giorgetti, ministro dell’Economia, garantisce intanto che salterà il taglio di 7.000 insegnanti.

«L’Italia ha già un rapporto tra studenti e professori tra i migliori d’Europa. È superiore a quello della Francia, per esempio. Visto il continuo calo degli alunni, avevamo pensato di non sostituire tutti i docenti che andranno in pensione».

Invece?

«I sindacati si sono sollevati».

Prevedibile.

«Al posto loro, avrei chiesto magari di migliorare strutture scolastiche, laboratori didattici, aule d’informatica. Non vorrei che passasse l’idea della scuola assumificio, piuttosto che luogo dove educare gli italiani del futuro».

Nella maggioranza il dissidio più plateale è stato con Forza Italia, sullo sconto per gli ebook scolastici.

«Come ha detto giustamente Fazzolari: comprendiamo la tensione verso il mondo imprenditoriale, ma bisogna contemperare le esigenze di tutti. La versione digitale costa la metà e farebbe risparmiare centinaia di euro».

I grandi editori si lamentano.

«Abbiamo grande stima per chi, come fece il presidente Berlusconi, ha creato ricchezza e occupazione. Proprio per questo, avevamo concertato la misura. Adesso sorprende la retromarcia. Comunque, mi stupisce molto di più l’atteggiamento della sinistra».

Tifa caro zainetto?

«Dicono che le famiglie sono in difficoltà. Accusano il governo di inerzia. Ma quando offriamo aiuti concreti si rivoltano».

Le banche protestano sui crediti del Superbonus spalmati in dieci anni.

«C’è stato un chiarimento. Meloni ha spiegato che, in un momento di difficoltà come questo, sarebbe stato preferibile essere tutti d’accordo. Ma non c’è nessun intento punitivo. Resta solo una scelta politica».

Quindi?

«Ci sarà una modifica. Visto che però mi danno dello spigoloso, lo sarò fino in fondo: non è che con il Superbonus le banche ci abbiano proprio perso, eh».

L’opposizione, che ha sempre evocato gli extra profitti, contesta pure questo.

«Siamo stati i primi a chiedere contributi a istituti di credito, aziende energetiche, società petrolifere. Ci abbiamo pensato noi a realizzare gli eterni sogni dell’opposizione».

Siete stati di sinistra?

«Siamo stati di destra: quella sociale, che crede nell’interesse nazionale e chiede a ognuno di fare la propria parte».

Il campo largo, a tal proposito, balbetta?

«Sul Superbonus i 5 stelle hanno sempre la codona di paglia: parlano poco e a sproposito. E con le banche il Pd vanta un antico rapporto: non è mai stato particolarmente libero nelle scelte».

Fratoianni, dioscuro di Avs, minaccia: senza patrimoniale non c’è coalizione.

«È il grande argomento dichiarativo, ma si dividono persino su quello. Comunque, la patrimoniale è una soluzione lunare: tutti i Paesi che l’hanno introdotta sono stati poi costretti a tornare indietro. Non è produttiva, ma regressiva. Invece che scervellarsi su come aumentare le tasse, sarebbe meglio pensare a diminuirle».

La Cgil ha accolto la manovra con l’ennesimo sciopero generale: è stato un altro venerdì di passione.

«Da loro ho sempre sentito iperboliche ricette. E mai qualcosa di propositivo».

C’erano anche i leader del campo largo al gran completo.

«Lo storico collateralismo della Cgil con la sinistra è uno dei problemi più gravi del sindacalismo italiano: limita la capacità di rappresentazione dei lavoratori e si piega sempre a interessi politici di parte. O peggio ancora: alle aspirazioni dei segretari generali».

Il mandato di Landini è in scadenza.

«Si è accodato a Schlein. Evidentemente qualcosa gli dev’essere stato promesso».

L’asburgico Giorgetti spiega comunque che nella finanziaria si possono fare solo piccoli aggiustamenti, con adeguate coperture.

«Condivido l’impostazione».

Osnato, in ossequio al soprannome, non smussa gli angoli.

«Invoco serietà, più che rigorismo».

È la punta che Meloni manda avanti.

«Giorgia procede benissimo. Non ha bisogno di nessuno che parta in contropiede».

Juventino sfegatato.

«Juvepatico: cambio umore in base ai risultati della squadra».

Cominciò nel Fronte della gioventù.

«A Belluno sono entrato nella sede del partito a 14 anni. Come amo ripetere, non ne sono più uscito».

Poi si trasferì a Milano.

«Sono arrivato ai tempi di Tangentopoli. Si viveva un gran fermento politico, con le ultime contrapposizioni ideologiche del secolo».

Anni burrascosi.

«A Sesto San Giovanni passammo davanti a un bar, dove c’erano gli ultimi operai della Breda. Lo scambio di saluti non fu cordialissimo».

Vi menarono?

«Un pochino».

La prossima primavera si voterà anche nel capoluogo lombardo. Il centrodestra schiera ben tre candidati sindaco: la leghista Sardone, l’azzurro Perego e il moderato Lupi.

«Le discussioni a livello locale non sono state risolutive. Adesso credo che la decisione sarà presa sul tavolo nazionale».

Lei chi suggerisce?

«Hanno tutti ottime qualità».

Non è una risposta da spigoloso.

«Ci stavo arrivando: Milano non ama gli estremi e ha bisogno di concretezza».

La Russa spinge Lupi.

«Ha già amministrato la città. Ed è certamente un pragmatico».

Intanto, la battaglia sulla manovra continua.

«Resteremo in trincea per difendere il bene degli italiani».

Sarà l’ultima finanziaria prima del voto nel 2027.

«Non è una legge di bilancio elettorale. È una finanziaria seria. La contingenza ci impedisce di realizzare tutto quello che avremmo voluto, ma faremo comunque molto».

Mutuando il verdoniano Mario Brega: «’Sta manovra po’ esse fero e po’ esse piuma».

«Fero per i conti pubblici e piuma per gli italiani».