In un raro frammento video-sonoro Rai del 1962 la bambina Katiuscia, cinque anni, capelli lisci castani raccolti da un frontino bianco, giocava all’aspirante diva. L’intervistatore le chiedeva «da quanto fai cinema?». «Tanto». «Quanto?». Risposta: «Forse sei giorni». Chi sa se i giorni erano sei o qualcuno di più, giacché la bimba citava qualche titolo di film.

Oggi Caterina Piretti, quella Katiuscia per niente timida davanti alla macchina da presa, rivedendo questo spezzone sorride. Ne è particolarmente affezionata, giacché in quel suo innocente atteggiarsi si celava l’ancora ignoto suo futuro. Per una serie di circostanze, che tra qualche riga ci racconterà, diventò per davvero una diva, già nell’adolescenza. Non una diva del cinema ma dei fotoromanzi, genere assai in voga negli anni Settanta, prediletto soprattutto dalle giovani, sognatrici di amori travagliati con i più compositi impedimenti, patrigni, rivali, macchinazioni.

Ne realizzò quasi 200, pressoché tutti da protagonista, spesso in copertina. Divenne molto ricca, tant’è che l’editore di Grand Hotel, fiutando l’affare, la soffiò alla Lancio e intitolò una testata con il suo nome, Katiuscia. Purtroppo, a causa di fragilità profonde, non seppe gestire quel successo che finì per farla precipitare in un agghiacciante inferno, quello delle droghe pesanti.

Tuttavia ebbe la forza di uscire dal tunnel. Rafforzata. Non ci ricadde mai più e oggi è una donna consapevole che assapora ogni istante nella bella città dove vive, Lucca, guardando alla sua vita passata, quella che vede anche con gli occhi di quella bimba, ma soprattutto testimoniando, in vari libri, sugli errori commessi a beneficio e lezione per chi, baciato da improvviso successo, rischiasse di scivolare in un simile, rovinoso baratro. Con nostalgia e affetto è ancora vasto il pubblico che si ricorda di lei, incantevole in quelle copertine.

Partiamo dall’inizio. Nata a Trapani nel febbraio 1957, papà bolognese, mamma albanese.

«Cinque fratelli, me compresa».

A cinque anni attrice bambina.

«Prima del Carosello, per strada mi notò il regista Alberto Lattuada. Ero con mia madre e parlò con lei. Cercava due bambine che dovevano essere gemelle nel film Mafioso e chiese a mia madre se potevo fare un provino. Mi hanno preso e feci il film, un film-cult».

Certo, con Alberto Sordi.

«Sì, e Norma Bengell, interessante anche da rivedere adesso».

Dunque Sordi, sul set l’hai conosciuto…

«Beh, ho lavorato con lui un mese e mezzo. Faceva mio padre…».

Come lo ricordi?

«Molto divertente, devo dire un po’ tirchio. A noi bambine – eravamo io e Cinzia Bruno – non ci faceva qualche regalo. Per le riprese a Roma, dopo quelle in Sicilia, mi ha accompagnato non più mia mamma ma mia sorella Paola Pitti (nome d’arte di Paola Piretti, ndr), che iniziò con i fotoromanzi. Dopo il Mafioso divenni la bambina più richiesta delle pubblicità, yogurt, formaggini, in alcune serate stavo addirittura in due episodi del Carosello».

Il nome «Katiuscia» lo assumesti già a Carosello?

«Katuscia, senza la i, è il nome con cui sono sempre stata chiamata a casa. Mia mamma mi avrebbe battezzato con questo nome ma non si poteva. E allora scelse Caterina. Io sono molto felice di questo perché Katuscia non mi piace, Katiuscia ancora meno».

Ti divertivi a fare la pubblicità?

«Sì, molto, sennò non l’avrei fatto. Mia mamma – ma anche mio padre – non è che volesse sfruttare la bambina che ero, no no. Io poi ero una peste, difficile domarmi, se non mi fosse piaciuto non mi avrebbe obbligata».

La professione del papà?

«Il papà era sempre in giro perché faceva il capocantiere di Costruzioni Strade, ecco perché sono nata a Trapani, stava costruendo la strada Trapani-Marsala. Siamo tutti nati un po’ in giro. Poi siamo rimasti stanziali a Roma».

Nel 1962 la Rai ti intervistò…

«Dei fan mi hanno inviato il video. Lo conservo gelosamente perché mi fa una tenerezza… Avevo una faccia proprio tosta!».

Poi fiorì una bellissima ragazza. Come incontrasti il mondo dei fotoromanzi?

«Fu una geniale intuizione del direttore generale della Lancio, Filippo Ciolfi. Mia sorella Paola già lavorava lì. Mi portò a vedere ma lontana da me l’idea di lavorare nei fotoromanzi. Ciolfi chiese a mia sorella se era possibile farmi fare un fotoromanzo. Tutti gli dissero “sei pazzo”. Avevo solo 14 anni, non era mai successo, ero una bambina con la gonna a pieghe e i calzettoni. Facemmo il fotoromanzo e in edicola andò esaurito, un successo immediato, chi sa perché, forse la fase lunare era giusta».

Che personaggio interpretavi?

«Ah, una storia che oggi sarebbe quasi da denuncia. Il mio patrigno, interpretato dall’attore Pierre Clement, bellissimo, mi viene a prendere in collegio, s’innamora perdutamente di me, io vestita come a 14 anni con gonna a pieghe e calzettoni, mi porta a casa, lui è sposato con un’altra donna, m’innamoro anch’io, molla questa donna e fine della storia».

Ma i fotoromanzi, come si realizzavano?

«Avevamo dei teatri di posa sulla Tiburtina anche con ambienti fissi per le serie. Poi la casa editrice poteva affittare ad esempio ville per ambientarli».

E un fotografo vi ritraeva in posa.

«Sì, era una cosa abbastanza complicata, per noi no, ma devo dire che quando dalla Lancio passai a Grand Hotel prendevano anche attori del cinema, cantanti, gente che non c’entrava niente con i fotoromanzi. Erano imbranati, lo dicevano loro stessi. Io invece mi sentivo imbranata a fare cinema. Comunque alla Lancio eravamo 5 protagoniste donne, 5 uomini, 3 fotografi, come una famiglia. A me viene quasi in automatico anche oggi fare facce».

Quando tempo sei stata alla Lancio?

«Credo 6-7 anni e poi sono passata alla Universo, Grand Hotel, pentendomi amaramente. Ma una schiera di avvocati mi dissero “se rinunci sei pazza”. Mi offrirono un contratto multimilionario, da non credere. Dico solo che alla Lancio pagarono una penale di 100 milioni di lire per avermi e poi, quando me ne sono andata, nell’81-’82, hanno dovuto chiudere la testata con il mio nome».

Già, la testata Katiuscia. Guadagnavi cifre ingenti per ogni fotoromanzo?

«Avevo un contratto. Con il passaggio a Grand Hotel mi diedero un sacco di soldi. Guadagnavo come un calciatore, questa è la verità».

Di personaggi famosi della canzone che hanno posato con te chi ricordi?

«Mi ricordo di Mal dei Primitives perché l’ho rivisto molti anni dopo in Rai in una trasmissione dalla Perego»

Tanti soldi. Come li utilizzavi?

«Sì, tanti soldi che mi hanno portato anche a un delirio perché avere un successo enorme a 18-20 anni e denaro a palate ti porta allo sbando. Da una parte me la sono goduta perché ho girato il mondo, un sacco di amici – quello che guadagnavo lo condividevo con loro, che non c’entravano col mondo dello spettacolo – e dall’altra mi sono infognata in storie pesanti».

Hai raccontato la tua storia in libri, come I racconti di Katiuscia. Storie di condivisioni.

«Ne parlo tranquillamente perché mi fa piacere dare questo messaggio, anche potessi convincere solo una persona nel mondo, attraverso me, a non drogarsi o a smettere, io sarei già una donna felice. Mi accorgo che quando un giovane del mondo dello spettacolo ha successo rischia la depressione, le tossicodipendenze…».

Iniziasti a far uso di sostanze perché avevi qualcosa dentro che, come dire, ti spingeva a farlo?

«Fino a prima di entrare in analisi, anni fa, ho sempre pensato di essere stata una stupida. Non mi mancava niente, avevo successo, soldi, amore, amicizie. Approfondendo, ho capito che non c’è persona che fa uso di sostanze, alcolizzata o che fa cose contro sé stesso che non abbia un malessere interiore. L’ho scoperto dopo».

Il malessere derivava dall’infanzia?

«Certo. È stato importante scoprirlo perché poi non mi sono sentita così stupida».

Sei uscita definitivamente da tanti anni da quella dannazione.

«Per fortuna l’ho risolta, è dall’89 che non mi drogo più. La mia dipendenza, soprattutto da eroina, è durata circa dieci anni. Ero “addiction” in tutto. Vedevo un casinò, entravo e giocavo. A un certo punto della mia vita mi sono detta “devo scegliere”. Avevo un figlio di 9 anni, nato nel 1980, che oggi ha 46 anni. “O vado a morire in India o in Thailandia o mi dedico a mio figlio”. È prevalso l’amore per mio figlio. Ho deciso di andare in una comunità, “Saman” in Sicilia. Sono rimasta tre anni, un anno e mezzo da dipendente, il secondo anno e mezzo da responsabile per restituire quello che avevo ricevuto. Mio figlio, Ranieri, “Neri”, è stato a Roma con i miei suoceri, i genitori del mio primo marito, il papà. Neri veniva regolarmente a trovarmi e poi ci siamo ricongiunti. Sono un esempio vivente di come si possa uscire da questo dramma e se uno vuole può».

E il padre di tuo figlio?

«Gabriele, faceva lo psicologo, suo padre lo psichiatra. È morto di overdose, avevamo lo stesso problema. Poi mi sono risposata ma non ho voluto avere altri figli. Col mio secondo marito siamo separati da molto, ma siamo molto amici».

Oggi di cosa ti occupi?

«Oggi giro l’Italia nelle fiere del fumetto, per promuovere stampe su legno che realizzo e mio figlio, che ha un negozio di stampe su legno per il mondo dei comics, quando può mi accompagna. Si è appena conclusa “Lucca comics”, la seconda fiera dei fumetti più importante al mondo. Da 2 anni e mezzo mi sono trasferita a Lucca dove vivo benissimo, un paradiso, di Roma non ne potevo più, Lucca è come un bel quartiere di Roma».

Sei innamorata?

«Sono innamorata della vita, degli amici, di Lucca ma sono felicemente single».