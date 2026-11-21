La libertà, l’indipendenza e il diritto di scegliere il proprio futuro non dovrebbero essere conquiste, ma diritti riconosciuti a ogni donna. Eppure, ancora oggi, in ogni parte del mondo, tante donne devono confrontarsi con discriminazioni, condizionamenti, violenze e limitazioni della propria autonomia.

Ne parliamo con Hui Zhou Zhao, stilista e fondatrice di Hui Milano e della Hui Foundation, che attraverso la moda e il suo impegno sociale ha scelto di sostenere le donne, in particolare quelle appartenenti alle minoranze etniche cinesi, valorizzandone il lavoro, i saperi e l’identità culturale.

La sua è una storia che attraversa culture diverse, quella cinese e quella italiana, e che offre uno spunto interessante per riflettere sul significato della libertà femminile, sulle difficoltà che una donna incontra nel costruire il proprio percorso professionale e personale e sulle battaglie che ancora restano da affrontare.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo voluto incontrarla per parlare di emancipazione, parità, indipendenza economica e responsabilità collettiva. Perché contrastare la violenza significa anche costruire una società in cui ogni donna possa sentirsi libera di essere se stessa e di decidere del proprio futuro.

Partiamo dall’inizio, dalla sua storia personale. Quali sono stati i momenti più difficili e quali le persone che l’hanno sostenuta nelle sue scelte?

‌«Sono nata in Cina e sono cresciuta in un periodo di grandi trasformazioni. Fin da giovane ho sempre avuto una profonda curiosità per la bellezza, l’arte e la vita. Nel 1990 mi sono trasferita a Shenzhen, una città piena di energia creativa, che mi ha insegnato che anche una giovane donna può cambiare il proprio destino attraverso il lavoro e la determinazione. ‌Nel 1996 ho fondato il mio marchio Eachway. Oggi, trent’anni dopo, continuo a considerare la moda una parte fondamentale della mia vita. La difficoltà più grande non è stata affrontare un singolo fallimento, ma riuscire a rimanere fedele alla mia visione creativa in un mercato in continua evoluzione. La mia famiglia, gli amici, il mio team e soprattutto le donne che hanno scelto di indossare le mie creazioni mi hanno dato la forza di continuare».

Essere una donna e, in particolare, una donna cinese che si afferma nel mondo della moda internazionale: ha mai incontrato ostacoli, pregiudizi o discriminazioni?

«Certamente, le sfide non sono mancate. Quando ho iniziato a presentare le mie collezioni a Milano, ero consapevole che esistessero ancora alcuni stereotipi nei confronti della moda cinese. Ma non ho mai desiderato essere riconosciuta soltanto per la mia provenienza. Ho sempre voluto che il pubblico comprendesse il mio linguaggio creativo. Per me, la cultura cinese non è un elemento decorativo, ma una parte profonda della mia identità».‌

La libertà di una donna passa anche dalla possibilità di scegliere il proprio futuro. Nel suo percorso personale e professionale si è sempre sentita libera di prendere le proprie decisioni?

«Credo che la libertà non significhi vivere senza difficoltà, ma avere il coraggio di scegliere anche quando le difficoltà sembrano insormontabili. Nella mia vita ho attraversato molte fasi: sono stata una giovane imprenditrice, sono diventata madre, ho costruito un’azienda, ho portato il mio lavoro sulla scena internazionale e ho affrontato momenti di grande pressione. Ogni fase mi ha chiesto di ritrovare me stessa. La vera libertà di una donna è poter decidere chi desidera diventare».

La violenza contro le donne non è soltanto fisica, ma può manifestarsi anche attraverso il controllo, la dipendenza economica, le intimidazioni e la limitazione della libertà. Quanto è importante, secondo lei, riconoscere anche queste forme di violenza, spesso meno visibili?

«È fondamentale. Esistono ferite che non lasciano segni sul corpo, ma che possono compromettere profondamente la fiducia in sé stesse, la dignità e la capacità di scegliere. Penso alla svalutazione continua, al controllo psicologico, alla dipendenza economica imposta e a tutte quelle situazioni in cui una donna perde progressivamente la possibilità di esprimere la propria volontà. Una società veramente civile non può permettere che qualcuno perda la propria dignità o libertà a causa del genere».

In occasione del 25 novembre ha scelto un blazer rosso, con applicazioni dorate che evocano rondini stilizzate. Quale messaggio ha voluto affidare a questo capo?

«Nella cultura cinese, il rosso rappresenta la vitalità, il coraggio e la speranza. Questo blazer rosso di Hui Milano ha una silhouette decisa, che esprime forza, pur mantenendo un’eleganza profondamente femminile. Le rondini dorate hanno per me un significato particolare. La rondine è simbolo di libertà, viaggio, ritorno e desiderio di nuovi orizzonti. In occasione del 25 novembre desidero dedicare simbolicamente questa creazione a tutte le donne che affrontano la vita con coraggio. Che ogni donna possa avere il proprio cielo in cui volare libera».