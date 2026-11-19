Vietare i social ai minori di 13 anni è giusto o no? Quando lo Stato annuncia che sta facendo qualcosa «per il tuo bene», la reazione più sana è controllare di avere ancora il portafoglio. Lo Stato etico non è mai stato un mantra liberale e più di un genitore alzerà il sopracciglio davanti a un divieto che pretende di saperla più lunga di lui su come si cresce un figlio. Tuttavia, forse è l’unica cosa che si può fare, ora. Resta il nodo dell’applicabilità, che abbiamo girato a Lavinia Mennuni, senatrice di Fdi, prima firmataria con Marianna Madia (Iv) del ddl.

I rischi dei social per i più giovani

Senatrice, partiamo dal principio: perché serve e perché subito?

«Perché a dirlo è chi lavora sul campo. Il direttore della polizia postale ci ha parlato di un’urgenza assoluta: pedopornografia in crescita, ragazzini adescati nel gaming da adulti che si fingono coetanei, foto estorte che finiscono in rete. Il prefetto di Roma ci ha raccontato, non senza turbamento, di aver dovuto guardare immagini di bambini violentati. I neuropsichiatri parlano di ansia, disturbi alimentari, sviluppo dei lobi frontali compromesso e di un vero cambiamento morfologico nei bambini nativi digitali. E poi c’è la sicurezza pubblica: ragazzi convocati sui social per andare a devastare, famiglie ignare costrette a cercare un avvocato».

Vietare resta una parola che in Italia si digerisce male, «è per il tuo bene» ha il fascino di una minaccia…

«Il divieto non piace a nessuno, lo so. Ma pensiamo all’automobile: è uno strumento straordinario di libertà e mobilità, ma a un bambino non la affidi. Gli vieti di guidare fino ai 18 anni, perché prima deve avere una formazione adeguata. Il digitale richiede la stessa forma mentis. Penso a Carolina, 14 anni, aggredita dal branco online e suicida per una shitstorm. E non dimentichiamo i baby influencer: un bambino in uno spot televisivo ha un contratto che lo tutela, in rete c’è sfruttamento del lavoro minorile di cui nessuno si accorge, a beneficio di chi lo sfrutta. La norma prevede anche formazione per le famiglie».

Il wallet digitale per verificare l’età

Passiamo al terreno scivoloso: l’applicabilità. In Australia il divieto sembra un colabrodo. Voi come pensate di fare diversamente?

«Con un miniwallet digitale gestito da un soggetto terzo, sul modello di quanto già avviene per lo Spid. Il wallet conosce le fasce d’età e dice alla piattaforma social soltanto se quella persona può entrare, senza consegnarle alcun dato personale. L’errore australiano è stato delegare tutto alle piattaforme, cioè affidare la guardia al lupo. Detto questo, laggiù non è andata nemmeno così male: milioni di ragazzi non sono riusciti a eludere le verifiche, quindi con un controllo serio, e non affidato a chi ha interesse a guardare altrove, il divieto non sarà così facile da aggirare come si pensa».

Quindi il minore non dovrà autocertificarsi, ma fare un passo in più.

«Non è una verifica dell’età ed è il motivo per cui ho presentato il ddl. Finché basta rispondere “sì” a “hai più di 16 anni?”, si entra e ci si guarda qualsiasi cosa, contenuti porno o violenti. Qui ci sarà un blocco vero, con collegamento al wallet. Sotto i 13 anni non si entra. Tra i 13 e i 16 c’è un accesso temperato, agganciato al dispositivo del genitore, quindi con parental control».

Il via libera di Bruxelles e la reazione delle big tech

Bruxelles aveva intimato agli Stati di non legiferare sul tema, in attesa che arrivi, chissà quando, la legge europea. Voi avete tirato dritto: con quale scorciatoia?

«Nessuna: l’Italia è stata la prima a notificare il testo a Bruxelles. Abbiamo fatto i quattro mesi di standstill e ottenuto il via libera, quindi non siamo soggetti a quel vincolo. Non è una scorciatoia, è anticipo: ci siamo mossi con anni di vantaggio. L’idea è nata con Marianna Madia durante il Covid, con i bambini chiusi in camera davanti al pc e le famiglie che li credevano al sicuro: allora eravamo solo noi due a capire la gravità. Ci sarà comunque una clausola di decadenza: quando arriverà il regolamento europeo, prevarrà quello. Daremo nove mesi all’autorità per costruire il wallet, da raccordare con quello europeo che ancora non esiste».

Le big tech, la cui attenzione per i bambini è inversamente proporzionale a quella per i profitti trimestrali, hanno protestato?

«Ieri mi hanno chiamata in moltissimi e nomi pesanti. Nessuna richiesta specifica, ma c’è preoccupazione. Lo scopo della norma è proteggere i bambini e tengo a chiarire che non vi è alcunché di oscurantista, tutt’altro. Le enciclopedie online sono fuori dal divieto che vale, però, per tutte le piattaforme social. Una di queste ha già una protezione dei minori, altre stanno collaborando e questo è l’effetto della grande discussione che si è incentrata intorno al ddl 1136 sulla tutela dei minori nella sfera digitale: indubbiamente quest’ultimo ha portato ad una forte moral suasion».

«Spero in un sostegno bipartisan»

Ultima: possiamo contare su un sostegno bipartisan?

«Ci spero. È l’unica vera legge nata in modo trasversale, in nome del bene del bambino. Capisco che le elezioni siano vicine e che la manovra sia in piena bagarre, ma vorrei da tutti un po’ di levatura. Il testo è perfettibile, la tecnologia corre alla velocità del suono e quel che proviamo oggi domani sarà già vecchio. Davanti a noi, c’è il bene dei bambini: ubi maior minor cessat».