Temperamento esuberante e volitivo quello di Carmen Russo, all’anagrafe Carmela Carolina Fernanda Russo, fin dall’infanzia appassionata di danza e attratta dal mondo del cinema e della tv. Negli anni Settanta divenne interprete di parti nella commedia sexy all’italiana. L’attrice e ballerina ha fatto molta tivù, in Italia ma anche in Spagna a Telecinco, esibendosi spesso in show danzanti. Per questo si può considerare un’erede di Raffaella Carrà. D’altra parte suo marito, Enzo Paolo Turchi, il celebre ballerino del «Tuca Tuca», è stato suo mentore, maestro e coach. Sono sposati da 40 anni, hanno una figlia, Maria, di 13 e, cosa assai rara nel pianeta cinetelevisivo, la loro è un’unione felice.

Nata a Genova. Ricordiamo le figure della mamma e del papà?

«Sono figlia unica. Mia madre era emiliana, di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Per lavoro arrivò a Genova. Si voleva imbarcare su una nave per fare l’infermiera di bordo. Incontrò mio padre, che veniva da Agrigento e lavorava in Polizia. Rimasero a Genova. Mia madre iniziò a fare la cassiera al cinema, all’Olimpia, bellissimo, una scalinata in velluto rosso. Mio padre andava a prenderla quando finiva il turno. Io lo accompagnavo e vedevo sempre il finale di tutti i film. Da lì è nata la mia voglia di schermo e di spettacolo».

Passione per la danza associata alla televisione…

«Ero affascinata da questo mondo, Sanremo, il sabato sera, la Carrà. A Genova facevo danza e anche ginnastica artistica. Avevo l’idea che se uno voleva entrare nel mondo dello spettacolo doveva dimostrare di saper fare qualcosa e quindi la danza era un bello strumento».

Concorsi di bellezza e varie edizioni di Miss Italia. Il cinema ti notò. Primi film nel genere «poliziottesco» all’italiana, tipo Genova a mano armata e poi numerose commedie sexy, con Corbucci, Pingitore, Salce, Laurenti e altri.

«Ero appena stata eletta Miss Liguria e Paolo Villaggio venne a Genova per girare un film a episodi di Sergio Corbucci, Ecco noi per esempio… Varie tipologie di donne, dalla maestra di tennis all’insegnante. Avevo 16 anni. Facevo una ragazza avvenente che scendeva la scalinata in una piazza. Dei ragazzotti che giocavano a pallone mi facevano i complimenti. Poi Villaggio si travestì e fece me. Avendo notato la mia determinazione, mi disse “se vieni a Roma ti do una mano”. Finito il liceo andai dal suo agente e iniziai a fare altre cose nel cinema».

Quelle commedie sexy di tipo soft andavano. I maschi italiani che andavano a vederle erano un po’ «immaturi»?

«Ma no, tutti aspettavano magari le immagini che si potevano vedere dal buco di una serratura, ma era un contesto comico, c’era sempre Lino Banfi oppure Renzo Montagnani. Erano loro, soprattutto, che raccontavano. Era un binomio di comicità, belle donne, imprevedibilità. Un po’ di sexy c’era ma davvero soft».

Hai lavorato anche con Alvaro Vitali, «Pierino». Ci ha lasciato il 24 giugno 2025. Ricordi malinconia in lui?

«Quando l’ho conosciuto eravamo giovani ed era all’apice del successo. Un personaggio che funzionava, di cassetta, lo vedevo molto solare. Quella tristezza non trapelava. Chiaro che questi attori che hanno successo con una caricatura, poi fanno un po’ fatica a reinserirsi. Era un bravo attore ma la vita ti presenta sorprese. L’ho rivisto qualche anno prima in un programma Rai, un po’ emaciato per la malattia. Purtroppo il mondo dello spettacolo è anche molto crudele. Quando funzioni hai tutti ai tuoi piedi e quando non funzioni più finisci dimenticato».

Avesti una piccola parte nel film La città delle donne (1980) di Fellini, che suscitò le ire dei movimenti femministi. Il protagonista, Marcello Mastroianni, è processato in un loro congresso. Confermi che Fellini ti dette una pacca sul lato B?

«Sì, lo confermo, ma capivo che non c’era un secondo fine. Lui romagnolo, avevo vent’anni, mi chiamava “la mia russina”, “russina” perché molto minuta. Amava le donne rotonde, formose, io ho sempre avuto un fisico un po’ androgino, fianchi stretti, un po’ sportivo, ma lo incuriosivo. Eravamo in cento. Le donne avevano piccolissimi spazi. A me è servito perché stare un mese nello Studio 5… Ogni mattina alle sette e mezza ero lì pronta e vedevo girare il maestro Fellini, il direttore della fotografia, cioè i nomi più importanti, nomi da Oscar… Per me è stato un corso pazzesco, avrei dovuto pagare io per fare quelle esperienze…».

Stringi stringi, pure il Maestro aveva una visione della donna un po’ commedia sexy, non dedita a troppi discorsi «intellettuali»?

«…Quel tipo di donne che hanno sempre fatto sognare gli italiani. Adesso non discriminiamo la donna bella. Perché una Sandra Milo era una dea, ecco! Mettiti nei panni di una ragazza di vent’anni, in un contesto così prestigioso, non è che mi facevo tanti discorsi… I film di Fellini sono capolavori, lui era avanti. Poi aveva un rapporto con Giulietta Masina, un altro tipo di donna, lui amava quella tipologia di donne come Sandra Milo».

A onor del vero con Sandra tradiva Giulietta…

«Mettiamola così, la tradiva cinematograficamente».

Non solo, come mi confermò la Milo in un’intervista, consumarono per tanti anni la loro storia clandestina…

«Eh cosa ti devo dire, succede».

Dopo quattro anni di fidanzamento, dal 1987 sei sposata con Enzo Paolo Turchi. Durante il cinema, la tv, Drive in, eccetera, sognavi di trovare il grande amore?

«Non ci ho mai pensato, non era un mio obiettivo. All’inizio pensavo a trovare una mia professione. Ecco perché ho cercato Enzo Paolo. Perché, all’epoca, una giovane showgirl, per affermarsi, aveva bisogno di un coreografo, come la Goggi aveva Brezza, la Carrà Gino Landi e Japino, la Parisi Miseria. Allora ho detto “ho bisogno di un coreografo che si occupi di me”. Poi mi ha conquistato e quindi è iniziata così…».

Sulla Verità Enzo Paolo mi ha detto: «Carmen è una delle donne più desiderate e a questo ti puoi abituare. E allora, quando invecchi, non la ami? Tu ami il suo cervello»…

«Sì, la sua anima».

Insomma, il vostro matrimonio è certamente non superficiale…

«Certo, è basato su delle colonne portanti, semplici, autentiche. Se uno punta a dei valori seri ha dei risultati».

Nonostante la professione, il desiderio di maternità affiorava in te?

«È sempre stato presente in me. Solo che non pensavo di avere dei problemi. Io ed Enzo Paolo non abbiamo fatto nulla per non avere figli. A una certa età mi sono chiesta “come mai?”. Ho approfondito e ho scoperto di avere le tube chiuse. Quindi non sarei mai potuta rimanere incinta naturalmente. Ecco il motivo di questo percorso».

Attraverso il ricorso a tecniche mediche, felice compimento il 14 febbraio 2013, con la nascita di Maria, oggi 13 anni, vostra figlia…

«È stato il coronamento della nostra vita, del nostro amore».

Vi siete sposati in chiesa. Talvolta anche i matrimoni religiosi falliscono.

«Ogni coppia ha una sua dinamica. A volte prevale il fatto di non mantenere il sacramento però è anche vero che se due persone non vanno d’accordo… Non è che noi siamo insieme perché ci siamo sposati in chiesa, ma perché ci piace la vita insieme. La cosa più importante è rispetto. Quindi se uno non sta bene non c’è nulla che ti debba legare all’altro…».

Qual è il vostro segreto?

«Bisogna essere anche fortunati, avere la consapevolezza di quello che si crea. Non può bastare una sbandatella per cancellare una vita insieme. Un altro consiglio che posso dare è fare una scelta senza secondi fini».

Alludi a un matrimonio per interesse?

«Bravo. E poi non lasciare nulla al caso. Il contrasto ci sta ma è anche bene risolverlo subito. Una litigata può essere anche un arricchimento».

Raffaella ti telefonò, felice per la tua maternità. Anche lei la desiderava. Approfondì clinicamente?

«Essendo cose molto private non te lo so dire. Raffaella era molto discreta. Abbiamo saputo della sua malattia quando non c’è stato più niente da fare. Secondo me il problema è stato il tempo, nel senso che si è resa conto troppo tardi. Resta il fatto che è stata mamma di centinaia di bambini meno fortunati e ha fatto sempre tanto per l’infanzia».

Tu ed Enzo Paolo, maestri di danza. Una prospettiva per vostra figlia?

«Per la danza ci ha detto “l’avete già fatta voi benissimo, non è il caso che la faccia io”. Da piccola tutti le dicevano “diventerai come mamma e papà”. Ha detto “benissimo, ma decido io”. Ha attitudini per la musica, suona il pianoforte, la batteria. Però gioca a calcio e anche bene, ci sta dando un sacco di soddisfazioni».

In una squadra di calcio femminile?

«No, maschile. Ed è anche la capitana. La squadra è quella del circolo “Due Ponti” di Roma. La vedrei anche proiettata nel mondo cinematografico, perché è naturale, espressiva, ha fatto piccole esperienze e sono state piacevoli. Ma aspettiamo che sia lei a capire le sue attitudini».

Essendo l’ambiente dello spettacolo molto particolare non saresti preoccupata?

«È molto particolare ma anche gli altri lo sono. Penso che la passione debba essere alimentata. Se le piacerà lo farà. Però, come la vedo bene nel calcio, la vedrei bene anche davanti a una macchina da presa».