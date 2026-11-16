Il governo ha deciso di non mollare nel braccio di ferro con l’Europa sulle concessioni balneari. Sfidando anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che chiedeva la sottomissione a Bruxelles. Forte di una sentenza di giustizia della Corte europea, la scorsa settimana il consiglio dei ministri con in testa Matteo Salvini ha varato un provvedimento che dice: studiamo se c’è scarsità di risorsa.

E solo allora, se si dimostrerà che le spiagge non bastano, si faranno le gare. È la vittoria piena delle posizioni sempre sostenute da Fabrizio Licordari – ha un lido in Liguria e uno a Comacchio – che è il presidente di Assobalneari che aderisce a Confindustria. Lui di mollare sulle licenze dei lidi non ci ha mai pensato. L’unico neo? Ora sulle aste per le concessioni c’è una gran confusione perché molti Comuni le hanno indette.

Com’è andata la stagione del turismo balneare?

«La stagione 2026 ha confermato la capacità di attrazione del turismo balneare italiano, pur con risultati differenti tra le varie località e una crescente attenzione delle famiglie alla spesa. Il nostro sistema balneare rappresenta un’eccellenza riconosciuta, costruita prevalentemente da piccole e medie imprese familiari. Ma non possiamo ignorare che questo patrimonio imprenditoriale vive da anni sotto la minaccia di un’incertezza normativa che ne compromette le prospettive. Il problema non è soltanto come sia andata questa stagione, ma quante altre stagioni potremo affrontare in queste condizioni».

C’è stata, data l’alea del rinnovo delle concessioni, una minore propensione all’investimento da parte dei gestori e un minore assorbimento di manodopera?

«È inevitabile. Nessun imprenditore può programmare investimenti importanti senza conoscere il futuro della propria azienda. Molti operatori continuano a investire per senso di responsabilità, ma gli interventi strutturali vengono condizionati dall’incertezza. E quando si fermano gli investimenti si frenano anche le opportunità occupazionali. È un paradosso, perché la direttiva europea nasce proprio per favorire crescita economica e occupazione, non per paralizzare un settore produttivo».

La confusione alimentata dalla direzione di Bruxelles del mercato interno, di cui è responsabile Salvatore D’Acunto, ha prodotto un danno al settore turistico diminuendo l’apporto di questo al Pil?

«La gestione di questa vicenda da parte degli uffici europei ha prodotto conseguenze pesanti sul nostro settore. E credo sia arrivato il momento di individuare anche le responsabilità amministrative di questa impostazione. Mi riferisco in particolare a Salvatore D’Acunto che da anni è uno dei principali interlocutori tecnici di Bruxelles sulla questione balneare. Sono stato tra i primi a richiamare pubblicamente l’attenzione nazionale sul suo ruolo. Contesto da tempo un’impostazione che, a mio giudizio, ha privilegiato la pressione sull’Italia affinché procedesse alle gare rispetto a un serio approfondimento dei presupposti di applicazione dell’articolo 12 della direttiva. Le istituzioni italiane hanno il diritto di vedere esaminate le proprie valutazioni sulla disponibilità della risorsa naturale, senza che queste vengano liquidate attraverso interpretazioni amministrative discutibili, tipo la “risorsa qualitativa”, invenzione lessicale del Mercato interno, che non trova rispondenza né nella direttiva, né nelle sentenze della Corte di giustizia europea. Lasciamo le invenzioni strumentali e applichiamo correttamente le norme. Non ho uno studio che quantifichi la perdita di Pil, ma considero evidente il danno arrecato alla fiducia delle imprese e alla loro capacità di programmare investimenti».

Si dice che la pressione sulle concessioni tende a favorire i grandi gruppi finanziari che hanno scoperto il business degli ombrelloni senza nessun beneficio dei cittadini che anzi hanno visto, là dove le concessioni sono state rinnovate, alzarsi i prezzi.

«Una trasformazione radicale del mercato delle concessioni potrebbe favorire soggetti dotati di maggiori disponibilità finanziarie rispetto alle imprese familiari. Il rischio concreto è assistere a una progressiva concentrazione economica del settore, senza alcuna garanzia di riduzione delle tariffe per i cittadini. La concorrenza dovrebbe ampliare le opportunità economiche, non necessariamente distruggere quelle esistenti».

Lei ha sempre insistito sulla scarsità della risorsa per l’applicazione della Bolkestein eppure tanto il Consiglio di Stato, quanto la Commissione europea e persino Sergio Mattarella non vi hanno ascoltato.

«Credo che per anni sia prevalsa un’interpretazione della direttiva concentrata quasi esclusivamente sull’obbligo delle gare, trascurando il presupposto che ne condiziona l’applicazione ai sensi dell’articolo 12: la scarsità della risorsa naturale. Abbiamo assistito a pronunce del Consiglio di Stato che considero giuridicamente discutibili. E mi permetto, con il massimo rispetto per la persona e per l’altissima funzione costituzionale che rappresenta, una considerazione anche sul presidente Mattarella. Nei suoi autorevoli richiami alle istituzioni sulla questione delle concessioni demaniali, il presidente ha attribuito particolare rilievo agli orientamenti del Consiglio di Stato e alla necessità di rispettare il diritto europeo. Avrei auspicato, tuttavia, un’analoga attenzione al tema della preventiva verifica della scarsità della risorsa naturale, espressamente previsto dalla direttiva. Non possiamo dimenticare che dietro ogni concessione esistono imprese, famiglie e lavoratori. La direttiva europea nasce per favorire crescita economica, benessere, occupazione e coesione sociale. È questa la dimensione economica e sociale che ritengo sia stata troppo spesso trascurata. E proprio per questo considero importante l’iniziativa assunta ora dal governo per riportare al centro della questione l’accertamento effettivo della scarsità della risorsa naturale».

Che giudizio dà dell’ultimo provvedimento del governo?

«Il mio giudizio è molto positivo. Voglio riconoscere al governo Meloni, al ministro Matteo Salvini e al suo staff tecnico, all’onorevole Toti Di Mattina e alle forze politiche della maggioranza, il merito di avere finalmente riportato al centro dell’iniziativa legislativa la questione della scarsità della risorsa naturale. In particolare, Salvini ha dimostrato determinazione nel voler affrontare un problema che da troppo tempo paralizza il comparto. L’istituzione di un Tavolo nazionale per definire criteri oggettivi e uniformi rappresenta un passaggio importante, pienamente coerente con la possibilità riconosciuta dalla Corte di giustizia agli Stati membri di adottare criteri nazionali. È un ottimo punto di partenza, non ancora un punto di arrivo».

Ora con questo ultimo pronunciamento del governo com’è la situazione?

«Siamo di fronte a un cambio di passo che considero significativo. Il governo ha assunto un’iniziativa che restituisce centralità alle istituzioni nazionali. Ora il Parlamento dovrà completare il percorso, affrontando anche il problema della scadenza del settembre 2027, che rischia di compromettere l’efficacia degli accertamenti. Cito un’esperienza locale che considero significativa: quella di Comacchio, uno dei maggiori comprensori balneari dell’Emilia-Romagna. Il sindaco Samuele Bellotti ha dimostrato sensibilità istituzionale condividendo il percorso di verifica della scarsità della risorsa naturale avviato nel suo Comune. È un’iniziativa che può trasformare Comacchio in un laboratorio nazionale».

E le gare già indette?

«Il provvedimento del governo non determina automaticamente la sospensione o l’annullamento delle gare già avviate. Ed è proprio questo uno degli aspetti sui quali chiediamo un intervento migliorativo in Parlamento. Ritengo contraddittorio che lo Stato avvii finalmente un percorso nazionale per definire i criteri di accertamento della scarsità e, contemporaneamente, si rischi di rendere quel percorso irrilevante attraverso procedure che si concludono prima. Occorre quindi una disciplina transitoria chiara e rispettosa del diritto europeo, che consenta di coordinare gli accertamenti con le procedure in corso, evitando contenziosi e trattamenti disomogenei tra Comuni».

Questione indennizzi: a che punto siamo?

«La normativa contempla un indennizzo a carico del concessionario subentrante, ma servono maggiore chiarezza e garanzie. Non possiamo ignorare il valore degli investimenti, delle strutture realizzate e del patrimonio aziendale costruito in decenni di attività. La tutela economica dei concessionari uscenti deve essere effettiva e non meramente simbolica, nei limiti consentiti dall’ordinamento europeo. L’indennizzo però non può diventare il surrogato della verifica della scarsità».

Ora c’è maggiore chiarezza per il futuro delle imprese? E se sì, si riprenderà e come a investire e a puntare sul turismo balneare?

«Oggi possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia, anche se il lavoro non è concluso. Il governo Meloni ha aperto una strada importante. Adesso occorre percorrerla fino in fondo. Sono convinto che, una volta ristabilite condizioni di stabilità, gli imprenditori balneari torneranno a investire con decisione, migliorando servizi, strutture e occupazione. E a Bruxelles dico: il diritto europeo non appartiene ai funzionari che ne curano l’applicazione, ma ai cittadini e agli Stati membri che hanno costruito l’Unione. Noi non chiediamo privilegi né scorciatoie. Chiediamo che le regole siano applicate per quello che effettivamente prevedono. L’Europa deve creare nuove opportunità, non trasformare la concorrenza in una guerra contro le imprese che già producono ricchezza e occupazione».