Luigi Zoja è uno dei più celebri psicoanalisti italiani. È autore di saggi importanti e dedicati alle principali problematiche del nostro tempo e tra questi c’è Storia dell’arroganza. Psicologia e limiti umani (Bollati Boringhieri). Un libro che racconta la hybris occidentale, la dismisura che ci spinge a superare i limiti non solo individuali ma pure naturali, morte compresa. Un senso come di onnipotenza che la rivoluzione tecnologica ha ampliato, e di cui però ci tocca pagare prima o poi le conseguenze.

L’arroganza è una caratteristica centrale dell’essere umano o più nello specifico dell’occidentale?

«Storicamente è specifica dell’occidentale. Ma anche all’inizio della civiltà occidentale c’è una civiltà autocontenuta, quella greca, che era fatta di piccole polis, città che non dovevano espandersi. Non c’era l’etica giudaico cristiana a limitare l’azione dell’uomo, c’erano gli dei e l’uomo temeva l’invidia degli dei: se voleva troppo gli dei lo punivano. Non punivano l’intenzione cattiva, ma l’eccesso: se qualcuno diventava troppo ricco gli dei lo punivano; se una donna diventava troppo bella, Afrodite la castigava perché la bellezza era solo degli dei… Poi con il tempo c’è il passaggio dal politeismo al cristianesimo (la civiltà cristiana è espansiva) e pian piano ci avviciniamo alla modernità, producendo una civiltà laica che è sempre in espansione. Prima conquista il mondo con le navigazioni, poi conquista lo spazio e poi non accetta più limiti. Il problema è che il tasso di depressione aumenta con questa velocità, lo dicono tutte le statistiche psicopatologiche».

Oggi la civiltà occidentale ha come tratto caratteristico la dismisura?

«Assolutamente. Il tema è immenso, non possiamo affrontarlo così sinteticamente. Le faccio un piccolo esempio che tocca a me di persona. Molti anni fa ho studiato e poi ho lavorato a Zurigo, dopo la formazione come analista allo Jung Institute ho lavorato in una clinica dove si seguivano pazienti che potevano beneficiare non solo di trattamenti medici ma anche di analisi, di trattamento psicoterapeutico. Naturalmente c’erano molti svizzeri di tutti i tipi per cui pagavano le casse malattie, ma c’erano anche pazienti italiani che venivano da settori particolari, da famiglie molto benestanti, perché la retta mediamente costava circa 100.000 franchi all’anno. Oggi diversi miei colleghi lavorano in cliniche prestigiose a Zurigo, ce n’è una che tratta psicologicamente pazienti benestanti che pagano circa 120-130.000 franchi alla settimana. Ecco, questo è un eccesso di consumismo, queste persone sono in grandissima parte sceicchi arabi che non fanno quasi niente nella vita, non stanno bene, si intossicano con psicofarmaci e nel ricovero hanno 4-5 terapeuti al giorno tra infermieri e psicanalisti che ruotano attorno a loro, per questo la clinica costa moltissimo. Il problema è che con questo eccesso di intervento nessuno di loro ne esce stando meglio: ne escono semplicemente consolati in questa esigenza di essere accuditi, disintossicati da un uso eccessivo di psicofarmaci e nel giro di pochissimo tempo ricadono nella medesima situazione».

Insomma la nostra hybris (la tracotanza greca), il desiderio di andare sempre oltre il limite, ci causa depressione?

«Certamente. In generale il paziente del XXI secolo sta molto peggio del paziente del secolo scorso, ricorre a centomila tipi di psicoterapie. Un tempo esistevano i freudiani, gli junghiani… Ora ne esistono tantissimi tipi diversi, perché la gente ovviamente ci spende: dove si spendono i soldi si crea il mercato. Ma il tasso di persone che stanno meglio non aumenta e invece il tasso di depressione tende a crescere. In America – che tende a precedere l’Europa, in particolare l’Italia in queste patologie – l’aumento delle depressioni giovanili è quasi esponenziale. Di questo non si parla, chi ha interesse a parlarne?».

Lei ne ha parlato spesso, anche in altri saggi.

«Ho scritto tra gli altri un libro sulla sessualità. Nelle nuove generazioni la sessualità continua a crollare. I leader politici si lamentano perché non nascono abbastanza bambini, questo provoca dei problemi molto gravi in qualunque tipo di civiltà».

Perché accade secondo lei?

«Perché di solito i figli non li fanno i vecchi, ma i giovani e i giovani sono troppo depressi, l’attività erotica dei giovani continua a diminuire, tutti i Paesi che la misurano, prima di tutti Gran Bretagna, poi Usa e Germania, segnalano questo. Ma anche in Sudamerica le università dell’Argentina, del Cile, misurano queste tendenze e vedono che sta succedendo lo stesso. Ovviamente ciò non è dovuto a particolari limitazioni che la sessualità riceve oggi: i giovani anche minorenni possono frequentarsi, stare la notte dal fidanzato o dalla fidanzata, però non fanno certe cose… Quindi non ci sono nuove nascite. L’attività erotica è un costituente dei bisogni umani, come il mangiare ogni giorno per arrivare al domani, e questo è un problema. L’attività erotica e sessuale è fondamentale per arrivare alla successiva generazione, non si scappa: ci sono anche le fecondazioni in vitro, ma sono una minoranza ridicola».

E perché crolla l’attività erotica?

«Tutti sono spaventati e ansiosi. E sono spaventati e ansiosi perché in teoria esiste la possibilità di una vita erotica molto più libera di prima, ma in realtà di questa possibilità non si riesce a fruire. Ormai anche le famiglie medie, la borghesia tradizionale, accettano questa libertà dei figli che ancora vivono in casa: ma non succede niente, tutti sono troppo ansiosi e lo vedo nei miei ventenni».

Sembra di capire che l’orizzonte illimitato di possibilità si risolva nel suo contrario: come Icaro, avvicinandosi al sole ci si brucia. Quella del mito è un’immagine potentissima che ci riporta al burnout, oggi tanto discusso. Ovvero alla spinta – appunto «smisurata» – a ottenere sempre di più. In questo modo ci si consuma.

«Sostanzialmente è così. E funziona così in ogni direzione. Ci sono una infinità di fenomeni perversi. Faccio un altro esempio. Molta stampa riportava una cosa che si sa già da tempo, cioè che essendoci ormai queste classi di super ricchi che girano per il mondo, l’educazione d’élite non avviene più nelle università d’élite. Le famiglie facoltose che hanno una casa a Londra, un’altra a Singapore, un’altra chissà dove, prendono dei precettori privati che ricevono stipendi da 100.000 dollari in su».

Insomma, a forza di alzare l’asticella anche le università sono state superate… Mi pare di capire che, come civiltà, abbiamo un grosso problema con il senso del limite. Mi chiedo se questo non abbia a che fare anche con una sorta di fuga dalla fatica. Uno delle grandi promesse della civiltà moderna è togliere all’uomo la fatica, il dolore, in qualche modo persino la morte. Per farla breve: la nostra grande arroganza consiste nel tentativo di evitare la morte, nel provare a superare quei limiti che l’esistenza stessa ci impone.

«Io chiamo tutto questo bulimia del desiderio. Il desiderio non è più normale, scappa di mano perché l’abitudine consumistica ha preso il sopravvento. Ma sappiamo che non funziona. Se mi piace il cioccolato posso mangiarmene una tavoletta, ma se ho in casa dieci tavolette di scorta e me le mangio tutte vomito. Qui si vede benissimo la connessione con l’obesità e con altri disturbi di questo tipo: non si controlla più l’istinto più semplice. È l’espressione banale di un fatto che però è universale: voglio di più, sempre di più. Ho appena letto sul New York Times una storia interessante. C’è una di queste navi immense che avevano costruito per la crociera perpetua».

Cioè?

«Hanno imbarcato persone che hanno pagato cifre non da poco per comprare una cabina in perpetuo, ovviamente con ottimi servizi medici a bordo. Il piano è questo: finché costoro sono vivi continueranno a girare il mondo nei posti più belli, assieme ad altre persone, ovviamente super pensionati di lusso. Una crociera perpetua, in sostanza. Il problema è che nel frattempo c’è Trump che ha fatto un paio di guerre, c’è il costo dei carburanti che continua a crescere, eccetera. Risultato: la nave si è arenata da qualche parte perché la società che l’aveva messa in piedi con grandi finanziamenti ha dichiarato bancarotta. Ecco la mancanza di limite: promettevano la crociera perpetua, attiravano persone ricche, non ha funzionato. Non funziona mai così: il mondo è fatto di tanti limiti e dobbiamo rispettarli».