Otello è nato a Long Island (New York). E non sbarca a Cipro, ma a Milano. Per giunta con un cagnolino che assomiglia a Lilli il vagabondo. Un incrocio, a esser pignoli, tra un Cavalier King Charles Spaniel e un Cocker Spaniel. Il punto forte però è il nome del quadrupede: Cavaradossi, in onore del pittore volterriano che muore fucilato nella Tosca di Giacomo Puccini. Non è l’ultima trovata di un regista di quart’ordine, ma una nota di colore, pardon, un dettaglio sfizioso, per provare a placare la curiosità che circonda Brian Jagde, il tenore a stelle e strisce sulle cui spalle è stato caricato il ruolo principale della Prima della Scala 2026 (già due anni fa vestì i panni di Don Alvaro nella Forza del destino, ma come sostituto di Jonas Kaufmann), nel segno di Giuseppe Verdi e di William Shakespeare.

Senza dimenticare Arrigo Boito, il librettista al quale bastano un paio di righe per apparecchiare il dramma. «L’esterno del castello. Una taverna con pergolato. Gli spaldi nel fondo e il mare. È sera. Lampi, tuoni, uragano». Il Moro di Venezia – che il 7 dicembre moro non sarà, ormai lo sanno anche i muri – entrerà in scena al Piermarini con il candido volto di Jagde e soprattutto con la sua voce. La tempesta comunque è ancora lontana, mancano più di due settimane. E l’interprete venuto dalla Grande Mela si concede al podcast Non sparate sul pianista, mentre incalzano le prove.

«La vera natura di Otello è nella musica di Verdi»

Proviamo a estraniarci anche solo per un istante dal clima della vigilia, dal gossip e dagli spoiler sulla regia di Damiano Michieletto. Partiamo dalla partitura di Verdi.

«Tutte le risposte sono lì dentro. La sua musica è così intenzionale e specifica per ogni personaggio, in perfetta armonia con le parole di Boito che, a sua volta, era un compositore. Insieme i due artisti creano una miriade di colori e li fondono con la tragedia di Shakespeare. Il risultato è la più brillante opera del Cigno di Busseto».

Cosa ci dicono quelle pagine sulla vera natura di Otello? È un valoroso eroe di guerra che irrompe in scena gridando: «Esultate! L’orgoglio musulmano sepolto è in mar…»? E come può lo stesso indomito generale dell’Armata veneta sciogliersi completamente davanti alla sua donna, alla fine del primo atto, mendicando un bacio?

«Questa dicotomia è molto forte. E credo che spieghi l’affetto della gente per il protagonista. Non è il soldato valoroso a colpire il pubblico, è l’incredibile tenerezza che dimostra, soprattutto all’inizio, per Desdemona. Un amore immenso dal quale però traspare una profonda insicurezza: Otello non crede di meritare una moglie così».

La vulnerabilità di Otello e il «Leone di Venezia»

Si spieghi meglio.

«Il condottiero la vede come un angelo. Una sorta di bambola di porcellana che può a malapena sfiorare. Lo si capisce dal duetto che ha citato lei. Il protagonista si sente inadeguato davanti alla sua presenza, stenta a credere di essere sposato con Desdemona, di poterla baciare e amare. La debolezza è già radicata in lui. Iago (interpretato dal baritono Luca Salsi, ndr) schiaccia solo il pulsante che la fa esplodere».

Scaviamo dentro a questa vulnerabilità.

«La chiave è un’immagine che ricorre: il Leone di Venezia».

Cosa intende dire?

«Otello viene trattato come un animale! I veneziani lo assoldano affinché combatta e vinca le guerre al posto loro. Sanno che può essere feroce e lo usano, ma non lo accettano mai veramente. Anche quando trionfa, non celebrano lui, ma solo la vittoria».

«Non potrò mai sapere cosa prova una persona di colore»

Che in scena il Moro sarà bianco ormai si sa da mesi. Non una grande novità, visto che il Metropolitan di New York da oltre dieci anni ha bandito la pratica del blackface. Si discuterà di politicamente corretto nell’opera, ma a sipario chiuso è inutile trarre conclusioni. Nell’attesa, sarebbe interessante capire se la diversità di Otello e la sua estrema complessità emergeranno in altri modi.

«Ho già affrontato la parte senza il volto truccato. Una volta salito sul palcoscenico non devi scordarti che tutte le persone che incontri ti guardano e ti considerano meno di quello che sei. D’altra parte, nel libretto i dubbi del protagonista sono espliciti».

«Forse perché ho sul viso quest’atro tenebror, ella è perduta e irriso io sono e il core infrango», è il tormento del guerriero nel secondo atto. Il veleno della gelosia, messo in circolo da Iago, lavora e farà precipitare la vicenda nel sangue.

«Attingerò alle mie insicurezze, che in gioventù non sono mancate. Non potrò mai sapere cosa prova una persona di colore, ma ho sperimentato sulla mia pelle cosa significhi essere trattati in modo orribile».

Verdi, le sfumature vocali e la sfida del ruolo

Anche il pubblico dovrà tenere a mente questo disagio interiore. Ma ci dica qualcosa in più sulla tavolozza alla quale deve attingere per far emergere l’alterità e la complessità del suo personaggio, rispetto all’angelica Desdemona (il soprano Eleonora Buratto) e al demoniaco Iago, un uomo che non esita a definire il protagonista «quel selvaggio dalle gonfie labbra» e che professa la sua adesione al male in un Credo blasfemo.

«Il compositore chiede molto agli interpreti, a volte addirittura di cantare con “voce soffocata”. Ma il suo genio aiuta sempre. In quei momenti, ad esempio, scrive pochissimo per l’orchestra, fa in modo che si possano sentire anche i sussurri. E poi, naturalmente, ci sono le esplosioni, quelle scene gigantesche per le quali tutti noi tenori viviamo. È una complessità sfidante, poche persone al mondo possono interpretare queste pagine a un altissimo livello».

Non a caso il ruolo è considerato uno dei più ostici per i tenori. Si dice che sia sempre complicato trovare un cantante degno di Otello.

«Stiamo parlando probabilmente della parte più impervia in assoluto. Eppure sembra quasi che sia stata scritta per me. È strano da dire, lo so… ma la possibilità di creare tutte quelle tinte la sento nella mia gola, nel mio corpo e nella mia mente. Se resto connesso e presente in ogni istante dell’opera mi accorgo che la voce fa quello che desidero. Per la prima volta percepisco di avere a che fare con qualcosa che va al di là della musica, del semplice cantare…».

Anche il Maestro Myung-Whun Chung, che debutta come nuovo direttore musicale del Piermarini, ha proposto agli studenti del Conservatorio di Milano il suo punto di vista spirituale: «Essere musicisti significa avere a che fare con qualcosa che non si vede».

«Sono certo che ciascuno di noi, dai professori d’orchestra a chi dovrà cantare e recitare, è cosciente di partecipare a qualcosa di più grande. Siamo qui per far risorgere un’opera dalle ceneri, abbandonando questo mondo per entrare in un’altra dimensione. Solo se vivremo ogni attimo con un trasporto simile, saremo in grado di regalare questa energia al pubblico».