«La sinistra vuole mettere le mani nelle tasche della gente, mentre noi abbassiamo le tasse. Il capo del campo largo? Landini. Inaccettabile bloccare il Paese per motivi strumentali, senza aver letto la manovra». Marco Dreosto, 57 anni, friulano da Spilimbergo (Pordenone), è il nuovo capogruppo della Lega al Senato, e dunque da pochi giorni alle prese con gli sfibranti confronti sulla legge di bilancio: «Chiediamo più tasse sulle grandi banche, c’è l’accordo nella coalizione. E diciamo no ai tagli sulla scuola, ma basta occupazioni all’università». La Lega? «Uniti si vince, no a polemiche». Salviniano di ferro, Dreosto ha preso il posto di Massimiliano Romeo, sfiduciato dal partito non senza malumori interni.

Arriva alla guida dei senatori mentre la fronda del partito è ancora in subbuglio. Come si sente?

«Ovviamente sono orgoglioso di aver assunto questo ruolo di capogruppo. È una soddisfazione enorme, e ringrazio i colleghi per avermi dato questa opportunità».

Il governatore lombardo Fontana ha detto che il metodo è stato sbagliato, e così anche Massimo Garavaglia. Non è preoccupato?

«Credo sia giunto il momento di chiudere le polemiche. C’è stato un congresso, e nei congressi c’è chi vince e chi perde. Matteo Salvini è stato riconfermato segretario, e continuerà ad essere il nostro punto di riferimento per il futuro».

E il suo predecessore?

«Stimo, apprezzo, voglio bene a Massimiliano Romeo. Mi ha insegnato moltissimo. I senatori della Lega hanno deciso legittimamente, in assemblea, di cambiare capogruppo, e lo hanno fatto perché probabilmente, in questo momento, c’è necessità di qualche nuovo stimolo. Ma sono convinto che tutti continueranno a contribuire, compreso Romeo».

La Lega deve riscoprire le istanze del Nord?

«Il congresso del partito ha approvato la “mozione Nord”. In quella mozione, che condivido, ci sono tutte le risposte. Punti irrinunciabili, tra cui l’istituzione di una “zona economica speciale” che comprenda anche le regioni del Nord, un’iniziativa orgogliosamente leghista che il governo sta abbracciando. È un modo per ascoltare i territori industrializzati penalizzati dal Green deal e dalla congiuntura geopolitica. Anche il nuovo simbolo, “Lega Italia Federale”, sta a ricordare che il nostro movimento è fatto di territori, ognuno dei quali porta un contributo a livello nazionale. Lasciamoci alle spalle il correntismo e le polemiche: abbiamo un Paese a cui pensare».

Proprio sullo snodo cruciale della manovra economica ci sono scintille nella maggioranza, da ultimo sulla norma legata ai libri di testo digitali. Si aspettava queste liti?

«Avere sensibilità diverse, anche nella stessa coalizione, è normalissimo. L’importante è trovare sempre il punto di caduta che dia continuità al lavoro che è stato fatto, e soprattutto confermare quella garanzia di buon governo e di governabilità. Sui libri scolastici, per esempio, è legittimo che una parte politica abbia una posizione diversa dalla nostra, ma questo non implica certo una crisi della maggioranza».

Intanto la Lega continua ad opporsi al taglio degli organici scolastici. Chi la spunterà?

«Il decreto approvato al Senato, e la cosiddetta “Agenda Nord”, tracciano nuovi percorsi nella formazione, che ridimensionano il rischio di tagli agli organici. Il ministro Valditara ha fatto un lavoro eccellente, che merita continuità».

Quindi addio tagli?

«Sì, perché dobbiamo soprattutto stabilizzare e incrementare il numero degli insegnanti e del personale scolastico, tenuto conto anche del turnover».

Tutto questo mentre si moltiplicano le occupazioni delle università: gli studenti si ribellano?

«Le rivendicazioni sociali sono legittime e vanno ascoltate, purché si svolgano nei termini consentiti. Difendiamo gli studenti che studiano, non quelli che infrangono la legge, che vanno perseguiti. Se ci sono violazioni o violenze nelle proteste, lo Stato dev’essere forte».

E il diritto alla casa, uno degli slogan della protesta?

«In questo caso chi protestava invece doveva dire grazie a Matteo Salvini. Esiste un problema abitativo, e a questo problema il ministro delle Infrastrutture ha risposto con un programma per il recupero immobiliare che si svolgerà nei prossimi anni, di impatto straordinario. Intanto, molto concretamente, ridurremo la tassazione sugli affitti, anche per agevolare il reimpiego degli appartamenti sfitti. E contrasteremo, sempre e in ogni caso, l’occupazione abusiva degli immobili. Ilaria Salis si metta il cuore in pace».

Sta di fatto che siamo al sesto sciopero generale consecutivo della Cgil.

«Gli scioperi sono un diritto, che tuttavia troppo spesso viene strumentalizzato da alcune parti dei sindacati. Lo sciopero deve restare nei limiti della legalità, del rispetto e delle necessità operative del Paese, che non si può fermare per via di rivendicazioni a volte molto strumentali. E non si può sempre organizzarlo di venerdì».

Torniamo alla manovra. Volete aumentare l’Ires per le banche?

«Sono stato un dirigente d’azienda prima dell’attività politica, e credo che le imprese abbiano una responsabilità sociale. Se traggono benefici dalle loro attività sul territorio, dovrebbero avere la sensibilità della solidarietà».

Così anche le grandi banche?

«Come hanno fatto alcune aziende petrolifere quando occorreva calmierare i prezzi dei carburanti, è giusto che a fronte di utili importanti, le banche possano mettere a disposizione dei cittadini una parte delle loro risorse. Auspichiamo una collaborazione volontaria, ed è allo studio una collaborazione perché queste risorse possano entrare nella legge di Bilancio».

Gli alleati non faranno i salti di gioia?

«Non sono nella cabina di regia di questi provvedimenti, ma dalle informazioni che ho si prospetta un’ampia condivisione sul tema».

Vi accorderete sulla possibilità della pensione a 64 anni e relativo finanziamento?

«Mi fido ciecamente del sottosegretario Durigon: quando prende un impegno lo porta a casa. Supereremo la legge Fornero. C’è chi vuole continuare a lavorare, e chi preferirebbe ritirarsi in maniera volontaria, dopo tanti anni di servizio. È un dovere della Lega fornire questa opportunità: un impegno che abbiamo preso con i cittadini».

È ancora in discussione la rivalutazione delle pensioni. A che punto siamo?

«È giusto che le pensioni siano rivalutate con un particolare occhio di riguardo nei confronti di chi percepisce meno. Penso che anche questo sia un tema di equità sociale in un momento storico complicato. Anche qui si sta lavorando per dare una risposta concreta, affinché il potere d’acquisto delle pensioni rimanga invariato rispetto all’aumento del costo della vita».

Il campo largo discute di patrimoniale. Che effetto le fa?

«Il campo largo è talmente largo che quando si incontrano non si riconoscono. È un dibattito surreale: mentre noi stiamo pensando a come abbassare le tasse, mettendo la flat tax fino a 100.000 euro e riducendo l’Irpef, dall’altra parte la sinistra pensa, attraverso la patrimoniale, a come mettere le mani nelle tasche degli italiani».

Chi comanda a sinistra?

«Oggi sembra che siano Avs e Landini a dettare le regole del campo largo, e questo ovviamente sta generando una grande confusione, anche sulle questioni cruciali di politica estera e difesa».

A proposito: che idea si è fatto degli attacchi hacker che stanno colpendo siti sensibili anche in Italia?

«Vengo da un’esperienza importante al Parlamento europeo, dove ho fatto parte di una commissione che si occupava proprio delle ingerenze straniere, delle fake news, della disinformazione cinese. Ho proposto anche una commissione d’inchiesta al Senato. Bene ha fatto il ministro Crosetto a incrementare le risorse per il contrasto agli atti illeciti digitali».

È la nuova guerra ibrida?

«La Lega è stata la prima a dire che la difesa non è fatta solo di missili e carri armati. Investire in cyber sicurezza significa difendere ospedali, porti, stazioni, ma anche asset strategici, gasdotti, che se attaccati metterebbero in difficoltà interi Paesi».

Dunque?

«Dovremmo iniziare a discutere seriamente di un centro unico di comando anti hacker. Una struttura di coordinamento che accorpi tutti gli istituti dedicati alla cybersicurezza. Un’entità che possa controllare, prevenire e contrastare questi fenomeni a 360 gradi e 24 ore su 24».

Per chiudere: secondo lei quando si vota?

«Non ho la sfera di cristallo. Il nostro auspicio è quello di arrivare a fine legislatura. Se così non sarà, siamo comunque pronti».