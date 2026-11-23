Dimenticate per un attimo i soliti cliché della settimana bianca e immaginate un luogo dove le pareti rocciose incontrano da secoli la Laguna. Benvenuti nelle Dolomiti Bellunesi: un territorio in cui lo sci si affianca alla scoperta di borghi e paesaggi, tra natura e memoria.

L’anima segreta e colta delle vette venete

Esiste un legame indissolubile, antico e poetico, che unisce la laguna alle pareti verticali delle Alpi Orientali. Le Dolomiti Bellunesi sono, a tutti gli effetti, le vere e proprie «Montagne di Venezia»: non soltanto per la vicinanza geografica, ma per una relazione culturale ed economica costruita nei secoli. Erano infatti i boschi delle montagne venete, dal Cadore al Cansiglio, a fornire alla Serenissima il legname necessario per la costruzione delle navi e per le opere della città lagunare.

«Così, se oggi si capovolgesse Venezia, si avrebbe un bosco del Cadore», spiega Elisa Calcamuggi, responsabile marketing e comunicazione della Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi. Il legame tra i due territori si manifesta anche attraverso lo stravedamento, un particolare fenomeno ottico e atmosferico che rende l’orizzonte eccezionalmente limpido, tanto da far apparire le Dolomiti Bellunesi come una quinta teatrale sullo sfondo di Piazza San Marco.

Queste vallate hanno dato i natali a protagonisti della cultura italiana: a Pieve di Cadore nacque Tiziano Vecellio, mentre a Feltre, nel Palazzo della Ragione, si trova il cinquecentesco Teatro de La Sena, legato agli esordi della vocazione teatrale di Carlo Goldoni. È soprannominato la «Piccola Fenice» perché il suo rifacimento ottocentesco fu affidato all’architetto Giannantonio Selva, già progettista del celebre teatro veneziano, mentre le decorazioni furono realizzate da Tranquillo Orsi, anch’egli legato alla Fenice.

Il patrimonio architettonico della Valbelluna comprende anche eleganti ville venete e Villa Buzzati, legata alla vita del celebre scrittore Dino Buzzati. Per lui le montagne circostanti erano parte di una dimensione interiore, come suggerisce la domanda che si poneva di fronte alle Pale di San Martino: «Sono pietre o sono nuvole? Sono vere oppure è un sogno?».

Lontano dalla folla: la magia autentica dei borghi

Se la notorietà internazionale di località come Cortina d’Ampezzo, Arabba e Alleghe è legata soprattutto al turismo e agli sport invernali, il territorio bellunese riserva molte altre possibilità di scoperta. Oltre le destinazioni più frequentate si aprono vallate e paesi in cui il ritmo della vita segue ancora quello delle comunità locali.

La Val Comelico, la Val di Zoldo, la Val Fiorentina, l’Agordino e l’Alpago offrono un’accoglienza legata alle tradizioni e all’identità dei singoli territori. In alcune di queste vallate, come il Comelico, la Val Fiorentina e la Valle di Fodom, sono ancora vive le tradizioni della cultura ladina.

Come sottolinea Elisa Calcamuggi: «Il brand Dolomiti Bellunesi riunisce tutte le realtà delle montagne bellunesi valorizzando le peculiarità dei singoli territori e il rapporto con le comunità che li abitano. Molte delle località montane più conosciute appartengono a un’unica destinazione: le Dolomiti Bellunesi. Oltre a queste, ci sono vette, vallate e borghi da scoprire, dove il rapporto tra visitatori e comunità locale permette di vivere un’esperienza genuina, lontano dai luoghi più affollati».

Passeggiare tra queste vallate significa scoprire le lavorazioni del ferro battuto a Sottoguda, le maschere lignee scolpite a Fornesighe e i murales di Cibiana di Cadore, un museo a cielo aperto tra le montagne. Sono testimonianze di un artigianato che continua a tramandare tecniche e saperi, mantenendo vivo il rapporto tra le comunità e il territorio.

Sci, giganti di pietra e grandi spazi da esplorare

Naturalmente, quando la neve ammanta le vette, il richiamo delle piste diventa irresistibile. L’offerta sciistica si conferma di alto livello grazie all’integrazione nei grandi circuiti del Dolomiti Superski e al carosello unico del Sellaronda. Tuttavia, la vera avventura sciistica bellunese si declina in itinerari leggendari e ricchi di storia. La Ski Area Civetta e il celebre itinerario sciistico del Giro della Grande Guerra, lo Ski Tour Tre Valli a Falcade e il Grande Giro delle Cime in Comelico regalano chilometri di puro divertimento panoramico.

Impossibile non citare la Regina delle Dolomiti, la Marmolada, da cui parte La Bellunese, una delle discese più spettacolari dell’arco alpino, con circa 12 chilometri di sviluppo e un dislivello di 1.800 metri.

La stagione sciistica prende il via il 28 novembre in alcuni comprensori del Dolomiti Superski. Venerdì 4 dicembre è invece prevista l’apertura della Sellaronda e di diversi altri collegamenti sciistici (le date dei singoli comprensori possono variare).

Non solo piste battute: trekking, ciaspole e spazi incontaminati

La montagna bellunese si scopre anche lontano dagli impianti di risalita. Le escursioni con le ciaspole, lo sci alpinismo e il nordic walking permettono di esplorare boschi e altopiani, con lo sguardo rivolto a montagne come il Pelmo, il Civetta, le Tofane, l’Antelao e gli Spalti di Toro.

Le famosissime Tre Cime di Lavaredo, che sul versante meridionale ricadono nel territorio comunale di Auronzo di Cadore, diventano il punto di partenza per esplorare un’arena naturale popolata da picchi e guglie di altrettanta sublime bellezza.

Il gusto della tradizione e il piacere della convivialità

Un viaggio nelle Montagne di Venezia passa anche dalla tavola. La cucina racconta la varietà dei territori attraverso ricette e prodotti legati alla vita delle vallate: dai casunziei all’ampezzana ai canederli e alle balote, fino alla polenta di mais sponcio accompagnata dal formaggio schiz e dal pastin.

Tra i prodotti locali spiccano il Piave DOP e i formaggi di malga, da assaggiare insieme al Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP; tutti sapori che restituiscono il legame tra agricoltura, allevamento e ambiente montano.

Per chi desidera completare il percorso gastronomico, la Valbelluna e il Feltrino offrono una viticoltura di montagna in ascesa, che si affianca alla storica e vivace tradizione birraria di Pedavena. Partecipare a degustazioni, corsi di cucina o visite guidate presso i piccoli produttori locali diventa così l’occasione per scoprire un territorio in cui la cultura gastronomica è parte integrante del paesaggio e della vita delle comunità.