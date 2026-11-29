Cinque Coppe Davis, quattro consecutive. L’Italia del tennis completa un’altra impresa e conquista l’Insalatiera battendo 2-1 la Spagna nella finale di Bologna. Senza Jannik Sinner, ai box per un problema al ginocchio, gli azzurri di Filippo Volandri trovano ancora una volta la forza di fare gruppo e di vincere nei momenti che contano. A firmare il punto decisivo sono Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, capaci di superare Carlos Alcaraz e Marcel Granollers nel doppio che assegna il titolo.

È una vittoria che ha diversi protagonisti e che arriva al termine di una finale combattuta. Musetti apre la giornata con una rimonta di grande valore contro Rafael Jodar, Flavio Cobolli deve arrendersi ad Alcaraz, poi il doppio consegna all’Italia il quinto titolo della sua storia, dopo quello del 1976 e i quattro successi consecutivi dal 2023 a oggi.

Musetti supera Jodar: 1-0 Italia

Il primo punto porta la firma di Musetti. Il carrarino supera Jodar 6-7, 6-2, 6-1 dopo tre ore e due minuti, al termine di una partita nella quale deve prima fare i conti con la rimonta dello spagnolo e poi con un avvio complicato del secondo set. Lorenzo parte bene, si porta avanti nel primo parziale, ma non riesce a chiuderlo e cede al tie-break. La situazione si complica ulteriormente quando Jodar trova il break e sale 2-0 nel secondo set.

È qui che Musetti cambia marcia. Recupera subito lo svantaggio, prende in mano gli scambi e comincia a mettere in difficoltà il giovane spagnolo con le sue variazioni. Vince sei game consecutivi e porta a casa il secondo set 6-2. Nel terzo continua a comandare, nonostante un tentativo di reazione dell’avversario: il 6-1 finale vale il primo punto per l’Italia. Una prova di qualità, ma soprattutto di tenuta mentale, dopo aver visto sfumare un primo set che sembrava alla sua portata.

Alcaraz pareggia i conti: Cobolli ko

Dall’altra parte della rete, nel secondo singolare, c’è Carlos Alcaraz. Cobolli prova a tenergli testa, ma lo spagnolo si impone 6-2, 7-6(4) in un’ora e 33 minuti, riportando la finale in parità. Il primo set scivola via rapidamente, con Alcaraz che trova il break sul 2-2 e poi allunga. Nel secondo l’azzurro riesce a restare in partita: annulla due match point quando lo spagnolo serve per chiudere sul 5-4, trova il controbreak e porta il parziale al tie-break. Qui Cobolli si porta anche avanti di un mini-break, ma Alcaraz recupera e chiude 7-4. Tutto si decide al doppio.

L’Insalatiera si assegna al doppio

Volandri cambia le coppie rispetto alle formazioni inizialmente indicate e sceglie Musetti al fianco di Vavassori. Dall’altra parte ci sono Alcaraz e Granollers. La scelta si rivela decisiva. Gli azzurri partono con grande aggressività, strappano due volte il servizio agli avversari e si aggiudicano il primo set 6-2. Nel secondo la Spagna alza il livello e la partita diventa più equilibrata. Musetti e Vavassori restano però lucidi nei momenti delicati, annullano un set point sul 5-5 e trovano il break che li porta a servire per il titolo. Vavassori chiude con un ace: 7-5. La Coppa Davis è ancora italiana.

L’assenza di Sinner, costretto a rinunciare alla Final 8 per il problema al ginocchio, era uno degli elementi più pesanti alla vigilia. Ma la finale di Bologna ha dimostrato che questa squadra non dipende da un solo giocatore. Musetti si è preso la scena con due vittorie decisive, in singolare e in doppio; Vavassori ha confermato il proprio valore nella specialità; Cobolli ha affrontato il confronto più difficile della giornata contro uno dei grandi protagonisti del tennis mondiale. E alle loro spalle c’è il lavoro di Volandri, che ha trovato ancora una volta le soluzioni per portare l’Italia al successo.

Il quinto titolo arriva così, con una squadra capace di superare anche l’assenza del suo campione più atteso. Non è la vittoria di un singolo, ma di un gruppo che continua a trovare risorse e protagonisti diversi. E che, a Bologna, ha scritto un’altra pagina importante della storia del tennis italiano.