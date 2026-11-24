Quel che si era cercato di evitare in tutti i modi è avvenuto ieri. Jannik Sinner è stato operato a Turku, in Finlandia, nella clinica del dottor Lasse Lempainen, il «dottor House» dei legamenti. Il nomignolo non è casuale: il luminare finlandese di 48 anni, allievo del professor Sakari Orava, ha rigenerato calciatori come Dembélé, Spinazzola, Kalulu e Dovbyk, oltre allo sciatore Giovanni Franzoni.

Si è optato per un’incisione in artroscopia mirata ad allungare la bandelletta ileotibiale per ridurne la tensione sull’arto e eliminare la borsa infiammata sottostante. Ora si pensa al recupero. Tre, quattro mesi, a seconda di come risponderà il fisico di Jannik, apparentemente sollevato e fiducioso nei suoi messaggi social post operazione. È probabile un suo ritorno in campo in primavera, giusto in tempo per la stagione europea su terra rossa.

Jannik Sinner aggiorna i tifosi sulle sue condizioni dopo l’intervento al ginocchio con un messaggio pubblicato su Instagram (Ansa)

L’intervento e il ritorno in campo

Sul jet privato Aerowest sigla AWH28B decollato da Bolzano alla volta della Finlandia, assieme a Sinner c’era papà Hanspeter, il dottor Herbert Schoenhuber, già mentore nelle guarigioni di Alberto Tomba e Sofia Goggia, il manager Alex Vittur e il professor Alberto Zangrillo, ormai confidente e riferimento medico-scientifico del tennista.

Con l’intervento si chiude la prima parte della soap opera che ha costretto Sinner allo stop dal 12 luglio scorso, giorno della vittoria a Wimbledon. Da lì, il nostro fenomeno della racchetta ha surfato tra consulti con luminari, abbozzi di terapie conservative, vane speranze di ricominciare a giocare in autunno.

Adesso abbiamo la certezza che salterà la tournée in Australia di gennaio, i tornei sul cemento di febbraio, il Sunshine Double centrato l’anno scorso a Indian Wells e Miami. E si tratta comunque di ipotesi lievi, il recupero potrebbe richiedere ancor più tempo.

Il rischio di perdere quasi 3.000 punti

Sono tantissimi punti da sacrificare, quasi 3.000, con sommo gaudio di Carlos Alcaraz, in agguato per farne incetta. Al suo ritorno, Sinner potrebbe beneficiare del ranking protetto: i tennisti fermi da almeno 26 settimane possono iscriversi a un massimo di nove tornei in nove mesi utilizzando la media della classifica occupata nei tre primi mesi di stop. Non è un dettaglio trascurabile.

Dolomiti Kid potrebbe tornare in campo beneficiando di una tutela che gli consentirebbe di evitare sorteggi insidiosi e passaggi ai primi turni dalle partite di qualificazione. Tuttavia, se rientrasse già ad aprile, magari in tempo per il Master 1000 di Montecarlo, i punti accumulati quest’anno gli consentirebbero ancora di restare nella top 10 del ranking, rendendo la protezione superflua.

Il precedente di Federer e l’attesa per il rientro

C’è chi rievoca l’intervento subito da Roger Federer al menisco nel 2016: il campione svizzero tornò l’anno successivo agguantando il suo Slam numero 18. E c’è chi già prospetta un Alcaraz ingordo pronto a fagocitare trofei fino a quando Sinner non ricomincerà ad alimentare la loro rivalità. Non scordando le mine vaganti Rafa Jodar, Ben Shelton e Arthur Fils.

Per ora Jannik dovrà armarsi di santa pazienza: sarà l’inverno più lungo e inoperoso della sua carriera.