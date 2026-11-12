Se le partite di Nations League fossero valide per qualificarsi ai Mondiali, probabilmente l’Italia non si troverebbe sul groppone tre mancate partecipazioni consecutive alla Coppa più importante. Già, perché da quando la Uefa ha creato il torneo, giunto alla quinta edizione, gli azzurri hanno sempre fatto bella figura.

E contro squadre di un certo livello, di gran lunga superiori a quelle che ci hanno sbarrato la strada nel 2017 (vedi Svezia), nel 2022 (vedi Macedonia del Nord) e otto mesi fa (vedi Bosnia). Se serviva un’altra dimostrazione di come la nostra Nazionale soffra maledettamente contro avversari di medio-basso livello e, al contrario, riesca a esaltarsi di fronte alle big del Continente, eccola servita: 3-1 rifilato alla Francia, primo posto nel girone a una giornata dal termine, ma soprattutto una prestazione bella e convincente come non si vedeva da tempo.

L’errore di Donnarumma e la reazione azzurra

E dire che la notte di San Siro non era cominciata sotto i migliori auspici. La Francia aveva infatti concretizzato un avvio decisamente più scoppiettante rispetto a quello degli azzurri con il gol di Olise, favorito però dall’involontario regalo confezionato da Gianluigi Donnarumma. Il portierone azzurro, decisivo nell’1-1 dell’andata con più di un miracolo, ha sbagliato un passaggio in disimpegno indirizzato a Barella e intercettato dal fantasista francese. Alla stella del Bayern Monaco è stato sufficiente entrare in area, dribblare Bastoni e depositare in rete.

In questa fase delicata i ragazzi di Mancini hanno il merito di non disunirsi, superare il momento difficile – al 17′ Barcola prova il raddoppio, ma è poco preciso – e mettere in campo una reazione veemente. Reazione che porta i suoi frutti poco prima della mezz’ora, con il tocco da rapace di Pio Esposito, che si avventa come un falco sul traversone basso dalla sinistra di Cambiaghi e beffa Maignan sul primo palo. L’1-1 rinvigorisce gli azzurri e accende San Siro.

Il rigore sbagliato e la svolta firmata Frattesi

Al 35′ la Francia colpisce il primo palo della serata con Barcola, ma nella ripresa, dopo un’altra traversa sfiorata da Cherki al 52′, l’Italia prende progressivamente in mano la partita. Al 58′ arriva la prima svolta: Cambiaghi entra in area e Gusto pensa bene di fermarlo con un intervento vistosamente in ritardo. Kovacs non ha dubbi e indica il dischetto, sul quale si presenta Sebastiano Esposito. L’attaccante del Sassuolo, però, viene tradito dall’emozione e spara in curva Nord. Un’enorme occasione sprecata, ma non è finita.

Pochi minuti più tardi, al 63′, gli azzurri insistono e trovano il vantaggio. I cambi operati da Mancini danno immediatamente verve alla manovra, soprattutto grazie a Dimarco. All’esterno dell’Inter bastano una manciata di secondi per prendere confidenza con la fascia che percorre abitualmente in nerazzurro e servire un cioccolatino a centro area, dove arriva puntuale e preciso Frattesi. Uno che con gli inserimenti e i gol ha dimostrato di saperci fare in più di un’occasione: sinistro potente di prima intenzione e Maignan superato. Italia in vantaggio e ultima mezz’ora – recupero compreso – potenzialmente da gestire per garantirsi il primato del girone in vista dell’ultima partita, in programma domenica a Bruxelles contro il Belgio.

Pio Esposito chiude i conti dal dischetto

Nemmeno per sogno. La Francia di Zidane non brilla, l’Italia fiuta l’occasione e ne approfitta continuando a spingere sull’acceleratore. Al 74′ Upamecano commette un’altra ingenuità e stende Vergara in area. Altro giro, altra corsa. Sul dischetto stavolta si presenta Pio Esposito. Il bomber dell’Inter non sbaglia, vince il derby con Maignan e mette il sigillo alla sua prestazione e a quella dell’Italia: undicesimo gol in 15 presenze con la maglia azzurra.

Il 3-1 finale certifica una serata da ricordare per la Nazionale di Mancini, che batte la Francia, la raggiunge a quota 10 punti e la scavalca grazie al vantaggio negli scontri diretti. Ora domenica al Re Baldovino servirà non perdere contro il Belgio per garantirsi un posto nella fase finale del torneo, in programma a giugno 2027.