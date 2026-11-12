Atp Finals 2026, ecco il sorteggio: Cobolli nel girone con Alcaraz

Finalmente, le Atp Finals 2026 cominciano a prendere forma. Nella cerimonia svoltasi oggi a Torino, il supervisore Gerry Armstrong ha estratto i due gironi del singolare e del doppio che animeranno il Pala Alpitour a partire da domenica. L’edizione di quest’anno sarà orfana (ahinoi) dell’asso azzurro Jannik Sinner, e a tenere in alto la bandiera tricolore sarà chiamato Flavio Cobolli.

A differenza dello scorso anno, l’Atp ha chiuso le «iscrizioni» al torneo già al Masters 1000 di Parigi, senza il finale al cardiopalma dello scorso anno quando Novak Djokovic e Lorenzo Musetti ancora in gioco nel giorno del sorteggio e con l’incognita dell’ottavo e ultimo «moschettiere» a Torino.

I due gironi e il ruolo di Cobolli

Il gruppo intitolato a John McEnroe (tre volte vincitore e trionfatore già alla prima partecipazione nel 1978) raccoglie la prima testa di serie Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Dall’altra parte, nel gruppo intitolato a Ivan Lendl (cinque titoli e ben nove finali consecutive dal 1980 al 1988) vede invece Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe.

Mancando Sinner, il nome che fa sognare l’Italia, naturalmente, è quello di Cobolli. Il romano entra nella storia come sesto italiano a qualificarsi in singolare alle Finals, dopo Panatta, Barazzutti, Berrettini, Sinner e Musetti. E lo fa nel gruppo più difficile sulla carta, con Alcaraz grande favorito e Medvedev (sulla sua superficie preferita) come seconda forza del girone. La sfida tra il russo e lo spagnolo sarà, salvo sorprese, quella decisiva per il primo posto nel girone. D’altra parte, Cobolli porta con sé un bilancio sfavorevole contro tutti e tre gli avversari: zero vittorie e una sconfitta con Alcaraz, una vittoria e due sconfitte con Medvedev, una vittoria e quattro sconfitte con Tiafoe. Ma questo è un altro torneo e un altro periodo e bisogna avere fiducia.

Il presidente della Federazione italiana, Angelo Binaghi, ha inquadrato bene la situazione: «Lui deve considerare questa come la sua festa, è un obiettivo che vale una carriera. Ha anche la fortuna di poterlo disputare in casa, secondo me fisico permettendo è anche molto adatto per una manifestazione del genere, perché è un grande lottatore, esprime e trasmette una grande passione».

Le possibili sorprese delle Atp Finals e il doppio

Nel gruppo McEnroe vi sono due debuttanti assoluti: Fils e Jodar. Lo spagnolo, probabilmente l’astro più brillante fra le giovanissime stelle del tennis, si è qualificato già nell’anno in cui ha disputato la sua prima partita nel circuito maggiore. Un percorso davvero fulminante. Dal canto suo Zverev, che durante il torneo sarà incoronato numero uno di fine stagione e che vinse la prima edizione torinese nel 2021, parte come rivale principale di Alcaraz, ma le ultime settimane di forma opaca potrebbero aprire scenari inediti. Insomma, un girone tutt’altro che scontato.

Per quanto riguarda il doppio, la felice coppia azzurra Simone Bolelli e Andrea Vavassori chiuderà il suo felice sodalizio con la terza partecipazione consecutiva alle Finals, prima di separarsi il prossimo anno. Sono stati inseriti nel gruppo Woodforde, il più ostico, con Harrison/Skupski, Granollers/Zeballos e i campioni in carica Krawietz/Puetz.