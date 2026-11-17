È Alexander Zverev il primo semifinalista delle Nitto Atp Finals 2026. Il numero uno del mondo ha domato Ben Shelton 6-2 7-6 nel secondo turno del girone McEnroe, staccando così il pass per la «Final Four» del torneo torinese con un turno di anticipo. Per l’americano, invece, tutto si deciderà giovedì contro Rafael Jodar.

Una vittoria netta (più di quanto il risultato non dimostri), costruita con pazienza e intelligenza tattica, che porta Sascha a quota 20 successi in carriera alle Finals e alla quinta semifinale della sua storia nel torneo. Il 67° sigillo stagionale arriva con una prestazione di pregevole fattura: ben 88% di punti con la prima di servizio e 25 punti consecutivi vinti alla battuta nel corso del match. Insomma, numeri da vero e proprio cecchino.

La cronaca della partita

Nel primo set, la chiave tattica di Zverev è stata ricevere per primo, sfruttare il braccio ancora freddo di Shelton. L’americano, quando il servizio mancino non gira, è un giocatore molto più fragile. E nel primo parziale, in effetti, non gira per niente.

Shelton parte in svantaggio di un break, va tre volte ai vantaggi nel terzo gioco nonostante cinque ace, spreca due palle del controbreak nel quarto. Il numero uno non perdona: sale 3-1, poi 5-1, e chiude 6-2 annullando tre set point dal 40-0. Un primo parziale a senso unico.

Il padre Bryan Shelton interviene nel cambio di campo: servire è importante, ma bisogna essere più aggressivi nei momenti che contano. Ben recepisce il messaggio. E il secondo set è un’altra storia.

L’equilibrio regge fino al tie-break. Qui si decide tutto, e la differenza la fanno la tenuta mentale e gli errori gratuiti. Shelton ne accumula troppi, e sul match point Zverev chiude con un passante di dritto in corsa e si dà la carica per proseguire fino in fondo al torneo.

La situazione delle Atp Finals

Il quadro del primo gruppo si è fatto ora più chiaro. Zverev è già in semifinale e giovedì affronterà Arthur Fils, che nel pomeriggio aveva battuto Jodar in tre set rimettendo in corsa la propria qualificazione. Shelton, dal canto suo, deve sconfiggere lo spagnolo per sperare di passare il turno. L’ingaggio dell’ex numero uno del mondo Juan Carlos Ferrero come nuovo allenatore dell’americano non ha portato ancora i frutti sperati: lo spagnolo avrà tanto materiale su cui lavorare dopo aver visto le fragilità del mancino di Atlanta quando il servizio si inceppa.



Nel frattempo, domani 18 novembre, nel gruppo Ivan Lendl sarà il momento dello scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (il cui vincitore si qualificherà per le semifinali). L’azzurro Flavio Cobolli, per tenere in vita le speranze di una difficile qualificazione, dovrà necessariamente liquidare lo statunitense Francis Tiafoe.