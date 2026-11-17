L’Uefa ha scelto il suo uomo per provare a contendere a Gianni Infantino la guida del calcio mondiale. È Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, il candidato individuato dalle associazioni europee per la corsa alla presidenza della Fifa, in programma il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco. Il dirigente 63enne ha accettato l’invito e nella giornata di martedì 17 novembre è attesa la ratifica formale della sua candidatura da parte del comitato esecutivo della federazione francese.

La decisione è arrivata lunedì, al termine di una riunione del comitato esecutivo dell’Uefa presieduta da Aleksander Ceferin. Le federazioni nazionali rappresentate nell’organismo e nel Consiglio della Fifa hanno espresso all’unanimità il proprio sostegno a Diallo. Una scelta che arriva a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata per mercoledì 18 novembre.

Per Infantino, alla guida della Fifa dal 2016 e intenzionato a ottenere un quarto mandato, si profila dunque un confronto con un candidato sostenuto dai vertici del calcio europeo. La partita, tuttavia, si giocherà su scala mondiale: per essere eletti occorre conquistare la maggioranza dei voti delle 211 federazioni affiliate alla Fifa.

La rottura sul progetto per i Mondiali

La candidatura di Diallo nasce in un momento di tensione tra l’Uefa e il presidente della Fifa. Al centro dello scontro c’è soprattutto il progetto presentato da Infantino a luglio per aprire a investitori privati una parte dei futuri ricavi dei Mondiali. L’iniziativa prevedeva la creazione di una nuova struttura commerciale e un’operazione da 4,2 miliardi di dollari con investitori guidati da Joshua Kushner.

Il piano aveva provocato forti critiche, anche per le modalità con cui era stato portato avanti e per il coinvolgimento delle federazioni. L’operazione era stata poi accantonata nel giro di pochi giorni, ma le tensioni non si erano ricomposte.

La stessa Federcalcio francese aveva ritirato a settembre il proprio sostegno a Infantino. Diallo, che fino a pochi mesi prima aveva appoggiato il presidente della Fifa, aveva assunto una posizione sempre più critica. In un’intervista a Le Monde aveva accusato il dirigente italo-svizzero di aver danneggiato «l’immagine e l’unità del calcio» con le sue iniziative.

L’Uefa ha accompagnato la scelta del candidato con un messaggio sulla necessità di recuperare fiducia e unità all’interno del calcio internazionale. Tra gli obiettivi indicati dalle federazioni europee ci sono una gestione più attenta alla governance, una maggiore collaborazione con le associazioni affiliate e il sostegno allo sviluppo del movimento calcistico in tutte le aree del mondo.

Chi è Philippe Diallo

Sessantatré anni, Diallo guida la Federazione calcistica francese dal 2023 ed è membro del comitato esecutivo dell’Uefa dallo stesso anno. Prima di arrivare alla presidenza della FFF ha ricoperto diversi incarichi nel calcio professionistico transalpino: ha diretto l’organizzazione che rappresenta i club professionistici francesi, ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Lega professionistica e ha lavorato anche negli organismi della Fifa dedicati alla risoluzione delle controversie.

La sua candidatura è arrivata dopo che l’Uefa aveva cercato senza successo un nome di maggiore notorietà internazionale. Tra le figure considerate nelle settimane precedenti c’era anche Arsène Wenger, ex allenatore dell’Arsenal e attuale responsabile dello sviluppo del calcio mondiale per la Fifa, che ha però deciso di non partecipare alla corsa.

Diallo dovrà ora completare le procedure previste per la candidatura. Oltre alla presentazione formale, ogni aspirante presidente deve ottenere il sostegno scritto di almeno cinque delle 211 federazioni affiliate e superare i controlli di idoneità e integrità previsti dalla Fifa. La verifica dei requisiti dovrà concludersi entro il 18 febbraio 2027.

Infantino cerca il quarto mandato

Il presidente uscente, eletto per la prima volta nel febbraio 2016 dopo la caduta di Sepp Blatter, punta a restare alla guida della Fifa per un altro quadriennio. Nel 2019 e nel 2023 era stato rieletto, nell’ultima occasione senza avversari. La nuova candidatura arriva però in una fase segnata dalle contestazioni europee sulla gestione dell’organizzazione e sui rapporti con gli investitori privati.

Oltre a Diallo, tra i nomi indicati per la corsa c’è quello del giapponese Kohzo Tashima, dirigente di lunga esperienza nel calcio asiatico. Anche l’ex difensore svizzero Ramon Vega ha manifestato l’intenzione di candidarsi.

La scadenza per presentare le candidature è fissata alla mezzanotte di mercoledì, ora svizzera. L’elezione si terrà il 18 marzo 2027 durante il congresso della Fifa a Rabat. Per Diallo, il primo obiettivo sarà trasformare il sostegno espresso dai vertici europei in consensi anche fuori dal continente. Infantino, dal canto suo, può contare su una rete di rapporti costruita negli anni alla guida dell’organizzazione e dovrà misurarsi con una contestazione che, almeno questa volta, ha trovato un candidato disposto a rappresentarla.