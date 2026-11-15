A 46 anni, con il numero 10 sulle spalle e ancora tanta voglia di divertirsi con un pallone tra i piedi. Ronaldinho è tornato a giocare una partita ufficiale, undici anni dopo l’ultima volta. Lo ha fatto questo pomeriggio a Ravenna, nel derby di Serie C contro il Forlì, davanti a un Benelli gremito e a migliaia di tifosi venuti per rivedere da vicino uno dei giocatori più spettacolari della sua generazione.

L’accoglienza è stata quella riservata alle grandi occasioni, ma il brasiliano non si è limitato a raccogliere applausi. Schierato titolare con la maglia giallorossa, è rimasto in campo per tutto il primo tempo, recupero compreso, ha provato a illuminare la manovra con qualche giocata delle sue e ha partecipato all’azione del gol di Giulio Donati. Quarantasei minuti, volati via in fretta anche per lui. «Sono stati 45 minuti troppo veloci, il calcio per me è sempre stato così», ha raccontato dopo aver lasciato il campo.

Il Benelli in festa per il ritorno di Dinho

L’attesa era cominciata ben prima del fischio d’inizio. La nuova tribuna allestita per l’occasione, ribattezzata R10 in suo onore, le maglie giallorosse con il suo nome, i fumogeni e le note di «Con te partirò» di Andrea Bocelli hanno accompagnato una giornata che a Ravenna aspettavano da tempo. Già durante il riscaldamento, quando Ronaldinho è comparso sul terreno di gioco, dagli spalti si è levato un boato. In tribuna c’erano anche diversi volti noti: il patron del Ravenna Ignazio Cipriani, Flavio Briatore, il dirigente Ariedo Braida, gli ex compagni di squadra Nelson Dida e Serginho e il tennista Fabio Fognini.

L’attenzione, naturalmente, era tutta per lui. Ogni pallone toccato dal brasiliano veniva accompagnato dagli applausi, ogni tentativo di giocata accendeva la curiosità del pubblico. Non poteva essere altrimenti per un calciatore che ha costruito la propria fama sulla fantasia, sui dribbling e su una tecnica fuori dal comune. Anche Serginho, suo ex compagno nel Milan e nella nazionale brasiliana, ha voluto sottolineare proprio questo aspetto: «È sempre stato un simbolo del calcio di strada con allegria e felicità. Trasmette passione. Lui vive con il pallone. Vederlo è incredibile, uno spettacolo».

Il pre-assist per Donati e qualche lampo di classe

In campo, Ronaldinho ha cercato di mettere subito a disposizione della squadra la propria esperienza. Non sempre i ritmi e i movimenti dei compagni gli hanno permesso di trovare la giocata desiderata, ma il piede e soprattutto la capacità di leggere in anticipo le situazioni sono rimasti quelli di un tempo. Ha battuto tre calci d’angolo, cercato i compagni con alcuni cambi di gioco e provato a servirli negli spazi.

Al 18′ è arrivato il primo episodio da raccontare: da un suo corner è partito il pallone per il colpo di testa di Giulio Donati, con il portiere del Forlì Martelli bravo a respingere. Poi, al 36′, il contributo all’azione che ha sbloccato il derby. Ronaldinho ha ricevuto un pallone sulla sinistra, lo ha difeso e ha trovato Lonardi, che ha proseguito l’azione servendo Donati. Il difensore, ex Lecce e Monza, ha lasciato partire un destro potente dalla distanza che non ha dato scampo al portiere.

Niente gol personale, dunque, e nemmeno l’assist decisivo in senso stretto. Ma il numero 10 ha partecipato alla costruzione della rete, facendo vedere che la sua qualità non è soltanto un ricordo. Un dettaglio che ha reso ancora più piacevole il pomeriggio dei tifosi ravennati.

L’inchino alla curva e la porta lasciata aperta

Alla vigilia si pensava che Ronaldinho sarebbe rimasto in campo per circa mezz’ora. Invece il brasiliano ha giocato tutto il primo tempo, compreso il minuto di recupero. Al momento di lasciare il terreno di gioco, ha voluto prendersi il tempo per salutare tutti: prima la curva Mero, alla quale si è rivolto con diversi inchini, poi il resto dello stadio. Ha anche mimato un cuore con le mani, ricambiando l’affetto ricevuto dal pubblico. Una standing ovation ha accompagnato il suo rientro negli spogliatoi, dove ad attenderlo c’erano anche Dida e Serginho.

Dopo la partita, ai microfoni di Sky Sport, Ronaldinho ha raccontato le proprie sensazioni. «È stato bellissimo, rivedere gli amici e tanti giovani calciatori che sono cresciuti vedendomi giocare. Sono molto felice», ha spiegato. Poi ha parlato della possibilità di tornare ancora in campo, senza chiudere la porta: «L’ultima partita? Non lo so, ma se il presidente mi chiama io torno. A me piace sempre giocare a calcio, quando lui vuole io sono qui».

Parole che hanno fatto sorridere i tifosi del Ravenna e che lasciano aperta la possibilità di rivederlo con la maglia giallorossa. Per ora resta il ricordo di una domenica particolare, con un campione che ha ritrovato il campo dopo undici anni e che, al termine dei suoi 46 minuti, ha riassunto tutto con una frase: «Il calcio è la cosa più bella che ho avuto nella vita».