Dal ciclismo allo sci, dal calcio al basket. Sono diversi gli sport rappresentati dai protagonisti degli Sport for Nature Awards 2026, i riconoscimenti dedicati agli atleti e alle realtà che promuovono la tutela dell’ambiente e l’impegno sociale attraverso lo sport. La cerimonia si terrà giovedì 26 novembre, alle 19, all’Hotel Principe di Savoia di Milano. Tra i premiati figurano alcuni nomi noti dello sport italiano: Claudio Chiappucci, Kristian Ghedina, Danilo D’Ambrosio e Dino Meneghin.

L’iniziativa è promossa da Sport for Nature International, organizzazione no profit fondata e presieduta dal professor Stefano Tirelli. L’edizione di quest’anno segna anche l’avvio della partnership ufficiale con CSI Milano, che affianca l’associazione nel progetto.

Da Chiappucci a Meneghin, i premi alla carriera

Il riconoscimento «Sport For Nature alla Carriera» andrà a quattro protagonisti dello sport azzurro. Chiappucci, storico protagonista del ciclismo italiano, sarà premiato insieme a Ghedina, tra i volti più conosciuti dello sci alpino, a D’Ambrosio, ex calciatore distintosi anche per il suo impegno a favore di bambini e adolescenti, e a Meneghin, leggenda del basket italiano ed europeo.

Il premio «Sport For Nature Green Athlete» sarà invece assegnato alle canottiere Laura Meriano e Alice Codato, protagoniste della vittoria alla Henley Royal Regatta sul Tamigi. Un successo storico per il canottaggio femminile italiano, che ha conquistato per la prima volta la prestigiosa competizione.

Dalle periferie milanesi all’impegno internazionale

Tra i riconoscimenti previsti c’è anche quello di «Sport For Nature Sustainability Manager», assegnato a Marcello Meggiorin per il suo lavoro con la Milanese Corvetto. Il premio vuole valorizzare l’attività educativa svolta attraverso la società sportiva, che rappresenta anche un punto di riferimento per i giovani del quartiere.

Per l’impegno associativo internazionale saranno premiate la Fondazione CSI nel Mondo e l’AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani. Il riconoscimento sarà consegnato al presidente Francesco Scoppola.

Novità di questa edizione è il Premio alla Comunicazione SFN «Emanuela Perinetti», istituito in memoria della volontaria che ha contribuito allo sviluppo e alla divulgazione delle attività dell’associazione. A riceverlo sarà il programma E-Planet di Sport Mediaset, in onda su Italia 1 e diretto da Nicola Calathopoulos. A consegnare il premio sarà il padre di Emanuela, Giorgio Perinetti.

Alla cerimonia sarà presente anche Isidoro Miele, in rappresentanza dell’associazione del Principato di Monaco Blue Alliance, per un nuovo gemellaggio con Sport For Nature e CSI.

Il legame tra sport e ambiente

La collaborazione con CSI Milano punta a rafforzare il ruolo educativo dello sport e la sensibilizzazione sui temi ambientali. Nel corso della serata saranno premiate anche alcune società sportive che sostengono il progetto di volontariato sportivo internazionale. Tra queste, RGP Precotto ASD, per il maggior numero di tesserati a livello giovanile, e ASD Aso Cernusco, affiliata a CSI per il Mondo, per il numero di atlete.

«Lo sport ha una forza che pochi altri linguaggi possiedono e arriva ai ragazzi prima delle parole», spiega Stefano Tirelli, presidente di Sport For Nature. Il messaggio che l’associazione vuole trasmettere, aggiunge, è che la tutela dell’ambiente e l’attenzione alle nuove generazioni rappresentano un impegno per il futuro.

Sulla stessa linea Massimo Achini, presidente di CSI Milano, che sottolinea l’importanza di promuovere il rispetto della natura anche nella quotidianità delle società sportive.

Sport for Nature International nasce da un lavoro avviato da Tirelli tra il 2018 e il 2020, attraverso una serie di documentari girati in alcune delle aree più fragili del pianeta, dalle Svalbard all’Islanda, dalle isole Far Øer alla Patagonia e alla Terra del Fuoco. I docufilm hanno raccolto immagini e testimonianze di esperti e atleti locali per documentare i segnali del cambiamento climatico.

L’appuntamento con gli Sport for Nature Awards 2026 è per giovedì 26 novembre alle 19 all’Hotel Principe di Savoia, in piazza della Repubblica 17, a Milano.