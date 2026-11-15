Il rischio di esaltarsi dopo la bella e convincente vittoria di tre giorni fa a San Siro contro la Francia era fin troppo evidente. Ma una debacle del genere in Belgio, specialmente dopo essere passati in vantaggio, era difficilmente pronosticabile, perfino dai più scettici. E invece, rieccoci qui, a commentare un’altra prestazione scialba e fin troppo anonima degli azzurri che rischia, almeno per il momento – le prossime uscite saranno a marzo 2027 – di rimettere in discussione quanto di buono fatto dalla Nazionale di Mancini in questi due mesi.

Dal Belgio al Belgio c’è in mezzo tanto di buono che non può e non deve essere cestinato, ma anche qualcosa da rivedere, perché alla fine a fare la differenza sono sempre e solo i risultati. E il 4-1 del Re Baldovino racconta di un’Italia spenta, scarica, impotente.

Mancini dovrà capire come mai la squadra è sparita letteralmente dal campo dopo il vantaggio firmato dal solito Pio Esposito – al decimo gol in 15 presenze in azzurro – e nonostante la posta in palio fosse importante, con la qualificazione alla fase finale della Nations League a portata di mano. All’Italia, dopo la vittoria contro la Francia, sarebbe bastato infatti non perdere in Belgio. Invece è arrivata una sconfitta pesante che sancisce il doppio sorpasso e che fa scivolare gli azzurri al terzo posto del girone.

Il vantaggio illude, poi il Belgio dilaga

Eppure l’avvio degli azzurri era stato tutt’altro che negativo. Al 7′ Fagioli aveva impegnato Lammens con una conclusione dal limite, poi, dopo un intervento decisivo di Donnarumma su De Ketelaere, era arrivato il vantaggio italiano. All’11’ Pio Esposito aveva confermato il suo straordinario momento di forma, raccogliendo il cross di Kayode dalla destra e superando il portiere belga con un preciso tocco. Una doccia fredda per i padroni di casa, che però hanno impiegato appena quattro minuti per rimettere le cose a posto. Al 15′ De Cuyper, servito da De Ketelaere, ha trovato la deviazione vincente da distanza ravvicinata. Da quel momento la partita ha preso una direzione ben precisa. Al 22′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da De Bruyne, Ngoy è stato il più rapido ad avventarsi sul pallone dopo una serie di rimpalli e ha firmato il sorpasso. Quattro minuti più tardi è arrivato anche il tris, con una giocata da applausi di Doku: il belga ha saltato in velocità e nello stretto la difesa azzurra, prima di battere Donnarumma con un preciso mancino. L’Italia, di fatto, è uscita dalla partita. Prima dell’intervallo il Belgio ha sfiorato anche il poker, ma il portiere azzurro si è superato sul tentativo di De Bruyne, deviando la conclusione sul palo.

La reazione non arriva, Moreira cala il poker

Nella ripresa Mancini ha provato a correre ai ripari inserendo subito Dimarco e Doumbia al posto di Pisilli e Fagioli. Ma il copione non è cambiato. Il Belgio ha continuato a trovare praterie e a rendersi pericoloso con una facilità disarmante, mentre l’Italia non è mai riuscita a costruire una vera reazione. De Bruyne ha avuto più di un’occasione per arrotondare il risultato, trovando sulla sua strada un Donnarumma costretto agli straordinari. Al 64′ il capitano azzurro ha respinto ancora una volta la conclusione del centrocampista del Napoli, tenendo in piedi una squadra che continuava a concedere troppo. Il quarto gol è arrivato all’80’, quasi inevitabile per quanto visto in campo: con l’Italia sbilanciata in avanti, il Belgio è ripartito in superiorità numerica e De Bruyne ha servito a Moreira il pallone del definitivo 4-1. Nel finale c’è stato spazio anche per un altro episodio da dimenticare: al 91′ il Var ha assegnato un calcio di rigore agli azzurri, ma Pio Esposito si è fatto ipnotizzare da Lammens, che ha intuito la conclusione e negato all’attaccante la doppietta. In pieno recupero Cisse ha anche trovato la rete, annullata però per fuorigioco. Poco cambiava: la serata di Bruxelles si è chiusa con una pesante sconfitta e l’eliminazione dalla competizione.

Mancini: «Una sconfitta da cui ripartire»

A fine partita Roberto Mancini non ha cercato alibi, riconoscendo i meriti degli avversari e le difficoltà incontrate dalla sua squadra: «Loro sono stati migliori, più bravi. Noi abbiamo pagato troppo a livello fisico, nonostante il buon inizio. Abbiamo iniziato a soffrire sugli esterni, ci hanno messo in difficoltà e hanno meritato di vincere». Il commissario tecnico ha poi provato a guardare oltre la serata negativa, sottolineando come la sconfitta possa comunque rappresentare un’occasione di crescita: «Sono serate che possono capitare in un percorso di miglioramento, da queste partite bisogna trarre degli spunti importanti». E ancora: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Belgio è una squadra forte, ma sapevamo di poter passare avanti. Siamo dispiaciuti, ma è una serata che ci servirà». Per l’Italia, adesso, la Nations League è già alle spalle. La Nazionale tornerà in campo a marzo, con l’obiettivo di ripartire dagli aspetti positivi mostrati nelle precedenti uscite e lasciarsi alle spalle la disfatta di Bruxelles.