Dopo oltre quattro mesi di terapie conservative che non hanno prodotto i risultati sperati, Jannik Sinner ha scelto il bisturi. Il numero uno del tennis italiano è partito con un volo privato da Bolzano alla volta di Turku, in Finlandia, per sottoporsi a un intervento chirurgico a quel maledetto ginocchio destro che lo tormenta dalla sua ultima apparizione in campo, nella finale (vinta) di Wimbledon.

Il chirurgo che opererà Sinner è Lasse Lempainen, ortopedico di fama internazionale considerato fra i massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari. Lempainen era già stato a Milano nel fine settimana per visitare il tennista azzurro, e da quel consulto è maturata la decisione definitiva. Il medico finlandese è l’erede designato del professor Sakari Orava, soprannominato il «dottor House dello sport», e collabora con alcuni dei club più importanti d’Europa, fra cui Barcellona, Milan, Juventus e Roma. Nel suo curriculum, inoltre, figurano interventi su campioni di diverse discipline, calciatori in primis: tra questi Ousmane Dembélé, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini.

I problemi di Sinner e il possibile recupero

Jannik è alle prese con una tendinopatia al ginocchio destro causata dalla cosiddetta sindrome della bandelletta ileotibiale, un’infiammazione del tessuto connettivo che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Si tratta di una patologia particolarmente insidiosa, nota per essere difficile da gestire sia nella fase acuta sia durante la riabilitazione.

L’ultimo match disputato risale al 12 luglio, quando conquistò il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon. Da quel momento, quasi cinque mesi di stop, tentativi di guarigione andati a vuoto e alla fine la scelta più radicale.

I tempi di recupero stimati, al momento, sono di tre o quattro mesi. Questo significa che Sinner salterà certamente il Six Kings Slam di fine dicembre, ma anche gli Australian Open di gennaio e i tornei sul cemento di febbraio, tra cui il torneo di Doha, dove aveva giocato lo scorso anno. Tutte competizioni sui campi veloci, dove l’azzurro è considerato il miglior giocatore al mondo.

L’ipotesi più ottimistica lo vedrebbe rientrare per i due Masters 1000 sul cemento americano di marzo, Indian Wells e Miami. Quella più realistica sposta il ritorno alla stagione sulla terra rossa, che prenderà il via il 4 aprile con il Masters 1000 di Montecarlo. Per ora, però, si tratta esclusivamente di scenari ipotetici.

L’eventualità del ranking protetto

Con un’assenza così lunga, è inevitabile porsi il tema del ranking. Sinner raggiungerà la soglia delle 26 settimane consecutive di stop il 10 gennaio 2027, appena prima dell’inizio degli Australian Open. Ma a quel punto potrà richiedere formalmente all’Atp il cosiddetto ranking protetto.

E cosa sarebbe, questo fantomatico ranking protetto? Non si tratta di un congelamento dei punti, che continueranno a scadere regolarmente di torneo in torneo: il ranking protetto rappresenta piuttosto uno strumento che consente ai tennisti fermi da almeno 26 settimane di iscriversi a un massimo di nove tornei in nove mesi utilizzando la media della classifica occupata nei primi tre mesi di inattività. In pratica, permette di evitare di dover passare dalle qualificazioni nei tornei più importanti del circuito, una condizione che sarebbe penalizzante per chiunque, figurarsi per un giocatore del livello di Sinner.

Nel caso in cui lo stop dovesse prolungarsi fino a dodici mesi, il meccanismo diventerebbe ancora più favorevole: il limite salirebbe infatti da nove a dodici tornei nell’arco di dodici mesi. Da questo conteggio sono esclusi a ogni modo i tornei ottenuti con wild card o quelli cui la partecipazione sarebbe comunque garantita dalla classifica effettiva. Il ranking protetto, invece, non è applicabile per le Atp Finals e deve essere attivato entro tre anni dall’ultima partecipazione a un torneo.

Il sostegno del ministro Abodi

Sull’operazione si è espresso anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi, intervenuto in giornata a Italia Direzione Nord, a Milano: «Auguriamo il meglio a Sinner e di uscire da questa fase delicata e critica che fa parte di un percorso di successo. Con l’aiuto del suo staff ci riproporrà un atleta ancora più competitivo». Abodi ha poi aggiunto: «Lo aspettiamo in campo quando avrà pienamente superato il problema. Affrontare tematiche come queste fa parte della vita di un grande atleta, Jannik lo ha già fatto per altre questioni».