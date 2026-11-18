Il sogno dell’Italia (orfana di Sinner) alle Atp Finals è già terminato: Flavio Cobolli lascia le Atp Finals di Torino con due sconfitte in altrettante partite. Dopo il ko all’esordio contro Daniil Medvedev, il tennista romano cede infatti anche all’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6, 6-0, chiudendo anzitempo il suo torneo.

Venerdì 20, l’azzurro tornerà comunque in campo per l’ultima partita del girone contro il leader del girone Lendl, Carlos Alcaraz, già qualificato alle semifinali. Sarà una passerella che chiuderà l’avventura italiana a Torino.

I rimpianti della partita

Il match racchiude al meglio lo stato d’animo di Cobolli. L’azzurro parte benissimo: strappa subito il servizio a un Tiafoe pressoché impalpabile, conquista gli otto punti iniziali e sale 3-1 con un tennis aggressivo e preciso. Sembra avere la partita in mano. Poi, nel sesto gioco, tre errori di rovescio e un doppio fallo sulla palla break ribaltano l’inerzia. Tiafoe pareggia i conti, si porta sul 3-3, prende fiducia e va avanti per la prima volta tenendo il proprio servizio. Il set si trascina quindi fino al tiebreak, dove Cobolli spreca due set point sul 6-4 e cede un primo parziale durato oltre un’ora che vede molti rimpianti per il tennista fiorentino.

Le chance andate perdute nel tiebreak si trascinano nel secondo set, come una nuvola fantozziana. Nel secondo set, Flavio non è più lo stesso: perde subito il servizio, si ritrova sotto 2-0 e poi 4-0. È assente mentalmente, e non riesce a lottare concretamente per mantenere almeno uno dei propri turni di battuta. Il 6-0 finale è un epilogo difficile da digerire per il numero sei del mondo, chiamato a sostituire l’asso di casa Jannik Sinner. Ma è una sconfitta che lo farà maturare.

L’attuale situazione delle Atp Finals

Con questo risultato, il gruppo Lendl comincia a prendere forma. Alcaraz ha già staccato il biglietto per le semifinali, dopo due vittorie nette. Per il secondo posto rimangono in corsa Tiafoe e Medvedev, che si affronteranno venerdì in uno scontro diretto decisivo. Insomma, chi vince passa, chi perde va a casa.

Cobolli è giunto alle Atp Finals da top 10 e finalista Slam (al Roland Garros, proprio nel 2026), un traguardo ha contribuito nell’immaginario italiano a erigerlo come valido sostituto di Sinner a Torino. Di impegno, Flavio ne ha da vendere (non gli è mai mancato), ma l’ombra di Jannik, evidentemente, pesa su di lui come un macigno. «Se ci fosse stato Jannik, avrei giocato con meno pressione», aveva ammesso Cobolli stesso dopo la sconfitta con Medvedev. La tensione, alla fine, ha contato (molto probabilmente) più del gioco di Tiafoe (che è un ottimo giocatore ma all’altezza di Flavio).

Ora, per chiudere la stagione, vi sarà la Coppa Davis. E in maglia azzurra Cobolli è pronto a ritrovare energia e serenità.

Ma le Atp Finals hanno ancora molto da offrire. Il girone McEnroe si presenta affascinante tanto quanto il girone Lendl: il numero uno del mondo Alexander Zverev (già in semifinale), nell’ultima partita della prima parte del torneo, affronterà giovedì Arthur Fils. Quest’ultimo si giocherà la sua qualificazione con Ben Shelton, il quale deve sconfiggere Rafael Jòdar per avere accesso al penultimo atto di questo affascinante torneo.