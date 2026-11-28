Nonostante la pesante assenza di Jannik Sinner, anche quest’anno l’Italia si è guadagnata la finale di Coppa Davis (per la quarta volta consecutiva). L’atto conclusivo andrà in scena domani 29 novembre a Bologna, a partire dalle 15. L’avversaria, al momento, è ancora ignota: si conoscerà infatti oggi pomeriggio, al termine della semifinale tra Spagna e Gran Bretagna.

Contro la Repubblica Ceca, la giornata degli azzurri ha avuto un andamento tutt’altro che lineare. Una vittoria sudata e meritata, che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo. Lorenzo Musetti ha aperto la sfida nel singolare con grande personalità, liquidando Jakub Mensik in appena due set (6-3, 6-4) con una prestazione che capitan Filippo Volandri ha definito «sopra livello». Poi è arrivato il passaggio a vuoto, con Flavio Cobolli che ha ceduto in tre set a Jiri Lehecka (2-6, 6-1, 3-6). Tutto rimandato, dunque, al doppio decisivo.

La partita che ha portato l’Italia in finale di Coppa Davis

E a quel punto Volandri ha giocato la carta a sorpresa: Musetti in doppio con Andrea Vavassori, al posto di Matteo Berrettini. Una scelta discussa con il gruppo, come ha spiegato lo stesso capitano: «Abbiamo deciso di fare come Berdych (suo omologo per la Repubblica Ceca), andando a sfruttare l’energia positiva di Musetti. Ne abbiamo parlato con Berrettini e, come sempre, abbiamo preso una decisione di squadra».

Il riferimento a Berdych è limpido: il ceco aveva già utilizzato in passato un singolarista di valore nel doppio decisivo, puntando sull’impatto emotivo più che sulla specializzazione. E la scommessa di Volandri, a quanto pare, ha funzionato. Vavassori e Musetti hanno rimontato infatti un set di svantaggio, vincendo il secondo 6-1 e poi strappando il tie-break del terzo contro Machac e Lehecka. Un successo di carattere, senza dubbio, prima ancora che di tecnica.

Al termine dell’incontro, capitan Volandri non ha celato la propria tensione: «Sono vivo per miracolo, ma noi siamo anche questo: quando nelle difficoltà riusciamo a dare il 110% a prescindere da chi va in campo». Una squadra che sa soffrire, insomma, e che negli ultimi anni ha dimostrato di saper vincere anche quando le cose si mettono male.

La semifinale tra Spagna e Gran Bretagna

Dall’altra parte del tabellone, spagnoli e britannici si sfidano oggi a partire dalle 12. L’ordine del giorno prevede Cameron Norrie contro Rafael Jódar, poi Carlos Alcaraz contro Arthur Fery, e infine un eventuale doppio fra Granollers e Martinez da un lato, Patten e Skupski dall’altro.

La Gran Bretagna è giunta fin qui ribaltando i pronostici: ha eliminato la Germania di Alexander Zverev, numero uno del mondo, grazie a un Norrie in grande forma e alla solidità del doppio Patten–Skupski. La Spagna (grande favorita del torneo), ha superato dal canto suo l’Austria con molta meno fatica: un secco 2-0, senza nemmeno bisogno di tirare fuori dalla manica l’asso Alcaraz.

La rivalità tennistica tra le due nazioni ha radici molto antiche: il primo confronto risale al 1921 e il bilancio degli scontri diretti sorride di misura alla Gran Bretagna, avanti 8-7. Nel 2019, sempre in Coppa Davis, le due squadre si erano già incrociate in semifinale a Madrid.

La Spagna punta a raggiungere la finale per il secondo anno di fila, e a vendicarsi della sconfitta dello scorso anno contro l’Italia. La Gran Bretagna insegue invece un ritorno all’atto conclusivo che manca dal 2015, anno in cui conquistò il trofeo (erano i tempi d’oro con Andy Murray).

Per gli azzurri, ora, è tempo di osservare e studiare: così Volandri avrà modo di preparare le partite con informazioni aggiornate su chi avrà di fronte e meglio calibrare le strategie. Che sia la Spagna (più probabile) o la sorprendente Gran Bretagna, l’Italia si presenterà a Bologna con la consapevolezza di chi ha già vinto questa competizione negli ultimi anni e sa come gestire i momenti cruciali.