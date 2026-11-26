La pace annunciata dall’amministratore delegato Ferrari Benedetto Vigna è durata praticamente quanto un giro di qualifica. Charles Leclerc, alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, si è tolto la maschera: «Non direi che l’atmosfera sia buona… Sicuramente non c’è tutta questa felicità al momento».

Parole che smentiscono la narrativa distensiva costruita nei giorni scorsi dalla dirigenza di Maranello e che riaprono il capitolo più spinoso delle ultime settimane del Cavallino rampante.

Ma per meglio comprendere la delicata situazione, tra i due compagni di scuderia, occorre riavvolgere il nastro. Al 38° giro del Gran Premio di Las Vegas, lo scorso 22 novembre, le due Ferrari erano in lotta con le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e lottavano (almeno potenzialmente) per il podio. Leclerc aveva incalzato Hamilton, lo aveva toccato, mandando la vettura del compagno in testacoda.

Il risultato è disastroso: dieci secondi di penalità per il monegasco ed entrambe le Rosse precipitate ben lontano dal podio. Tristi (per usare un eufemismo) la settima e decima posizione, con sette punti (facendo la somma) in classifica costruttori. La mossa sbagliata nel momento sbagliato, insomma, con la Ferrari impegnata a inseguire la McLaren nella corsa al secondo posto tra i costruttori e lo strascico litigioso fra i due piloti che si protraeva già dal precedente Gran Premio, in Messico.

La sfuriata di Vasseur

Frédéric Vasseur, furibondo come mai lo si era visto, non aveva usato mezze misure. Appena conclusa la gara, il team principal aveva convocato Leclerc via radio, poi davanti ai microfoni aveva scaricato tutta la sua frustrazione: «Quello che è successo è totalmente inaccettabile, come in Messico. Bisogna pensare a chi lavora a Maranello tutti i giorni, agli azionisti e agli sponsor. Avevamo detto a Charles di non attaccare Lewis, ma lui ha commesso un errore che penalizza tutto il team».

Vasseur aveva ricordato che il messaggio dopo il Messico era stato «chiaro, molto chiaro e cristallino», che se ne era parlato in Brasile in modo apparentemente produttivo, e che invece l’esito era stato quello di Las Vegas. «È frustrante per tutto il team», aveva aggiunto, prima di annunciare provvedimenti. La diagnosi del general manager era stata particolarmente netta: «C’è un’incomprensione umana tra di loro e non tra loro e il team. Si concentrano di più su loro stessi che sull’interesse del team».

Una soluzione ancora da trovare tra Leclerc e Hamilton

Il pilota monegasco aveva ammesso le proprie colpe senza giri di parole: «Se ho preso penalità sarà perché evidentemente per la maggior parte delle persone l’incidente con Hamilton è colpa mia e lo accetto. Non salvo niente di questo weekend». Il britannico aveva cercato di abbassare la temperatura: «Personalmente non ho problemi con Charles e sono contento di lavorare insieme, ma quando siamo in pista dobbiamo ricordarci che siamo responsabili dell’impegno di chi lavora a Maranello». Il sette volte campione del mondo aveva anche indicato qual era la vera battaglia: non tra lui e Leclerc, quanto piuttosto tra Ferrari e McLaren per il secondo posto tra i costruttori.

Adesso, tuttavia, sono le parole di Charles in conferenza stampa a rendere il clima di tensione ancora più chiaro, e la necessità di trovare una sintesi pacifica ancora più impellente. Il monegasco non nega il problema, anzi lo fotografa con estrema lucidità: «Siamo gli unici che hanno bisogno che la situazione migliori e che abbiamo bisogno che si trovi una soluzione». Una soluzione che, stando alle sue stesse parole, sarebbe ancora nebulosa: «Non posso approfondire e parlare delle regole d’ingaggio». Leclerc ha aggiunto inoltre che, se la Ferrari nel 2027 svilupperà una macchina da titolo mondiale, trovare quell’equilibrio interno diventerà ancora più imprescindibile.

Le speranze per il futuro della Ferrari

Sul feeling con la SF-26, il pilota di Montecarlo ha tracciato un bilancio onesto: una parte centrale di stagione difficile, con una vettura che non lo metteva a proprio agio, poi una crescita progressiva e una sensazione migliorata in vista del finale.

Resta aperta, invece, la questione più delicata: due piloti veloci, ambiziosi, convinti entrambi di poter battere l’altro, costretti a convivere senza gerarchie limpide. La Ferrari ha due gare per chiudere il 2026 in modo dignitoso. E poi pensare a una nuova stagione priva di questo tipo di divisioni interne, volta solamente a ottenere la vittoria in pista.