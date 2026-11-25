C’era Mina, la tigre di Cremona. Ma anche l’Uomo Tigre (Taiga Masuku il nome originale in giapponese), wrestler leggendario partorito dal genio irrequieto dell’autore di manga Ikki Kajiwara.

Poi c’è Federica Brignone, la tigre dello sci italiano, l’atleta più vincente della storia nazionale. È una curiosa prerogativa umana, cercare nuovi territori emozionali imitando le attitudini degli animali: qualche filosofo francese in vena anti-edipica su questo concetto ci ha costruito una carriera. Ma è della carriera di Federica Brignone che vogliamo parlare. E del suo ruggito che, pur riecheggiando tra le piste in eterno, da ieri ha smesso di spaventare le avversarie.

L’annuncio dell’addio dopo il test a Cervinia

«Dopo due giorni sulla neve di Cervinia, mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di concludere la mia carriera d’atleta e di non fare più gare, anche se è una decisione molto difficile», ha annunciato la valdostana nata a Milano 36 anni fa in un video diffuso dalla Fisi.

A Cervinia Federica era andata per capire come avrebbe risposto il suo fisico 91 giorni dopo l’intervento di rimozione di placca e viti al ginocchio sinistro e dopo le sfavillanti medaglie di Milano-Cortina. «È stata una scelta molto difficile, ma nonostante io abbia fatto di tutto per tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette», ha aggiunto su Instagram. Con una promessa: «Mi piacerebbe riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando».

Un palmares leggendario: coppe e ori olimpici

«Sei e sarai un esempio per i giovani, ma anche per tutti noi», l’ha salutata il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Il canto – o il ruggito – del cigno, per coronare una bacheca dalle proporzioni spaventose da snocciolare tutta intera: 363 gare del massimo circuito internazionale, 85 podi complessivi fra cui 37 vittorie, due volte regina nella classifica generale (2020 e 2025), impresa mai riuscita prima di allora a una sciatrice italiana.

Oltre a una Coppa del mondo di discesa (2025), due coppe di gigante (2020 e 2025), due coppe di combinata (2019 e 2020) e una coppa di supergigante (2022). Aggiungiamoci le medaglie mondiali e cinque medaglie olimpiche (oro in gigante a Milano Cortina 2026, oro in supergigante a Milano Cortina 2026, argento in gigante a Pechino 2022, bronzo in combinata a Pechino 2022 e bronzo in gigante a PyeongChang 2018).

Dalle origini agli idoli: Federer, Giroud e l’omaggio delle rivali

Il palmares ripaga le fatiche di mamma Ninna Quario, sciatrice della Valanga Rosa a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, e di papà Daniele, maestro di sci e allenatore. Proprio la mamma ai Giochi 1980 giunse quarta nello slalom, mancando il bronzo d’un soffio. Passando il testimone e il desiderio di primeggiare a questa figlia dalla criniera bruna riccioluta, eccellente nel rielaborare batoste e errori, trasformandoli in propellente atomico.

Deve aver imparato quella che i poveri di spirito definirebbero «resilienza» quando, da piccina, mosse i primi passi nell’atletica leggera. Poi optò per lo sci, con Kristian Ghedina come campione di riferimento, assieme a Tomba e alla Compagnoni, anche se il suo idolo sportivo di sempre resterà il tennista Roger Federer assieme al milanista Olivier Giroud, i cui gol l’hanno caricata in vista di Pechino 2022.

Come Federer, la Brignone ha fatto inginocchiare davanti a sé tante rivali, non solo metaforicamente. Dopo il doppio oro alle scorse Olimpiadi nel supergigante e nello slalom gigante, le avversarie Sara Hector e Thea Louise Stjernesund si sono messe davanti a lei nella posa di un vassallo quando porge omaggio a un re: Federica ritornava in pista dopo l’incidente di gara del 3 aprile 2025 agli Assoluti, e dieci mesi di dolore e desiderio di rivalsa.

La rivalità con Sofia Goggia e la forza mentale

La sua carriera è stata costellata di picchi e cadute: appena ventunenne, al Mondiale 2011 di Garmisch fece girar la testa agli addetti ai lavori che ne profetizzavano un percorso sfolgorante. Dopo sono arrivati infortuni, una foga a volte eccessiva nell’interpretare alcuni passaggi di gara, mitigata nel tempo dall’aiuto di un mental coach e addirittura dall’ipnosi come mezzo per acquisire controllo interiore.

Una lotta con sé stessa condivisa con l’arcinemica di sempre, quella Sofia Goggia che sugli sci a sua volta incanta l’Italia. E che ieri ha reso onore alla regina: «Sono grata di avere condiviso questi anni con Federica, se sono l’atleta di oggi, lo devo tantissimo anche a lei, perché mi ha spronata a dare il meglio. È stato un onore per me essere in squadra con un’atleta del suo calibro».

Il carattere schietto e il futuro lontano dalle piste

Con Sofia è stato negli anni un confronto schietto. Con la stessa schiettezza la Brignone ammise anche di non fidarsi troppo dei vaccini: «Non sono favorevole, ma mi sono vaccinata perché i Giochi sono troppo importanti: quindi, zero polemiche». Insomma, ama Federer, ma per il piglio identitario somiglia di più al leone serbo Nole Djokovic.

Lascerà un vuoto. Ma potrà riempire quei meandri che fino a oggi ha dovuto trascurare: dalla passione per i gelati («Quelli col cioccolato fondente»), allo shopping («Compro tantissime scarpe con tacco, ma ho poche occasioni per metterle»), e, perché no, potrà imbarcarsi in qualche nuova avventura, magari televisiva: «Quando mi invitarono a Sanremo per promuovere Milano-Cortina credevo non ce l’avrei fatta a causa degli allenamenti, poi ho pensato fosse un’occasione unica da vivere».

È prerogativa delle tigri vere, rifilare zampate quando meno ce le si aspetta.