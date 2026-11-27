Pochi minuti prima di scendere in pista per le prove libere del Gran Premio di Valencia, il campione di MotoGp Marc Márquez ha esposto davanti alle telecamere un cartello con due parole: «Ultima gara». Un secondo cartello recitava: «Grazie a tutti, spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io».

Nessuno lo sapeva, a quanto pare. Non lo sapeva la Ducati, non lo sapevano i colleghi, e neppure i giornalisti accreditati. Ne era a conoscenza solo suo fratello Alex, cui Marc l’aveva confidato nel momento in cui aveva preso la decisione. «A mio padre l’ho detto solo mercoledì sera, a mia madre stamattina», ha spiegato nella conferenza speciale organizzata in fretta e furia, accolta da un lungo applauso della stampa. Nemmeno Gigi Dall’Igna, direttore tecnico della Ducati, ne era stato informato: «Gliel’ho detto solo ieri sera».

Come è maturata la decisione di Màrquez

La scelta, dunque, era maturata del tutto lontano dai riflettori. «L’ho deciso in Giappone, in un momento di tranquillità», ha raccontato Márquez. «Ma l’ho tenuto per me perché volevo restare concentrato sulle gare: era l’unico modo per lottare per il titolo».

Il filo che ha portato a questa decisione parte da Le Mans. A marzo, alla firma del rinnovo con Ducati, lo spagnolo si diceva ottimista. Poi è arrivata un’altra operazione chirurgica, e con lei una sensazione nuova, sgradevole: «Ho iniziato ad aver paura. Ecco perché ho minimizzato i rischi e sono caduto di meno». Una paura concreta, fatta di ore di sofferenza: 48 in Indonesia, altre 12 dopo Le Mans. Il corpo, martoriato da anni di infortuni che gli hanno proibito, molto probabilmente, di vincere ancora più titoli, aveva cominciato a mandare segnali che la testa non poteva più ignorare.

Nella carriera di Márquez, difatti, il tema degli infortuni è ricorrente, quasi ossessivo. Il periodo più buio è stato senza ombra di dubbio quello dal 2020 al 2023, quando il fuoriclasse spagnolo era rimasto ai margini della competizione a causa di un braccio destro devastato da quattro interventi. «Sono stato molto vicino a finire lì la mia carriera», ha ammesso. Fu la Honda a permettergli di continuare, lasciandolo andare alla Ducati per quella che lui stesso ha definito «una seconda vita, più corta, ma davvero bella».

Questa volta, tuttavia, è diverso. «Il mio istinto mi ha detto che la felicità non ha prezzo. Ho sofferto e pianto, ma siamo esseri umani: corriamo al cento per cento, diamo tutto di noi stessi, e alla fine bisogna rifletterci». Questo confine tra agonismo e autodistruzione, Márquez lo conosce bene. E ha scelto, quindi, di non attraversarlo per l’ennesima volta.

L’eredità di Màrquez al di là del ritiro

Lo spagnolo lascia la MotoGp con dieci titoli mondiali all’attivo, un record che lo pone sullo stesso piano di leggende nostrane quali Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Anche le polemiche, in particolare quelle legate alla rivalità con quest’ultimo, hanno segnato profondamente la sua immagine pubblica. Episodi come quello di Sepang (o di Valencia) 2015 restano aperti nel dibattito degli appassionati, e rappresentano una ferita non rimarginabile per molti tifosi del «Dottore», Valentino (che quel Mondiale lo perse all’ultima gara).

Eppure, Márquez non si è tirato indietro su questo fronte: «Mi piacerebbe essere ricordato come uno che ha dato tutto, per essermi consegnato integralmente alla causa di vincere. Tutti siamo qui per vincere ed è quello che ho fatto. Ho rischiato molto, forse troppo certe volte, ma ne è valsa la pena».

Sul futuro non si sbilancia, ma lascia un indizio: «Non so cosa farò ma resterò nel mondo della MotoGp». Cominciano già a circolare voci sull’ipotesi di un suo team. Intanto, dopo il giro d’onore a Portimão, si è già posto la domanda che ogni sportivo conosce: «E adesso che faccio?». La risposta, per il momento, è semplice. «La nostra vita viaggia a 300 all’ora, sempre di corsa. Adesso è tempo di sedersi e godersi il titolo».