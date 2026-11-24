Gentile signora Chiara Appendino, mentre noi blindiamo i mercatini di Natale contro la ferocia del terrorismo islamico, lei ha rivendicato «con orgoglio» il via libera al progetto di una ciclopica moschea presso l’ex fonderia Nebiolo, tra via Bologna e corso Novara, quando era sindaco.

Il terreno è stato venduto alla Confederazione islamica italiana, il permesso di costruire è arrivato quest’anno, e la sala di preghiera, la più grande della città, accoglierà circa mille fedeli. Lei spiega di aver preferito «una zona attraversata dai cittadini e dagli studenti piuttosto che in balia del malaffare e dello spaccio», e accusa chi protesta di «indicare un nemico da odiare».

Moschea all’ex fonderia Nebiolo, i dubbi su finanziamenti stranieri e predicazione

Da quali statistiche ha dedotto che la presenza di una moschea diminuisca lo spaccio? Nelle statistiche che ho visto io in Occidente la presenza di una moschea aumenta il terrorismo. Non mi ripeta la formula buonista secondo cui i musulmani hanno diritto a pregare. Quello che per me è un delitto, per il jihadista è un atto di devozione.

Lo spiega il Corano, lo ribadisce un detto attribuito a Maometto e raccolto da Al Tirmidhi, che la tradizione islamica considera attendibile: il martire «è perdonato alla prima goccia del suo sangue», vede il suo posto in paradiso, riceve settantadue spose e può intercedere per settanta parenti.

Moschea di Torino, dai jihadisti di Tolosa e Orlando ai 17 milioni finanziati dal Marocco

Un cattolico che voglia il perdono dei suoi peccati si confessa, il jihadista imbraccia un fucile. Nel 2012, a Tolosa, Mohammed Merah uccise tre militari, poi un insegnante e tre bambini davanti a una scuola ebraica: si definiva un mujahid, cioè un combattente della guerra santa, e disse di rimpiangere soltanto di non averne uccisi di più.

Nel 2016, a Orlando, Omar Mateen uccise quarantanove persone in un locale gay e, durante la strage, telefonò alla polizia per giurare fedeltà al capo dello Stato islamico, presentandosi come «soldato islamico». Non si sentivano criminali: si sentivano soldati di Dio. Entrambi si erano «radicalizzati» in moschea. Lei sta portando i lupi nell’ovile, senza farsi domande.

La prima domanda spinosa è: chi paga. Secondo le cronache, il progetto vale circa 17 milioni di euro, e una parte importante viene dal governo del Marocco, attraverso il suo ministero del Culto.

Lo ha ricordato perfino il presidente della Regione Alberto Cirio: non sono fedeli che si sono autotassati, è un governo straniero che sta mettendo i piedi nel nostro territorio. Lo stesso Marocco che, nel maggio 2021, smise di sorvegliare il confine e lasciò entrare circa 8.000 persone a Ceuta per fare pressione sulla Spagna.

La politologa Kelly Greenhill chiama queste persone, tutte di sesso maschile e in età militare, «armi di migrazione di massa». Chi finanzia una moschea compra anche un’influenza: su che cosa si predica, su chi la guida, su che cosa si insegna ai ragazzi dello studentato.

La seconda domanda spinosa è: che cosa si predicherà. Lo Stato italiano non ha mai firmato un’intesa con l’islam, come ha fatto con ebrei, valdesi, buddisti e molte altre confessioni: per questo le comunità islamiche non ricevono l’otto per mille.

Moschea di Torino, Appendino risponda sui diritti delle donne, degli ebrei e degli apostati nell’islam

Non è una svista. La Costituzione permette a ogni confessione di organizzarsi secondo i propri statuti, ma solo «in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano» (art. 8). Dice che uomini e donne sono uguali (art. 3) e che ciascuno può professare la propria religione, purché i riti non offendano il buon costume (art. 19).

Nessun articolo garantisce il diritto di insegnare a uccidere. La libertà di culto finisce dove comincia il diritto degli altri cittadini di restare vivi, anche se non sono musulmani. Ci dica, allora: in quella moschea si dirà che la donna vale quanto l’uomo?

Che chi lascia l’islam è libero di farlo? Che gli ebrei hanno diritto alla loro vita? Che Maometto ha sbagliato quando ha massacrato tutti gli ebrei dell’Arabia, il primo genocidio della storia, che quando a 50 anni ha sposato una bambina di sei ha fatto una cosa sbagliata?

Signora, lei sa che cos’è l’islam? Se mi dà il suo indirizzo le invierò una copia del mio libro, Islam senza veli. Il libro si apre con i versetti del Corano che ogni personaggio pubblico dovrebbe conoscere prima di inaugurare una moschea.

«Quando saranno trascorsi i mesi sacri, uccidete gli idolatri dovunque li troviate» (9:5). «Combattete coloro che non credono in Allah » (9:29): «Instillerò il terrore nel cuore degli infedeli: colpiteli sul collo» (8:12)

Poi c’è il detto attribuito a Maometto nella raccolta di Al Bukhari: «Chi cambia la sua religione, uccidetelo». Sulle donne del nemico «godete di quanto avete guadagnato come bottino» (8:69); il taglio della mano e del piede da lati opposti per chi «fa guerra ad Allah» (5:33); i rapporti leciti con «le schiave che la vostra destra possiede» (23:6), cioè le prigioniere di guerra.

«Uccidere, storpiare, depredare»: la lettura letterale dei versetti e il ruolo delle moschee

Uccidere, storpiare, depredare i non maomettani sono doveri religiosi. La moschea è il luogo dove il Corano con tutta la sua violenza si studia come parola eterna e immutabile di Dio. Se nessuno chiede di rinnegare quei versetti, in una moschea faraonica, con biblioteca e studentato, si impara soltanto a obbedire con più attenzione a ciò che ordinano.

Mi dirà che sono versetti da contestualizzare e mal tradotti. Esiste un qualche contesto in cui cambino significato? E la traduzione corretta quale sarebbe? Il libro Islam senza veli contiene un questionario, una dichiarazione di adesione ai valori democratici, che chiede a chi guida una comunità islamica di dire, per iscritto, se rifiuta questi versetti nella loro applicazione letterale.

Le propongo una cosa semplice: la prossima volta che incontra l’imam di turno, gli porga il questionario e pretenda delle risposte. Non mi aspetto che cambi lui. Mi aspetto che cambi lei. Perché per consegnarlo dovrà leggerlo, e dopo averlo letto non potrà più dire di non sapere.

La terza domanda: perché proprio lì. Barriera di Milano e Aurora sono quartieri che chiedono da anni sicurezza, lavoro, scuole. Al degrado lei ha risposto non con più polizia e più lavoro, ma con il più grande centro islamico della città.

Appendino e il caso Torino Pride: le polemiche sulle libertà religiose e civili

Non ha riqualificato un quartiere: ne ha cambiato l’identità, senza chiedere niente a chi ci vive. E parliamo di gay. Nel marzo 2017, quando lei era sindaco di Torino, il Consiglio comunale approvò una mozione che impegnava «la sindaca e la giunta» a sostenere, «politicamente ed in sede giudiziaria», l’azione legale del Coordinamento Torino Pride contro di me, per le mie opinioni sull’omosessualità e sul movimento Lgbt.

Ho affermato verità inoppugnabili, non c’è nulla di genetico, aumenta in maniera esponenziale le malattie sessualmente trasmissibili e che tra gli osannati intellettuali del movimento omosessualista per esempio Mario Mieli qualcuno dichiara un programma bizzarro «noi sedurremo i vostri bambini, noi faremo l’amore con loro».

La città di Torino schierata contro una cittadina per ciò che aveva detto. Che un’istituzione usi la sua forza contro un’opinione è un brutto segno per la libertà di tutti. Io però con pochi altri intellettuali, Magdi Cristiano Allam, Hirsi Alì, Alexander del Valle mi sono sempre battuta contro uccisione e imprigionamento delle persone a comportamento omoerotico nelle terre dell’islam.

Una raccolta di detti attribuiti a Maometto, quella di Abu Dawud, prescrive di uccidere entrambi i partner. Secondo lo Human Dignity Trust, l’essere gay può essere punito con la morte in dodici Paesi, quasi tutti a legge islamica: Iran, Arabia Saudita, Yemen, Somalia, il Nord della Nigeria la applicano davvero; in Afghanistan, Brunei, Mauritania, Pakistan, Qatar ed Emirati è una possibilità prevista.

Lo Stato islamico, in Siria e in Iraq, ha ucciso decine di uomini accusati di omoerotismo gettandoli dai tetti, e lo ha filmato per la sua propaganda.

Dalla sicurezza ai mercatini di Natale: le domande sulla moschea e l’influenza del Marocco

Il Marocco, che finanzia la moschea dell’ex Nebiolo, punisce l’omosessualità con il carcere fino a tre anni. Lei, che ha tentato di far costituire il Comune di Torino parte civile contro di me per le mie parole, rivendica con orgoglio una moschea pagata da un governo che i gay li mette in prigione. I miei complimenti signora.

Lei appartiene al Movimento 5 stelle, un movimento che da sempre brilla per la sua adamantina «onestà», addirittura uno slogan, che ha sempre brillato dai banchi a rotelle alle mascherine, eccetera, eccetera, ma forse insieme all’adamantina onestà c’è un eccesso di ingenuità. Chi non fa domande a chi finanzia una moschea, avrà poi bisogno del cemento per proteggere i mercatini, e anche il Pride.

La risposta di Chiara Appendino

Gentile dottoressa De Mari, la sua riflessione parte da un presupposto sbagliato: la sovrapposizione tra jihadismo e moschea. Sulla minaccia del terrorismo e sulla necessità di proteggere i cittadini e i mercatini di Natale che lei cita, non possiamo che essere d’accordo. Ma proprio per questo stupisce che lei se la prenda con un luogo di culto regolare, quando studi e commissioni sulla radicalizzazione indicano web, carceri e zone d’ombra come i focolai del terrorismo. Una moschea alla luce del sole si controlla e l’imam ha nome e indirizzo; un garage improvvisato è un buco nero. Se cerchiamo sicurezza vera, servono luoghi visibili, non spinti nell’oscurità.

Sul progetto di Torino parlano i fatti. L’ex Nebiolo era un’area degradata che marciva da anni. Bandi deserti su bandi deserti, poi è arrivata la Confederazione islamica e ha investito. Risultato: un’area strappata all’abbandono e riqualificata a costo zero per le casse pubbliche, la proprietà resta del Comune e l’80% degli spazi diventa biblioteca, aule studio e studentato aperti al quartiere. Chi rigenera un pezzo di città abbandonato va ringraziato, non trattato come una minaccia. E la libertà di culto è nella storia stessa di Torino. Da sindaca visitavo le moschee con Arcivescovo e Prefetto, oggi cattolici, valdesi ed ebrei firmano insieme un appello per difendere il progetto della moschea, nel solco di quel 1848 in cui Carlo Alberto riconobbe proprio qui i diritti civili alle minoranze religiose. Noi non siamo chiamati a giudicare il Corano, ma a far rispettare la Costituzione, che tutela le libertà religiose.

Sulla trasparenza, invece, ha ragione: i fondi vanno tracciati, euro su euro. Ma lo strumento c’è già: il Patto nazionale per un islam italiano del 2017 impegna le associazioni a documentare i finanziamenti, italiani ed esteri, e a rendere noti gli imam. La Confederazione che realizza il progetto di Torino lo ha sottoscritto. Il Ministro Piantedosi ha tutti gli strumenti per verificarlo, e da quattro anni potrebbe renderlo vincolante con un’intesa tra lo Stato e le comunità islamiche. Lo faccia, invece di fare propaganda. Tra i finanziatori del progetto di Torino c’è anche il Regno del Marocco, e non è un segreto: porterà milioni di euro sul nostro territorio. Lo stesso Marocco, tra l’altro, che il ministro Tajani definisce partner strategico dell’Italia per la sicurezza del Mediterraneo.

Adesso le pongo io dei temi. Lei propone un questionario per gli imam, ma io lo farei ai cittadini delle periferie: si sente più sicuro di quattro anni fa? Perché l’esecutivo che lei difende ha promesso città sicure e oggi ci sono strade buie, serrande abbassate, spaccio sotto casa, paura la sera. Colpa di una moschea che neppure esiste? Nelle periferie di Torino, come in quelle delle altre città, servono agenti, illuminazione, presidi, riqualificazione, serrande dei negozi aperte. Inventarsi un capro espiatorio è comodo; ammettere il fallimento meno, ma sarebbe doveroso. E vogliamo parlare dei capitali arabi? A destra spaventano solo quando fa comodo. Nel Piano casa del governo c’è Mubadala, il fondo sovrano di Abu Dhabi, socio di Add Capital, accanto ai soldi pubblici di Cassa depositi e prestiti. Accanto ad esso c’è il fondo sovrano del Kuwait, e lo statuto riconosce a entrambi poteri di veto. Agli emiri nessuno chiede del Corano o dei diritti delle donne: per il mattone vanno bene, per pregare no.

Tornando alla moschea di Torino, la rivendico con orgoglio. Dove oggi c’è un’area in balia del malaffare e dello spaccio, nascerà un luogo aperto, visibile, attraversato ogni giorno da cittadini e studenti. L’abbandono nutre l’insicurezza, la presenza la combatte. Ad essere aberrante non è il progetto, bensì questa destra che si lancia nell’ennesima crociata ideologica solo per nascondere i propri fallimenti sulla sicurezza.

Chiara Appendino